Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Marvvila é anunciada como atração no festival The Town após participação no 'BBB 23'
Marvvila é anunciada como atração no festival The Town após participação no 'BBB 23'

Além da artista, Seu Jorge, Karol Conka e Planet Hemp também foram revelados
Agência Estado

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 14:38

Marvvila é anunciada como atração no festival The Town após participação no 'BBB 23' Crédito: Instagram/@marvvila
Dois dias após ser eliminada do programa Big Brother Brasil 23, Marvvila foi anunciada como atração do festival The Town. A artista irá se apresentar no dia 7 de setembro no palco Factory.
No mesmo palco, outros nomes foram anunciados. São eles: Teto, Luccas Carlos, MC Don Juan e Xênia França, além de vozes como Caio Luccas, Kayblack, Urias, Wiu, Veigh, Lia Clark, Afrocidade, Larissa Luz, Hodari, Yunk Vino, MC Dricka, Grag Queen, Tassia Reis, Cynthia Luz e N.I.N.A.
No palco The One, Seu Jorge é o artista confirmado como headliner. Entre as novidades, Criolo tem como convidado um dos maiores grupos de rock do Brasil, o Planet Hemp.
Antes, é a vez do Orochi receber a rapper Azzy. Abrindo o dia, um encontro que vai agitar todo o público presente na Cidade da Música: Tasha & Tracie convidam uma das pioneiras do rap feminino, Karol Conka, para dividir o palco.
Confira a programação completa:
  • 02/09
  • Palco Skyline: Post Malone; Mc Hariel, Mc Ryan SP e Mc Cabelinho
  • Palco The One: Racionais MC’s & Orquestra Sinfônia Heliópolis; Criolo convida Planet Hemp; Orochi convida Azzy; Tasha & Tracie convidam Karol Conká
  • Palco Factory: Teto, Caio Luccas, Kayblack, Urias
  • São Paulo Square: Esperanza Spalding
  • 03/09
  • Palco Skyline: Bruno Mars, Bebe Rexha, Alok e Luísa Sonza.
  • Palco The One: Seu Jorge
  • Palco Factory: Luccas Carlos, WIU, Veigh e Lia Clark.
  • São Paulo Square: Esperanza Spalding.
  • 07/09
  • Palco Skyline: Maroon 5 e Ludmilla
  • Palco The One: Ne-Yo, Angélique Kidjo e Maria Rita.
  • Palco Factory: Marvvila, Afrocidade, Larissa Luz e Hodari
  • São Paulo Square: Stanley Jordan.
  • 09/09
  • Palco Skyline: Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Garbage e Pitty
  • Palco The One: Wet Leg
  • Palco Factory: Mc Don Juan, Yunko Vino, Mc Drika e Grag Queen
  • São Paulo Square: Stanley Jordan.
  • 10/09
  • Palco Skyline: Bruno Mars, H.E.R., Kim Petras e Iza
  • Palco The One: Jão
  • Palco Factory: Xênia França, Tássia Reis, Cynthia Luz e N.I.N.A.
  • São Paulo Square: Richard Bona.

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados