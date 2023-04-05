Fernanda Gentil explica por que decidiu sair da Globo e revela: "Tratei isso na terapia"

Fernanda Gentil participou do podcast PodDelas Crédito: Reprodução/YouTube

Fernanda Gentil participou do podcast PodDelas nesta terça-feira, 4, e revelou os bastidores por trás de sua saída da Rede Globo. Ela anunciou o fim do contrato com a emissora no dia 20 de março.

A jornalista contou às apresentadoras Boo Unzueta e Tata Estaniecki que o desejo de sair da empresa teve início em 2018, quando deixou de fazer parte da equipe de cobertura esportiva. Na época, ela apresentava o Esporte Espetacular, programa que vai ao ar aos domingos, mas sentia que queria novos desafios.

"Começou a fazer sentido para mim pensar em outras coisas, principalmente aonde eu pudesse voltar a ter esse frio na barriga, voltar a criar ou participar de algum processo criativo, de escrever, sei lá, inventar moda", disse.

Fernanda contou que comunicou sua decisão de deixar o esporte e a emissora pediu para que ela participasse da Copa do Mundo de Futebol de 2018 e, depois disso, propôs que ela mudasse para a área do entretenimento.

"Em dezembro, decidimos, só que eu achei que era para sair da casa mesmo. Para mim, já estava bom, estava legal. E eles, mais uma vez, muito queridos e carinhosos, falaram: 'Não, vamos para o entretenimento, tem mais lugares para andar'", lembrou.

Entre 2019 e 2022, ela apresentou os programas Se Joga e Zig Zag Arena e especiais como o Criança Esperança. Depois, a vontade de mudar os ares retornou: "O programa [Zig Zag] saiu do ar e aí eu comecei a amadurecer [a ideia] de novo, como eu tinha amadurecido a primeira decisão. Pensei: 'Acho que agora então talvez seja a hora de começar a pensar nessa ideia de ser dona de mim, de ter o meu espaço'".

"Foi difícil tomar essa decisão. Não [por conta do] tamanho, da carreira, do dinheiro, mas entra tudo que eu abri mão para estar lá. Tudo que eu deixei de fazer e, ao mesmo tempo, tudo que eu fiz para chegar nesse lugar. E agora não estou deixando, mas estou encerrando", revelou.