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Segundo jornal, Jennifer Aniston e Harry Styles estão flertando

Atriz passou a trocar mensagens com o cantor após ele rasgar a calça em show na frente dela; entenda
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 12:13

Tabloide britânico afirma que Jennifer Aniston e Harry Styles estão flertando
Tabloide britânico afirma que Jennifer Aniston e Harry Styles estão flertando Crédito: Apple TV/Warner Bros
Não é novidade que tabloides do Reino Unido especulam que Harry Styles tem preferência por companheiras mais velhas. Depois de seu relacionamento com Olivia Wilde, de 38 anos, o cantor está flertando com Jennifer Aniston, de 54 anos.
A informação de que o artista de 29 anos está conhecendo melhor a atriz foi divulgada pelo jornal inglês "The Mirror", nesta terça-feira (14).
Segundo a publicação, Jennifer foi quem começou a conversar com Harry, após ele rasgar a calça durante um show em Los Angeles, na frente dela.
"Jen tem brincado com os amigos sobre com quem ela ficaria e teve uma conversinha sobre Harry. Ele cumpre todos os requisitos. É bem-sucedido, intelectual e mais legal que todos os outros", afirmou a fonte do jornal.
"Além disso, é claro, ele claramente gosta de mulheres mais velhas e admitiu que já teve uma queda por ela quando criança, então ela está confiante de que isso tem muito mais chances de funcionar do que algumas de suas outras tentativas recentes", completou.
Em entrevista ao programa "The EllenDeGeneres", em 2020, o músico chegou a comentar que a artista foi sua primeira crush famosa.

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