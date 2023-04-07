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  • Taís Araujo lembra de pressão por nudez em 'Xica da Silva': 'Eram coisas medonhas'
TV brasileira

Taís Araujo lembra de pressão por nudez em 'Xica da Silva': 'Eram coisas medonhas'

Atriz era menor de idade e programas faziam contagem regressiva para que ela completasse 18 anos e tivesse cenas mais explícitas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Abril de 2023 às 10:21

Taís Araujo elogia autoria feminina em 'Cara e Coragem'
Taís Araujo Crédito: Reprodução/Instagram/@taisdeverdade
Taís Araujo relembrou o momento de sua carreira em que ela deu vida à personagem Xica da Silva (1996-1997), na extinta TV Manchete. Ainda que tenha sido um papel de destaque, a atriz problematizou a pressão que sofria por conta de suas cenas de nudez, quando ainda era menor de idade e estava perto de completar os 18 anos.
"Xica da Silva foi muito transformador, só que eu não sabia. Eu vejo hoje o quanto foi, porque eu era só uma adolescente de 17 anos. Então, eu estava preocupada era se o menino que gostava de mim, que era evangélico, se ia continuar me querendo depois que eu aparecesse com os peitos de fora com 18 anos, entendeu? Minha grande preocupação era bem na superfície, sem maior repertório de nada", explicou.
Em entrevista ao podcast Venus, ela comentou: "Meu Deus do céu, cada situação tão difícil que eu tive que enfrentar ali, muita exposição."
"A questão da nudez, então, tinha contagem regressiva no jornal e na televisão, era assim: 'Faltam cinco dias pra ela fazer 18 anos, faltam cinco dias pra você ver tudo.' Eram umas coisas medonhas e que eu via, mas olhando hoje em dia são coisas bastante sérias e graves", completou Taís.

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