Sinal no olho pode indicar colesterol alto; entenda

Sinal no olho pode indicar colesterol alto Crédito: Shutterstock

O colesterol é uma gordura produzida pelo fígado e dividida em dois tipos: o HDL, também chamado de 'colesterol bom', e o LDL, considerado o 'colesterol ruim'. O primeiro contribui para a redução da deposição de gordura na parede dos vasos e o segundo para o seu aumento. Nem sempre considerado vilão, ele tem papel importante na constituição das membranas celulares e dos ácidos biliares, que ajudam a digerir gorduras, e no metabolismo das vitaminas lipossolúveis (vitaminas A, D, E e K). Além disso, é bastante significativo para a síntese de vários hormônios, como, por exemplo, o cortisol, a aldosterona e os hormônios sexuais.

Apesar de seus benefícios e de desempenhar um papel essencial para o bom funcionamento do organismo, a sua presença em altos níveis pode ser negativa para o corpo. Os altos níveis de colesterol LDL podem apresentar sinais nos pés.

Além dos pés, o sinal no olho também pode indicar colesterol alto. "Nós podemos, visivelmente, ter um arco da córnea que pode ser produzido por altas concentrações do LDL, popularmente conhecido como colesterol ruim. Outro sinal que pode acontecer nos olhos é o xantelasma, que são placas na pele da pálpebra, umas elevações amarelinhas. Essas placas são cheias de gordura", diz a cardiologista Rovana Agrizzi, da Unimed Vitória.

A mancha ocular é um dos sintomas da hipercolesterolemia familiar (HF), que é uma doença genética, passada de geração em geração. "Na maioria das vezes ela é silenciosa, assim como a dislipidemia. A HF provoca valores de colesterol muito elevados e a intensidade do colesterol tem a ver com a gravidade da aterosclerose (acúmulo de gorduras, colesterol e outras substâncias nas paredes das artérias e dentro delas). Isso pode levar a um infarto precocemente, por exemplo", diz Rovana Agrizzi.

"Como essa doença gera um nível sanguíneo de colesterol muito elevado, o paciente pode desencadear doenças cardiovasculares de forma prematura, entre cinco até 20 anos mais precoce que na população em geral"

A médica explica que, geralmente, a hipercolesterolemia não dá sintomas. "Há alguns sinais que podem surgir, como o xantelasma, essas placas amareladas nas pálpebras, e alguns xantomas, que são áreas inchadas nos tendões das mãos ou calcanhares, além de opacidade da córnea, quando ela fica meio esbranquiçada. O diagnóstico será feito a partir do histórico familiar de doenças cardiovasculares que ocorrem precocemente e pelo teste genético para análise do DNA, além da dosagem dos lipídios no sangue".

CONTROLE

O cardiologista Ramon Vieira, do São Bernardo Apart Hospital, diz que os principais perigos do colesterol alto são o desenvolvimento de doença arterial coronariana, doenças cerebrovasculares e doença arterial periférica.

O médico explica que o xantelasma ocorre mais precisamente na pálpebra, é parecido com a própria pele, porém de cor amarelada, mais enrugada. "O arco corneano é um sinal percebido abaixo da córnea, de cor esbranquiçada e opaca. Ambos são assintomáticos", diz Ramon Vieira.

Para controlar o problema, o recomendado é manter hábitos de vida saudável como exercícios regulares, alimentação pobre em carboidrato e gordura, além de fazer o tratamento medicamentoso para reduzir as taxas, já que apenas hábitos saudáveis podem não corrigir