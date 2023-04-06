Jack Black irá reunir elenco de 'Escola do Rock' para celebrar 20 anos do filme Crédito: Paramount Pictures/ Divulgação

Escola do Rock foi lançado em 2003 e, neste ano, o clássico completa 20 anos. Pensando nisso, Jack Black revelou que pretende promover uma reunião do elenco do longa. Tanto Jack quanto o elenco que, na época, era infantil, já têm a tradição desse encontro. Tanto que todos já se reuniram no aniversário de 10 e 15 anos do filme.

Em entrevista ao ET online, o artista comentou: "Todas aquelas crianças, elas tinham 10 anos quando fizemos aquele filme e agora elas têm, tipo 30."

"Vamos nos reunir e comemorar 20 anos de aniversário. Gostamos de tocar. Estou ansioso para ver todos os adultos da Escola do Rock", disse Jack, que garantiu muitos posts nas redes sociais deste momento.