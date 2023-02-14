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Veja os memes

No 'BBB 23', Jogo da Discórdia rende memes, choro 'falso' e declaração

Dinâmica movimentou as relações da casa nesta segunda-feira, 13, antes da eliminação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Fevereiro de 2023 às 11:12

Jogo da Discórdia no BBB23 rende memes dos participantes
Jogo da Discórdia no BBB23 rende memes dos participantes Crédito: Twitter/@tiodasukit4
Nesta segunda-feira, 13, o Jogo da Discórdia rendeu, mais uma vez, atritos entre os brothers no "BBB 23". Como de costume, a repercussão na web foi recheada de memes com as brigas. O alvo da noite foi Cristian, que já havia provocado um conflito generalizado após a formação do Paredão no último domingo, 12.
O empresário escolheu votar em Fred Nicácio, um de seus antigos aliados, para enfrentar a berlinda e acabou tendo o jogo exposto e provocando o fim do Quarto Fundo do Mar.
Paula também protagonizou "tretas" na dinâmica, especialmente com Larissa. O vídeo em que aparece chorando durante o Jogo viralizou no Twitter após internautas interpretarem a reação como um choro "falso". Por outro lado, Amanda e Cara de Sapato fugiram do sentimento de confronto e marcaram a noite com um momento "fofo".

CONFIRA OS MEMES QUE VIRALIZARAM APÓS O JOGO DA DISCÓRDIA NO BBB23

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