Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mundo nerd

Bruce Dickinson, do Iron Maiden, vai participar da CCXP23

Venda de ingressos do evento, que acontece entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, começou nesta quinta-feira, 6
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Abril de 2023 às 09:33

Bruce Dickinson, do Iron Maiden, vai participar da CCXP23
Bruce Dickinson, do Iron Maiden, vai participar da CCXP23 Crédito: Agência Enquadrar/Folhapress
A CCXP23, importante convenção de cultura pop e nerd, começou a tomar forma nesta quinta-feira, 6. Os organizadores do evento anunciaram o ator Tyler Hoechlin, de Superman & Lois, e Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, como os primeiros confirmados de peso para o festival, que ocorre entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro em São Paulo.
De acordo com as primeiras informações divulgadas pela CCXP, Hoechlin vai estar no evento nos dias 2 e 3 de dezembro, participando também de um painel no palco principal. Além disso, o ator, que também está em produções como Teen Wolf e Cinquenta Tons de Liberdade, deve ainda fazer parte das sessões pagas de fotos e autógrafos com os fãs.
Já Bruce Dickinson é uma surpresa. O festival geralmente privilegia atores, diretores e criadores da área de cinema, televisão e quadrinhos - raramente há espaço para músicos, como vai acontecer com o vocalista do Iron Maiden. Ele estará em um painel no palco principal, no primeiro dia da convenção, falando de música, processo de criação e cultura pop.

BATMAN

Outros nomes confirmados são de Joshua Cassara, quadrinista exclusivo da Marvel Comics; Juni Ba, que vai lançar seu mais recente trabalho, Monkey Meat; e o argentino Eduardo Risso, autor de Dark Night: A True Batman Story, com Paul Dini.
A venda de ingressos começou nesta quinta, 6, com valores variando de R$ 160 a R$ 12.500 (Full Experience).

Veja Também

Música de 'A Pequena Sereia' será atualizada para não ser interpretada como assédio

Marvvila é anunciada como atração no festival The Town após participação no 'BBB 23'

Zé Felipe sai em defesa de Virginia e faz rap criticando comentário de Evaristo Costa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Editais e Avisos - 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados