Música nova

'A&W': Lana Del Rey libera mais uma faixa de novo álbum

‘A&W’ conta com sete minutos de duração
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 08:20

Apresentação da cantora Lana del Rey no terceiro dia do Lollapalooza no autódromo de Interlagos, na zona sul de SP
Apresentação da cantora Lana del Rey no terceiro dia do Lollapalooza no autódromo de Interlagos, na zona sul de SP Crédito: Bruno Santos/Folhapress
Nesta terça, 14, Lana Del Rey liberou o single A&W nas plataformas digitais. A faixa faz parte do álbum Did You Know That Theres a Tunnel Under Ocean Blvd, que será lançado no dia 24 março.
Escrita pela própria artista e produzida por Jack Antonoff, a música tem sete minutos de duração e conta com elementos característicos de Lana como o toque melancólico.
O álbum de estúdio Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd é produzido por Antonoff e contará com 16 faixas, sendo que algumas terão as parcerias de Father John Misty, Jon Batiste, Tommy Genesis e a banda Bleachers. O single que dá nome ao projeto também já está disponível.
Lana Del Rey virá ao Brasil em junho, como headliner do MITA Festival, no Rio de Janeiro.

