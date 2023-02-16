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Saúde

Rafael Cardoso é internado com celulite infecciosa e ficará no hospital por uma semana

Segundo colunista, ator vem tomando antibióticos e passa bem, mas precisará ficar na unidade hospitalar até quarta-feira de cinzas (22)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 15:16

Rafael Cardoso foi internado no Rio de Janeiro com um caso de celulite infecciosa
Rafael Cardoso foi internado no Rio de Janeiro com um caso de celulite infecciosa Crédito: Reprodução/Instagram @rafaelcardoso9
O ator Rafael Cardoso deu um susto em seus fãs na última terça-feira (14). Ele deu entrada em uma unidade hospitalar no Rio de Janeiro com um caso de celulite infecciosa.
Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Cardoso vem tomando antibióticos e passa bem, mas precisará ficar no hospital até a quarta-feira de cinzas (22).
O galã chegou a postar um vídeo nos stories das redes sociais, ao lado da namorada, a modelo e influenciadora Vivian Linhares, no leito do hospital. Ainda nas imagens, uma série de emojis relacionados à internação, como um vírus e um termômetro.

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Segundo a assessoria do ator, em resposta a Kogut, o artista estava com uma foliculite (inflamação dos folículos pilosos, estrutura onde os pelos nascem e crescem) entre o rosto e o pescoço. A doença acabou se agravando e evoluiu para uma celulite, uma infecção que se espalha na pele.

PROBLEMAS

Mas qual seria o motivo de tantos dias de internação se Rafael passa bem? Segundo sua assessoria, ele tem um problema congênito no coração e fez uma cirurgia em 2021 para implantar um desfibrilador.
Portanto, a equipe médica considerou o risco de endocardite, que provoca inflamação na membrana que reveste a parede interna do órgão e as válvulas cardíacas. Por isso, preferiu mantê-lo no hospital por mais dias.

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