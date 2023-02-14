Mel Maia, namorado e família são roubados no Rio: "A gente nunca espera"

Mel Maia compartilhou nos stories do Instagram que ela, o namorado e a família foram roubados no Rio de Janeiro Crédito: Instagram/@melissamelmaia

A noite desta segunda (13) foi de sufoco para a atriz Mel Maia, a família e o namorado MC Daniel. Nas redes sociais, ela compartilhou que os quatro foram vítimas de um assalto, no Rio de Janeiro. Sem detalhar como a situação aconteceu, a atriz relatou que os celulares, documentos e o carro novo do pai dela foram levados pelos suspeitos.

"Fazendo esse vídeo aqui para avisar que eu e minha família fomos roubados. Eu, minha mãe, meu pai, o Daniel. Os dois telefones do Daniel, o meu telefone, o carro novo que eu tinha acabado de comprar para o meu pai. Tudo", disse.

Mel Maia ainda pediu que, caso algum dos suspeitos estivesse assistindo ao vídeo, que devolvesse o carro à família.

"Se a pessoa que roubou o carro do meu pai estiver vendo esse vídeo, por favor! Devolve para a gente, pelo amor de Deus. Nossa vida toda está aí dentro, meu celular, o celular do Dani, tudo. Por favor!", pediu.

A atriz finalizou avisando que a família já entrou em contato com as autoridades para correr atrás dos pertences e reforçou que o roubo acaba prejudicando o seu trabalho.