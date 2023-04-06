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Maíra Cardi revela que quer ter 2 filhos com Thiago Nigro: "nunca diga nunca"

"Uma coisa é bancar uma mãe solteira, outra é ter filho com família e propósito", disse a influenciadora nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 11:55

Maíra Cardi publicou uma carta no Instagram declarando seu amor pelo novo namorado, Thiago Nigro
Nas redes sociais, Maíra Cardi afirmou que quer ter filhos com Thiago Nigro Crédito: Instagram@mairacardi
família e propósito’, disse a influenciadora
Maíra Cardi revelou que tem pensado em aumentar a família. A influenciadora digital compartilhou nesta quarta-feira, 5, que deseja ter dois filhos com Thiago Nigro, o Primo Rico.
Maíra tem já possui dois filhos. O mais velho se chama Lucas, tem 22 anos, e é fruto do antigo casamento com o empresário Nelson Rangel. A caçula é Sophia, de 4 anos, com Arthur Aguiar.
Nos stories do Instagram, a coach comentou: "Não apenas um, mas dois. O 'nunca mais' serve para a gente cuspir e cair na testa. Tem tanta coisa que a gente aprende nessa vida, e uma delas é: 'nunca diga nunca'".
"Mas sempre falei que mudo muito de ideia sobre tudo. É que é muito sério, você tem que ter outras coisas no bolo dos filhos. Uma coisa é bancar uma mãe solteira, outra é ter filho com família e propósito. Mas, é isso, vou ter dois", refletiu.
Maíra Cardi e Thiago Nigro assumiram o relacionamento no início do mês de março e, desde então, os dois têm compartilhado declarações nas redes sociais. A empresária anunciou a separação de Arthur Aguiar no início deste ano.

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