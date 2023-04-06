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Veja o resumo

Madrugada no 'BBB 23' é marcada por trégua em festa no ritmo da 'Ragatanga'

Última festa do líder teve como tema os anos 2000; veja o resumo do que aconteceu no reality
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 12:10

Madrugada no 'BBB 23' é marcada por trégua em festa no ritmo da 'Ragatanga'
Madrugada no 'BBB 23' é marcada por trégua em festa no ritmo da 'Ragatanga'Madrugada no 'BBB 23' é marcada por trégua em festa no ritmo da 'Ragatanga' Crédito: Rede GloboRede Globo
A última festa do líder no Big Brother Brasil 23, na noite da quarta-feira, 5, foi marcada por um clima de trégua entre os quartos "deserto" e "fundo do mar". A celebração da líder Aline teve como tema os Anos 2000.
Os participantes deixaram a rivalidade de lado para dançar Ragatanga, mas, no karaokê da festa, Cezar e Ricardo fizeram questão de mandar indiretas um para o outro.
Além disso, ao fim da festa, a casa quase ficou sem água na madrugada.
Veja o resumo do que aconteceu na festa do líder:

RAGATANGA

Apesar de, no início, Amanda, Bruna, Larissa e Aline acharem que o quarto fundo do mar não queria curtir a festa, teve um momento que uniu os rivais.
Quando Ragatanga, da banda Rouge, tocou, todos subiram no palco para performar junto com a ex-integrante da banda e líder da semana.
O momento foi uma das poucas tréguas entre os quartos no reality e bombou nas redes sociais.

CEZAR E RICARDO MANDAM INDIRETAS NO KARAOKÊ

No karaokê da festa, Cezar e Ricardo decidiram mudar a letra da canção Volta Comigo BB, do cantor Zé Vaqueiro.
Os rivais aproveitaram a oportunidade para trocar farpas e mandar indiretas sobre o paredão.
Ricardo aproveitou a música para declarar voto no enfermeiro: "Eu voto em você", disse ele.
Cezar não deixou barato e, quando tocou We Are The World Of Carnaval, da Banda Eva, trocou a letra da canção mirando no biomédico: "Você vai conhecer o próximo Paredão, bebê, o Facinho", respondeu.

ÁGUA QUASE ACABA NA MADRUGADA

Após o fim da comemoração, Aline e Amanda foram tomar banho e foram surpreendidas.
A água da casa bateu menos de 100 litros, e as duas tiveram que dividir o recurso para conseguirem tomar banho antes de dormir.

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