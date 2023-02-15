Mel Maia recupera bens roubados e desabafa: 'Fui atacada por ter sido assaltada'

Mel Maia recuperou os bens roubados nesta terça Crédito: Instagram/@melissamelmaia

Mel Maia informou na tarde desta terça, 14, que recuperou seu veículo e os seus pertences. Na madrugada, a atriz publicou um stories no Instagram relatando que havia sido assaltada junto com os pais e o namorado, o MC Daniel. Ela afirmou que levaram documentos, celulares e o carro que deu ao pai recentemente, e fez um apelo para que os criminosos devolvessem os bens.

"A gente conseguiu recuperar o carro, estamos dentro do carro do meu pai, graças a Deus. Conseguimos recuperar os telefones também, tem dois com o Daniel. Obrigado a todo mundo pela ajuda", contou. Ela agradeceu ao apoio dos fãs que compartilharam os stories e levaram o assunto até a mídia, além de explicar que acabou perdendo os contatos que estavam em seu celular.

COMENTÁRIOS DE ÓDIO

Mel Maia repudiou quem debochou da atitude dela em pedir para que quem a roubou devolvessem os itens. "Para as pessoas que debocharam, que enfiaram política no meio, falando de 'faz o L', debochando da situação, pessoas completamente sem empatia. Já sabem, né? Eu quero que vocês vão para aquele lugar."

A atriz afirmou que não liga para os comentários de ódio e que sente pena das pessoas que a atacam. "O que me deixa chocada é que estou sendo atacada por ter sido assaltada. Tudo bem, que eu não ligo. A pessoa que perdeu o tempo dela para me atacar por ter sido assaltada, não tem o que fazer na vida. Juro, não tenho raiva, tenho pena", disse.