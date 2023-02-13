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Diversão

Carnaval para crianças garantido na Grande Vitória; veja programação

Há várias opções para os pequenos, como o "Bailinho Voador", no Álvares Cabral, blocos infantis na Serra e em Cariacica, e atrações nos shoppings. Só não vale ficar parado!
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 19:00

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O "Bailinho Voador" acontece neste domingo (19), no Álvares Cabral, em Vitória Crédito: Igor Maia
Maior festa popular brasileira, o Carnaval também é a mais democrática das curtições. Há espaço para todas as tribos e, claro, diversão para todas as idades.  
"HZ" preparou algumas dicas de festas, bloquinhos, matinês e bailinhos para curtir com os pequenos. É só preparar a fantasia e cair no agito!
Vamos começar com a "ferveção" do "Bailinho Voador", que acontece no Álvares Cabral (Vitória), domingo (19), a partir das 14h. A matinê carnavalesca compõe a programação do "Baile Voador".
O encontro está preparando desfile de fantasias, disputa de Tik Tok, pula-pula, brinquedos infláveis, oficina de artes, banda de carnaval, DJ, pintura de rosto e bola mania. A novidade fica por conta do espaço baby, que, desta vez, será climatizado. Todas as atividades já estão inclusas no valor do ingresso (R$ 20, adulto, e R$ 40, criança). Vale lembrar que crianças de até dois anos não pagam.
Tem folia de graça também. Algumas prefeituras também prepararam eventos para a gurizada, com programação gratuita. Apesar do tradicional Regionalzinho da Nair não desfilar neste ano, a festa no Parque Moscoso está garantida com uma matinê organizada pela prefeitura de Vitória.
E se estiver chovendo na época do carnaval? Torcemos que não, mas os shoppings da Grande Vitória prepararam uma vasta programação para a garotada. Vai faltar até tempo para curtir tudo. Confira a programação completa abaixo.

CONFIRA AS ATRAÇÕES CARNAVALESCAS PARA A GAROTADA

  • MATINÊ DO MOSCOSO
  • QUANDO: 18 (sábado), 19 (domingo) e 20 (segunda) de fevereiro
  • HORÁRIO: 10h às 14h
  • ONDE: Parque Moscoso. Av. República, Centro, Vitória 
  • ESPETÁCULO: "Respeitável Público da Ratimbum"
  • BAILINHO VOADOR - MATINÊ PARA AS CRIANÇAS
  • QUANDO: 19 de fevereiro (domingo de Carnaval)
  • HORÁRIO: 14h às 20h
  • ONDE: Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 20, adulto, e R$ 40, criança. Crianças a partir de 2 anos pagam ingresso
  • ONDE COMPRAR: Lojas Reserva nos Shoppings Vitória, Praia da Costa e Vila Velha e pela internet, em superticket.com.br
  • MATINÊS DE CARNAVAL EM CARIACICA
  • ONDE: Praça Marechal Deodoro da Fonseca, em Cariacica-Sede, com entrada franca
  • Dia 20 (segunda): Das 16h às 20 horas, com Quatrideias e Grupo HB de Teatro
  • Dia 21 (terça): Das 16h às 20 horas, com Trupe Ratimbum Produções
  • BLOQUINHO DE CARNAVAL PELA ORLA DE MANGUINHOS, NA SERRA 
  • Dia 21 (terça): Das 16h, com o Bloco Maratimbinhas, entrada franca
  • SHOPPING MESTRE ÁLVARO (Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra)
  • "Bailinho do Mestre"
  • Serão quatro dias de atrações para o público infantil, com recreação, banda de fanfarra e shows especiais. As atividades serão realizadas no Pátio Mestre Álvaro, mas, em caso de chuva, o local poderá ser alterado.
  • Data: Sábado (18)
  • 15h30 às 17h30: Recreação de Carnaval e brincadeiras diversas
  • 18h30: Show da Banda Circo Mágico
  • Local: Pátio Mestre Álvaro – Shopping Mestre Álvaro
  • Entrada: gratuito

  • Data: Domingo (19) 
  • 15h30 às 17h30: Recreação de Carnaval e brincadeiras diversas
  • 17h30: Show com Tio Samir
  • Local: Pátio Mestre Álvaro – Shopping Mestre Álvaro
  • Entrada: gratuito

  • Data: Segunda (20) 
  • 15h30 às 17h30: Recreação de Carnaval e brincadeiras diversas
  • 17h30: bailinho do Mestre com banda de fanfarra
  • Local: Pátio Mestre Álvaro – Shopping Mestre Álvaro
  • Entrada: gratuito

