Carnaval para crianças garantido na Grande Vitória; veja programação

O "Bailinho Voador" acontece neste domingo (19), no Álvares Cabral, em Vitória Crédito: Igor Maia

Maior festa popular brasileira, o Carnaval também é a mais democrática das curtições. Há espaço para todas as tribos e, claro, diversão para todas as idades.

"HZ" preparou algumas dicas de festas, bloquinhos, matinês e bailinhos para curtir com os pequenos. É só preparar a fantasia e cair no agito!

Vamos começar com a "ferveção" do "Bailinho Voador", que acontece no Álvares Cabral (Vitória), domingo (19), a partir das 14h. A matinê carnavalesca compõe a programação do "Baile Voador".

O encontro está preparando desfile de fantasias, disputa de Tik Tok, pula-pula, brinquedos infláveis, oficina de artes, banda de carnaval, DJ, pintura de rosto e bola mania. A novidade fica por conta do espaço baby, que, desta vez, será climatizado. Todas as atividades já estão inclusas no valor do ingresso (R$ 20, adulto, e R$ 40, criança). Vale lembrar que crianças de até dois anos não pagam.

Tem folia de graça também. Algumas prefeituras também prepararam eventos para a gurizada, com programação gratuita. Apesar do tradicional Regionalzinho da Nair não desfilar neste ano , a festa no Parque Moscoso está garantida com uma matinê organizada pela prefeitura de Vitória.

E se estiver chovendo na época do carnaval? Torcemos que não, mas os shoppings da Grande Vitória prepararam uma vasta programação para a garotada. Vai faltar até tempo para curtir tudo. Confira a programação completa abaixo.

CONFIRA AS ATRAÇÕES CARNAVALESCAS PARA A GAROTADA

MATINÊ DO MOSCOSO

QUANDO: 18 (sábado), 19 (domingo) e 20 (segunda) de fevereiro

18 (sábado), 19 (domingo) e 20 (segunda) de fevereiro HORÁRIO: 10h às 14h

10h às 14h ONDE: Parque Moscoso. Av. República, Centro, Vitória

Parque Moscoso. Av. República, Centro, Vitória ESPETÁCULO: "Respeitável Público da Ratimbum"

BAILINHO VOADOR - MATINÊ PARA AS CRIANÇAS

QUANDO: 19 de fevereiro (domingo de Carnaval)

19 de fevereiro (domingo de Carnaval) HORÁRIO: 14h às 20h

14h às 20h ONDE: Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória

Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória INGRESSOS: R$ 20, adulto, e R$ 40, criança. Crianças a partir de 2 anos pagam ingresso

R$ 20, adulto, e R$ 40, criança. Crianças a partir de 2 anos pagam ingresso ONDE COMPRAR: Lojas Reserva nos Shoppings Vitória, Praia da Costa e Vila Velha e pela internet, em superticket.com.br

MATINÊS DE CARNAVAL EM CARIACICA

ONDE: Praça Marechal Deodoro da Fonseca, em Cariacica-Sede, com entrada franca

Praça Marechal Deodoro da Fonseca, em Cariacica-Sede, com entrada franca Dia 20 (segunda): Das 16h às 20 horas, com Quatrideias e Grupo HB de Teatro

Das 16h às 20 horas, com Quatrideias e Grupo HB de Teatro Dia 21 (terça): Das 16h às 20 horas, com Trupe Ratimbum Produções

BLOQUINHO DE CARNAVAL PELA ORLA DE MANGUINHOS, NA SERRA

Dia 21 (terça): Das 16h, com o Bloco Maratimbinhas, entrada franca



SHOPPING MESTRE ÁLVARO (Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra)



"Bailinho do Mestre"

Serão quatro dias de atrações para o público infantil, com recreação, banda de fanfarra e shows especiais. As atividades serão realizadas no Pátio Mestre Álvaro, mas, em caso de chuva, o local poderá ser alterado.

