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Entre as quimios

Preta Gil explica afastamento das redes em meio a tratamento: 'Me cuidar cada vez mais'

Artista explicou que ‘o processo de quimioterapia é pesado’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Abril de 2023 às 13:16

Preta Gil posta vídeo no Instagram falando do tratamento contra o câncer
Preta Gil posta vídeo no Instagram falando do tratamento contra o câncer Crédito: Instagram/@pretagil
Preta Gil atualizou os fãs sobre seu estado de saúde na noite desta quinta-feira, 6. A cantora, que está em tratamento conta um câncer no intestino, estava afastada das redes sociais para fazer a quimioterapia.
Nos stories, ela explicou que os efeitos colaterais do tratamento exigem muito dela. Mas, a artista garantiu que está tudo bem.
"Para acalmar vocês: O processo de quimioterapia é pesado, e eu estou tendo que me cuidar cada vez mais", iniciou o comunidado.
"Sigo aqui meu processo de cura, em que precisei me resguardar durante essas últimas duas semanas. Em breve estarei aqui de volta. Queria agradecer pela preocupação e por todas as orações. Amo vocês", concluiu Preta.

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