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Ferimentos

Rafael Cardoso sofre acidente de moto no Rio de Janeiro

Acidente aconteceu no Mergulhão da Barra, Zona Oeste da cidade. O ator teve escoriações na perna, mas está bem e se recupera em casa.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Abril de 2023 às 15:02

Rafael Cardoso
O ator Rafael Cardoso se recupera em casa Crédito: Reprodução @rafaelcardoso
O ator Rafael Cardoso sofreu um acidente de moto no Rio de Janeiro nesta quinta-feira. O artista trafegava de moto no Mergulhão da Barra, Zona Oeste da cidade, quando levou um tranco de outro veículo e caiu. Rafael teve escoriações na perna, mas está bem e se recupera em casa.
A informação foi publicada colunista Mariana Morais, do Em Off, que explicou que conversou rapidamente com o artista. O ator afirmou que estava bem, apesar de ter ficado “todo lanhado” por conta das escoriações causadas pela queda.
Há pouco mais de um mês, Rafael precisou ser internado devido a uma foliculite entre o rosto e o pescoço do artista, que acabou evoluindo para uma celulite, uma infecção que se espalha na pele. Ele gravou um vídeo no Instagram para tranquilizar seus seguidores sobre a internação. "Fala pessoal. Eu estou internado aqui, me recuperando 100%", disse. 

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