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Na Netflix

Ator revela que gravações da 2° temporada de 'Round 6' vão começar em junho

Astro afirmou ainda que o período de filmagens deve se estender até o início do próximo ano
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 10:17

Ator Lee Jung-jae revela que gravações da segunda temporada de ‘Round 6′ iniciam em junho
Ator Lee Jung-jae revela que gravações da segunda temporada de ‘Round 6′ iniciam em junho Crédito: Netflix
As filmagens da segunda temporada da série Round 6, da Netflix, devem ter início em junho deste ano, de acordo com o ator Lee Jung-jae. As gravações das cenas vão começar no verão coreano e devem se estender até o início do próximo ano.
"Acredito que vamos gravar por em torno de dez meses, que foi o mesmo tempo que demoramos para fazer a 1ª temporada - claro que, naquele caso, tínhamos atrasos causados pela covid-19 - , explica o astro. "Mas o 2º ano deve ter uma escala maior, então é uma produção mais complicada", comentou o astro ao Ilgan Sports (via Allkpop).
O ator, que interpreta Seong Gi-hun na produção, vai contracenar com Lee Byung-hun (o misterioso Front Man) e afirmou que esta temporada vai ser sobre os dois personagens.
"Acho que é seguro presumir que a 2ª temporada vai girar em torno de nós dois. Como vimos no final do 1º ano, Gi-hun vai atrás de vingança, e o Front Man é a principal figura que controlava os jogos", explicou, ressaltando que esta é a primeira vez que os dois trabalham juntos. "Nós estivemos em uma série chamada White Nights 3.98 juntos, mas nunca contracenamos", finalizou. A primeira temporada está disponível na Netflix.

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