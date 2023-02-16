Celulite infecciosa: entenda a doença que provocou internação de Rafael Cardoso

Rafael Cardoso está internado por conta de uma celulite infecciosa Crédito: Reprodução @rafaelcardoso

O ator Rafael Cardoso, de 37 anos, está internado por conta de uma celulite infecciosa . Ele está sendo tratado com antibióticos e passa bem, mas precisará ficar no hospital, a princípio, até a Quarta-Feira de Cinzas (22). De acordo com a assessoria do artista, ele estava com uma foliculite (inflamação dos folículos pilosos, estrutura onde os pelos nascem e crescem) entre o rosto e o pescoço que acabou se agravando e evoluiu para uma celulite, infecção que se espalha na pele.

A dermatologista Thayla Campostrini explica que a celulite infecciosa é uma infecção dermatológica causada por bactérias, que afeta as camadas mais profundas da pele. "Lesões na pele, como cortes, feridas e picadas de insetos, também podem servir como portas de entradas dessas bactérias, causando o problema".

Os principais sintomas são dores, vermelhidão, calor local e inchaço na região afetada. Também pode ocorrer quadro de febre por conta da infecção. "O diagnóstico ocorre a partir da análise clínica dos sinais e dos sintomas. Como a celulite infecciosa tem sintomas parecidos com erisipela, pode ser que sejam necessários exames de sangue para avaliar a gravidade da infecção, assim como confirmar o agente infeccioso em alguns casos", diz Thayla Campostrini.

"Quando não tratada adequadamente e em tempo hábil, as bactérias causadoras da infecção podem se espalhar para outras partes do corpo através da corrente sanguínea, correndo o risco de atingir outros órgãos e até causar uma infecção generalizada. Portanto, a orientação é o paciente procurar atendimento médico tão logo inicie com sinais infecciosos, de preferência, um dermatologista"

TRATAMENTO

A cirurgiã vascular Aline Lamaita, explica que a erisipela e a celulite infecciosa possuem sintomas parecidos, deixando a pele dolorida, avermelhada, inchada e quente, podendo causar também febre e calafrios em algumas pessoas. Porém, as doenças não são a mesma coisa.

“A principal diferença entre a erisipela e a celulite infecciosa é a profundidade que a infecção atinge. Enquanto a primeira atinge as camadas mais superficiais da pele, sendo mais frequente nos membros inferiores e na face, a celulite atinge a derme profunda e o tecido subcutâneo, ocorrendo principalmente nos membros inferiores”, diz Aline.

O tratamento, normalmente, é realizado através do uso de antibióticos. Nos casos mais leves, ele pode ser feito em casa e os antibióticos são tomados na forma de comprimidos. Já em casos mais graves, o paciente é internado no hospital e os antibióticos são ministrados diretamente na veia. O médico também pode receitar analgésicos e antitérmicos para reduzir a dor e a febre.