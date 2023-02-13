Carnaval para crianças garantido na Grande Vitória; veja programação

Maior festa popular brasileira, o Carnaval também é a mais democrática das curtições. Há espaço para todas as tribos e, claro, diversão para todas as idades.
"HZ" preparou algumas dicas de festas, bloquinhos, matinês e bailinhos para curtir com os pequenos. É só preparar a fantasia e cair no agito!
Vamos começar com a "ferveção" do "Bailinho Voador", que acontece no Álvares Cabral (Vitória), domingo (19), a partir das 14h. A matinê carnavalesca compõe a programação do "Baile Voador".
O encontro está preparando desfile de fantasias, disputa de Tik Tok, pula-pula, brinquedos infláveis, oficina de artes, banda de carnaval, DJ, pintura de rosto e bola mania. A novidade fica por conta do espaço baby, que, desta vez, será climatizado. Todas as atividades já estão inclusas no valor do ingresso (R$ 20, adulto, e R$ 40, criança). Vale lembrar que crianças de até dois anos não pagam.
Tem folia de graça também. Algumas prefeituras também prepararam eventos para a gurizada, com programação gratuita. Apesar do tradicional Regionalzinho da Nair não desfilar neste ano, a festa no Parque Moscoso está garantida com uma matinê organizada pela prefeitura de Vitória.
E se estiver chovendo na época do carnaval? Torcemos que não, mas os shoppings da Grande Vitória prepararam uma vasta programação para a garotada. Vai faltar até tempo para curtir tudo. Confira a programação completa abaixo.
CONFIRA AS ATRAÇÕES CARNAVALESCAS PARA A GAROTADA
- MATINÊ DO MOSCOSO
- QUANDO: 18 (sábado), 19 (domingo) e 20 (segunda) de fevereiro
- HORÁRIO: 10h às 14h
- ONDE: Parque Moscoso. Av. República, Centro, Vitória
- ESPETÁCULO: "Respeitável Público da Ratimbum"
- BAILINHO VOADOR - MATINÊ PARA AS CRIANÇAS
- QUANDO: 19 de fevereiro (domingo de Carnaval)
- HORÁRIO: 14h às 20h
- ONDE: Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória
- INGRESSOS: R$ 20, adulto, e R$ 40, criança. Crianças a partir de 2 anos pagam ingresso
- ONDE COMPRAR: Lojas Reserva nos Shoppings Vitória, Praia da Costa e Vila Velha e pela internet, em superticket.com.br
- MATINÊS DE CARNAVAL EM CARIACICA
- ONDE: Praça Marechal Deodoro da Fonseca, em Cariacica-Sede, com entrada franca
- Dia 20 (segunda): Das 16h às 20 horas, com Quatrideias e Grupo HB de Teatro
- Dia 21 (terça): Das 16h às 20 horas, com Trupe Ratimbum Produções
- BLOQUINHO DE CARNAVAL PELA ORLA DE MANGUINHOS, NA SERRA
- Dia 21 (terça): Das 16h, com o Bloco Maratimbinhas, entrada franca
- SHOPPING MESTRE ÁLVARO (Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra)
- "Bailinho do Mestre"
- Serão quatro dias de atrações para o público infantil, com recreação, banda de fanfarra e shows especiais. As atividades serão realizadas no Pátio Mestre Álvaro, mas, em caso de chuva, o local poderá ser alterado.
- Data: Sábado (18)
- 15h30 às 17h30: Recreação de Carnaval e brincadeiras diversas
- 18h30: Show da Banda Circo Mágico
- Local: Pátio Mestre Álvaro – Shopping Mestre Álvaro
- Entrada: gratuito
- Data: Domingo (19)
- 15h30 às 17h30: Recreação de Carnaval e brincadeiras diversas
- 17h30: Show com Tio Samir
- Local: Pátio Mestre Álvaro – Shopping Mestre Álvaro
- Entrada: gratuito
- Data: Segunda (20)
- 15h30 às 17h30: Recreação de Carnaval e brincadeiras diversas
- 17h30: bailinho do Mestre com banda de fanfarra
- Local: Pátio Mestre Álvaro – Shopping Mestre Álvaro
- Entrada: gratuito
- Data: Terça (21)
- 15h30 às 17h30: Recreação de Carnaval e brincadeiras diversas
- Local: Pátio Mestre Álvaro – Shopping Mestre Álvaro
- Entrada: gratuito
- Pimenta Dance – Shopping Mestre Álvaro
- A escola de dança Pimenta Dance vai oferecer dois dias de aulas gratuitas para garantir a diversão da garotada durante o Carnaval. Para participar, basta fazer a inscrição previamente na recepção da escola, que fica no piso L1.
- Data: Quinta (16)
- 15h: Aula à fantasia “Dança Tal mãe Tal Filho(a)” com marchinhas de carnaval para mamães dançarem com seus bebês.
- 16h30: Ballet Fit Fantasiado
- 18h10: Bailinho de Carnaval - 2 a 10 anos
- 19h30: Jovens Foliões - 11 a 17 anos - Aula de Dança à Fantasia
- Entrada: gratuito
- Data: Sábado (18)
- 10h: Aula de K-Pop à fantasia
- 11h às 12h30: Ballet à fantasia – acima de 10 anos
- 12h30 às 14h: Bailinho de Carnaval - 2 a 10 anos
- Entrada: gratuito
- Take Kids – Shopping Mestre Álvaro
- A Take Kids do Shopping Mestre Álvaro preparou uma programação especial para o Carnaval. De 15 a 26 de fevereiro, o espaço de recreação infantil contará com: bailinho de carnaval, gincanas, oficinas de confecção de máscaras, oficinas de slime, teatro, culinária divertida, entre outros. O local também contará com uma lanchonete com pipoca e suco à vontade.
- Valores: a partir de R$ 30 reais por 30 minutos.
- SHOPPING PRAIA DA COSTA (Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha)
- "Bailinho do Praia"
- Haverá brincadeiras, oficinas de confecção de máscaras, pula-pula, chuva de confete, desfiles de fantasias, banda fanfarra e danças carnavalescas
- Data: sábado (18)
- 17h: Oficina de máscara, chuva de confete, brincadeiras e pula-pula
- 18h: Bandinha Fanfarra: volta no mall com quarteto carnavalesco tocando as melhores marchinhas
- 19h: Desfile de fantasia
- Entrada: gratuito
- Data: domingo (19)
- 17h: Oficina de máscara, chuva de confete, brincadeiras e pula-pula
- 18h: Bloquinho do Praia: saída do bloquinho do Praia com carnaval de bolas
- 19h: Hora da Dança
- Entrada: gratuito
- Carnaval do Tarde Encantada
- Show ao vivo com Papai Toca, concurso de fantasia, chuva de papel picado e muita alegria
- Data: domingo (19)
- Horário: sessões às 15h e 16h
- Local: piso L3 – Shopping Praia da Costa
- Entrada: Grátis, com inscrições pela internet
- Gratuito
- SHOPPING VITÓRIA (Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória)
- Bloquinho SV Kids com Macakids - 2023
- Data: De sábado (18) a terça (21)
- Horário: 16h às 20h
- Local: Shopping Vitória, em frente ao Ilha dos Super Macakids (primeiro piso, ao lado da Bodytech)
- Entrada: Gratuita, com limite de 20 participantes em cada oficina. As oficinas não foram especificadas pelo estabelecimento
- SHOPPING VILA VELHA (Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha)
- BAILINHO DE CARNAVAL
- 18/02: a partir das 14h
- 19/02: a partir das 16h30
- CARNAVAU E DESFILE PET
- Data: Domingo (19)
- Local: Área externa - entrada pela Luciano das Neves (o local pode sofrer alterações de acordo com a condição do tempo)
- 14h: Banda de Fanfarra
- 15h: Oficinas e brincadeiras
- 16h30: Desfile de Fantasias
- 17h20: Carnaval de Balões
- 18h: Encerramento
- BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA (Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha)
- DATA: De sábado (18) a terça (21), com "Bloquinho - Mamãe, Posso Ir?", com show com músicas de bloquinhos, infantis e várias brincadeiras; pinturinha de rosto; pipoca e algodão doce; desfile de fantasias com premiações; chuva de confete e bandinha de fanfarra.
- Horário: A partir das 15h
- Local: Teatro Clubinho, Entrada C
- DATA: Terça (21), com Blocão Boulevard. Desfile de fantasias, desfile kids com seus pets e diversas brincadeiras
- Horário: Das 15h às 16h
- Local: Teatro Clubinho, Entrada C