Rafael Cardoso sofre acidente de moto no Rio de Janeiro

O ator Rafael Cardoso sofreu um acidente de moto no Rio de Janeiro nesta quinta-feira. O artista trafegava de moto no Mergulhão da Barra, Zona Oeste da cidade, quando levou um tranco de outro veículo e caiu. Rafael teve escoriações na perna, mas está bem e se recupera em casa.
A informação foi publicada colunista Mariana Morais, do Em Off, que explicou que conversou rapidamente com o artista. O ator afirmou que estava bem, apesar de ter ficado “todo lanhado” por conta das escoriações causadas pela queda.
Há pouco mais de um mês, Rafael precisou ser internado devido a uma foliculite entre o rosto e o pescoço do artista, que acabou evoluindo para uma celulite, uma infecção que se espalha na pele. Ele gravou um vídeo no Instagram para tranquilizar seus seguidores sobre a internação. "Fala pessoal. Eu estou internado aqui, me recuperando 100%", disse.