Bartira Almeida comemora aniversário em ritmo de Carnaval; veja fotos

Com convites esgotados, Sandra Matias e Lara Brotas, da galeria Matias Brotas arte contemporânea, junto com Bartira Almeida, do Instituto Ponte, recebem nesta terça, dia 14, para jantar beneficente a partir das 19h30, no Soeta. A noite terá menu especial da chef Bárbara Verzola, decor de Bruna Medeiros e cliques de Caca Lima. E mais que isso, presença mais que especial da artista carioca Adrianna Eu, que fará no jantar exposição da sua série de fotografias chamada “Abrir mão”, produzida com exclusividade para a ocasião e já está sendo adquirida por colecionadores de todo o Brasil.