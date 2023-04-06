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Jack Black irá reunir elenco de 'Escola do Rock' para celebrar 20 anos do filme

‘Estou ansioso para ver todos os adultos da Escola do Rock’, disse o ator
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 14:18

Jack Black irá reunir elenco de 'Escola do Rock' para celebrar 20 anos do filme
Jack Black irá reunir elenco de 'Escola do Rock' para celebrar 20 anos do filme Crédito: Paramount Pictures/ Divulgação
Escola do Rock foi lançado em 2003 e, neste ano, o clássico completa 20 anos. Pensando nisso, Jack Black revelou que pretende promover uma reunião do elenco do longa. Tanto Jack quanto o elenco que, na época, era infantil, já têm a tradição desse encontro. Tanto que todos já se reuniram no aniversário de 10 e 15 anos do filme.
Em entrevista ao ET online, o artista comentou: "Todas aquelas crianças, elas tinham 10 anos quando fizemos aquele filme e agora elas têm, tipo 30."
"Vamos nos reunir e comemorar 20 anos de aniversário. Gostamos de tocar. Estou ansioso para ver todos os adultos da Escola do Rock", disse Jack, que garantiu muitos posts nas redes sociais deste momento.
O ator ainda não revelou a data da reunião. O filme acompanha Dewey Finn (interpretado por Black), um cantor e guitarrista de rock que, após ser demitido da banda No Vacancy, se disfarça de professor substituto em uma prestigiosa escola e forma uma banda com alunos da quinta série para vencer uma competição e pagar seu aluguel.

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