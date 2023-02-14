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Sufoco

Mel Maia, namorado e família são roubados no Rio: "A gente nunca espera"

Pelas redes sociais, atriz compartilhou que os celulares e o carro novo da família foram levados pelos suspeitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Fevereiro de 2023 às 18:05

Mel Maia compartilhou nos stories do Instagram que ela, o namorado e a família foram roubados no Rio de Janeiro
Mel Maia compartilhou nos stories do Instagram que ela, o namorado e a família foram roubados no Rio de Janeiro Crédito: Instagram/@melissamelmaia
A noite desta segunda (13) foi de sufoco para a atriz Mel Maia, a família e o namorado MC Daniel. Nas redes sociais, ela compartilhou que os quatro foram vítimas de um assalto, no Rio de Janeiro. Sem detalhar como a situação aconteceu, a atriz relatou que os celulares, documentos e o carro novo do pai dela foram levados pelos suspeitos.
"Fazendo esse vídeo aqui para avisar que eu e minha família fomos roubados. Eu, minha mãe, meu pai, o Daniel. Os dois telefones do Daniel, o meu telefone, o carro novo que eu tinha acabado de comprar para o meu pai. Tudo", disse. 
Mel Maia ainda pediu que, caso algum dos suspeitos estivesse assistindo ao vídeo, que devolvesse o carro à família. 
"Se a pessoa que roubou o carro do meu pai estiver vendo esse vídeo, por favor! Devolve para a gente, pelo amor de Deus. Nossa vida toda está aí dentro, meu celular, o celular do Dani, tudo. Por favor!", pediu.
A atriz finalizou avisando que a família já entrou em contato com as autoridades para correr atrás dos pertences e reforçou que o roubo acaba prejudicando o seu trabalho.
"Acabei de comprar para ele e aconteceu isso. A gente nunca espera. Toda a minha vida, tudo, trabalho está no meu celular. No do Dani também. O telefone da minha mãe também tinha todas as coisas do meu trabalho, minha mãe que resolve tudo. A gente perdeu contato com todo mundo. Isso dificulta muita a nossa vida, vocês não tem noção", encerrou.

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