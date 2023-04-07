Preta Gil explica afastamento das redes em meio a tratamento: 'Me cuidar cada vez mais'

Preta Gil posta vídeo no Instagram falando do tratamento contra o câncer Crédito: Instagram/@pretagil

Preta Gil atualizou os fãs sobre seu estado de saúde na noite desta quinta-feira, 6. A cantora, que está em tratamento conta um câncer no intestino, estava afastada das redes sociais para fazer a quimioterapia.

Nos stories, ela explicou que os efeitos colaterais do tratamento exigem muito dela. Mas, a artista garantiu que está tudo bem.

"Para acalmar vocês: O processo de quimioterapia é pesado, e eu estou tendo que me cuidar cada vez mais", iniciou o comunidado.