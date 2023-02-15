Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Mel Maia recupera bens roubados e desabafa: 'Fui atacada por ter sido assaltada'
Famosos

Mel Maia recupera bens roubados e desabafa: 'Fui atacada por ter sido assaltada'

A atriz revelou que sofreu ataques por ter feito um apelo nos stories para que devolvessem seus pertences após ter sido assaltada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 10:38

Mel Maia recuperou os bens roubados nesta terça
Mel Maia recuperou os bens roubados nesta terça Crédito: Instagram/@melissamelmaia
Mel Maia informou na tarde desta terça, 14, que recuperou seu veículo e os seus pertences. Na madrugada, a atriz publicou um stories no Instagram relatando que havia sido assaltada junto com os pais e o namorado, o MC Daniel. Ela afirmou que levaram documentos, celulares e o carro que deu ao pai recentemente, e fez um apelo para que os criminosos devolvessem os bens.
"A gente conseguiu recuperar o carro, estamos dentro do carro do meu pai, graças a Deus. Conseguimos recuperar os telefones também, tem dois com o Daniel. Obrigado a todo mundo pela ajuda", contou. Ela agradeceu ao apoio dos fãs que compartilharam os stories e levaram o assunto até a mídia, além de explicar que acabou perdendo os contatos que estavam em seu celular.

COMENTÁRIOS DE ÓDIO

Mel Maia repudiou quem debochou da atitude dela em pedir para que quem a roubou devolvessem os itens. "Para as pessoas que debocharam, que enfiaram política no meio, falando de 'faz o L', debochando da situação, pessoas completamente sem empatia. Já sabem, né? Eu quero que vocês vão para aquele lugar."
A atriz afirmou que não liga para os comentários de ódio e que sente pena das pessoas que a atacam. "O que me deixa chocada é que estou sendo atacada por ter sido assaltada. Tudo bem, que eu não ligo. A pessoa que perdeu o tempo dela para me atacar por ter sido assaltada, não tem o que fazer na vida. Juro, não tenho raiva, tenho pena", disse.
Por fim, ela lembrou que qualquer um está sujeito a uma situação semelhante. "Independente de quem esteja no poder, a gente está no Rio de Janeiro. Isso é inevitável, acontece e continuará acontecendo. É muito difícil a gente pensar que isso vai acabar da noite pro dia, tanto quem mora no Rio de Janeiro quanto em qualquer lugar do Brasil a gente sabe que estamos sujeitos a sofrer um assalto. Vocês quererem me atacar porque fui assaltada não faz sentido nenhum", finalizou.

Veja Também

Paula é a quarta eliminada do 'BBB 23'

Conheça as candidatas ao Miss Universo Espírito Santo 2023

Mel Maia, namorado e família são roubados no Rio: "A gente nunca espera"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares
Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados