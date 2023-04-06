Maíra Cardi revela que quer ter 2 filhos com Thiago Nigro: "nunca diga nunca"

Nas redes sociais, Maíra Cardi afirmou que quer ter filhos com Thiago Nigro Crédito: Instagram@mairacardi

família e propósito’, disse a influenciadora

Maíra Cardi revelou que tem pensado em aumentar a família. A influenciadora digital compartilhou nesta quarta-feira, 5, que deseja ter dois filhos com Thiago Nigro, o Primo Rico.

Maíra tem já possui dois filhos. O mais velho se chama Lucas, tem 22 anos, e é fruto do antigo casamento com o empresário Nelson Rangel. A caçula é Sophia, de 4 anos, com Arthur Aguiar.

Nos stories do Instagram, a coach comentou: "Não apenas um, mas dois. O 'nunca mais' serve para a gente cuspir e cair na testa. Tem tanta coisa que a gente aprende nessa vida, e uma delas é: 'nunca diga nunca'".

"Mas sempre falei que mudo muito de ideia sobre tudo. É que é muito sério, você tem que ter outras coisas no bolo dos filhos. Uma coisa é bancar uma mãe solteira, outra é ter filho com família e propósito. Mas, é isso, vou ter dois", refletiu.