  • Data: Terça (21) 
  • 15h30 às 17h30: Recreação de Carnaval e brincadeiras diversas
  • Local: Pátio Mestre Álvaro – Shopping Mestre Álvaro
  • Entrada: gratuito

  • Pimenta Dance – Shopping Mestre Álvaro
  • A escola de dança Pimenta Dance vai oferecer dois dias de aulas gratuitas para garantir a diversão da garotada durante o Carnaval. Para participar, basta fazer a inscrição previamente na recepção da escola, que fica no piso L1.
  • Data: Quinta (16) 
  • 15h: Aula à fantasia “Dança Tal mãe Tal Filho(a)” com marchinhas de carnaval para mamães dançarem com seus bebês.
  • 16h30: Ballet Fit Fantasiado
  • 18h10: Bailinho de Carnaval - 2 a 10 anos
  • 19h30: Jovens Foliões - 11 a 17 anos - Aula de Dança à Fantasia
  • Entrada: gratuito

  • Data: Sábado (18)
  • 10h: Aula de K-Pop à fantasia
  • 11h às 12h30: Ballet à fantasia – acima de 10 anos
  • 12h30 às 14h: Bailinho de Carnaval - 2 a 10 anos
  • Entrada: gratuito

  • Take Kids – Shopping Mestre Álvaro
  • A Take Kids do Shopping Mestre Álvaro preparou uma programação especial para o Carnaval. De 15 a 26 de fevereiro, o espaço de recreação infantil contará com: bailinho de carnaval, gincanas, oficinas de confecção de máscaras, oficinas de slime, teatro, culinária divertida, entre outros. O local também contará com uma lanchonete com pipoca e suco à vontade.
  • Valores: a partir de R$ 30 reais por 30 minutos.
  • SHOPPING PRAIA DA COSTA (Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha)
  • "Bailinho do Praia"
  • Haverá brincadeiras, oficinas de confecção de máscaras, pula-pula, chuva de confete, desfiles de fantasias, banda fanfarra e danças carnavalescas
  • Data: sábado (18)
  • 17h: Oficina de máscara, chuva de confete, brincadeiras e pula-pula
  • 18h: Bandinha Fanfarra: volta no mall com quarteto carnavalesco tocando as melhores marchinhas
  • 19h: Desfile de fantasia
  • Entrada: gratuito

  • Data: domingo (19)
  • 17h: Oficina de máscara, chuva de confete, brincadeiras e pula-pula
  • 18h: Bloquinho do Praia: saída do bloquinho do Praia com carnaval de bolas
  • 19h: Hora da Dança
  • Entrada: gratuito

  • Carnaval do Tarde Encantada
  • Show ao vivo com Papai Toca, concurso de fantasia, chuva de papel picado e muita alegria
  • Data: domingo (19)
  • Horário: sessões às 15h e 16h
  • Local: piso L3 – Shopping Praia da Costa
  • Entrada: Grátis, com inscrições pela internet 
  • Gratuito
Bloquinho SV Kids vai circular pelo Shopping Vitória
Bloquinho SV Kids vai circular pelo Shopping Vitória Crédito: Divulgação
  • SHOPPING VITÓRIA (Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória)
  • Bloquinho SV Kids com Macakids - 2023
  • Data: De sábado (18) a terça (21)
  • Horário: 16h às 20h
  • Local: Shopping Vitória, em frente ao Ilha dos Super Macakids (primeiro piso, ao lado da Bodytech)
  • Entrada: Gratuita, com limite de 20 participantes em cada oficina. As oficinas não foram especificadas pelo estabelecimento
    • SHOPPING VILA VELHA (Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha)
    • BAILINHO DE CARNAVAL
    • 18/02: a partir das 14h
    • 19/02: a partir das 16h30

    • CARNAVAU E DESFILE PET
    • Data: Domingo (19)
    • Local: Área externa - entrada pela Luciano das Neves (o local pode sofrer alterações de acordo com a condição do tempo)
    • 14h: Banda de Fanfarra
    • 15h: Oficinas e brincadeiras
    • 16h30: Desfile de Fantasias
    • 17h20: Carnaval de Balões
    • 18h: Encerramento
    • BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA (Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha)
    • DATA: De sábado (18) a terça (21), com "Bloquinho - Mamãe, Posso Ir?", com show com músicas de bloquinhos, infantis e várias brincadeiras; pinturinha de rosto; pipoca e algodão doce; desfile de fantasias com premiações; chuva de confete e bandinha de fanfarra.
    • Horário: A partir das 15h
    • Local: Teatro Clubinho, Entrada C

    • DATA: Terça (21), com Blocão Boulevard. Desfile de fantasias, desfile kids com seus pets e diversas brincadeiras
    • Horário: Das 15h às 16h
    • Local: Teatro Clubinho, Entrada C

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