Data: Sábado ( 18)

Sábado 18) 15h30 às 17h30: Recreação de Carnaval e brincadeiras diversas

Recreação de Carnaval e brincadeiras diversas 18h30: Show da Banda Circo Mágico

Show da Banda Circo Mágico Local: Pátio Mestre Álvaro – Shopping Mestre Álvaro

Pátio Mestre Álvaro – Shopping Mestre Álvaro Entrada: gratuito





gratuito Data: Domingo (19)

Domingo (19) 15h30 às 17h30: Recreação de Carnaval e brincadeiras diversas

Recreação de Carnaval e brincadeiras diversas 17h30: Show com Tio Samir

Show com Tio Samir Local: Pátio Mestre Álvaro – Shopping Mestre Álvaro

Pátio Mestre Álvaro – Shopping Mestre Álvaro Entrada: gratuito





gratuito Data: Segunda (20)

Segunda (20) 15h30 às 17h30: Recreação de Carnaval e brincadeiras diversas

Recreação de Carnaval e brincadeiras diversas 17h30: bailinho do Mestre com banda de fanfarra

bailinho do Mestre com banda de fanfarra Local: Pátio Mestre Álvaro – Shopping Mestre Álvaro

Pátio Mestre Álvaro – Shopping Mestre Álvaro Entrada: gratuito





gratuito Data: Terça (21)

Terça (21) 15h30 às 17h30: Recreação de Carnaval e brincadeiras diversas

Recreação de Carnaval e brincadeiras diversas Local: Pátio Mestre Álvaro – Shopping Mestre Álvaro

Pátio Mestre Álvaro – Shopping Mestre Álvaro Entrada: gratuito





gratuito Pimenta Dance – Shopping Mestre Álvaro

A escola de dança Pimenta Dance vai oferecer dois dias de aulas gratuitas para garantir a diversão da garotada durante o Carnaval. Para participar, basta fazer a inscrição previamente na recepção da escola, que fica no piso L1.

Data: Quinta ( 16)

Quinta 16) 15h: Aula à fantasia “Dança Tal mãe Tal Filho(a)” com marchinhas de carnaval para mamães dançarem com seus bebês.

Aula à fantasia “Dança Tal mãe Tal Filho(a)” com marchinhas de carnaval para mamães dançarem com seus bebês. 16h30: Ballet Fit Fantasiado

Ballet Fit Fantasiado 18h10: Bailinho de Carnaval - 2 a 10 anos

Bailinho de Carnaval - 2 a 10 anos 19h30: Jovens Foliões - 11 a 17 anos - Aula de Dança à Fantasia

Jovens Foliões - 11 a 17 anos - Aula de Dança à Fantasia Entrada: gratuito





Data: Sábado (18)

Sábado (18) 10h: Aula de K-Pop à fantasia

Aula de K-Pop à fantasia 11h às 12h30: Ballet à fantasia – acima de 10 anos

Ballet à fantasia – acima de 10 anos 12h30 às 14h: Bailinho de Carnaval - 2 a 10 anos

Bailinho de Carnaval - 2 a 10 anos Entrada: gratuito





gratuito Take Kids – Shopping Mestre Álvaro

A Take Kids do Shopping Mestre Álvaro preparou uma programação especial para o Carnaval. De 15 a 26 de fevereiro, o espaço de recreação infantil contará com: bailinho de carnaval, gincanas, oficinas de confecção de máscaras, oficinas de slime, teatro, culinária divertida, entre outros. O local também contará com uma lanchonete com pipoca e suco à vontade.

Valores: a partir de R$ 30 reais por 30 minutos.



SHOPPING PRAIA DA COSTA (Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha)

(Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha) "Bailinho do Praia"

Haverá brincadeiras, oficinas de confecção de máscaras, pula-pula, chuva de confete, desfiles de fantasias, banda fanfarra e danças carnavalescas

Data: sábado (18)

sábado (18) 17h: Oficina de máscara, chuva de confete, brincadeiras e pula-pula

Oficina de máscara, chuva de confete, brincadeiras e pula-pula 18h: Bandinha Fanfarra: volta no mall com quarteto carnavalesco tocando as melhores marchinhas

Bandinha Fanfarra: volta no mall com quarteto carnavalesco tocando as melhores marchinhas 19h: Desfile de fantasia

Entrada: gratuito





gratuito Data: domingo (19)

domingo (19) 17h: Oficina de máscara, chuva de confete, brincadeiras e pula-pula

Oficina de máscara, chuva de confete, brincadeiras e pula-pula 18h: Bloquinho do Praia: saída do bloquinho do Praia com carnaval de bolas

Bloquinho do Praia: saída do bloquinho do Praia com carnaval de bolas 19h: Hora da Dança

Hora da Dança Entrada: gratuito





gratuito Carnaval do Tarde Encantada

Show ao vivo com Papai Toca, concurso de fantasia, chuva de papel picado e muita alegria

Data: domingo (19)

domingo (19) Horário: sessões às 15h e 16h

sessões às 15h e 16h Local: piso L3 – Shopping Praia da Costa

piso L3 – Shopping Praia da Costa Entrada: Grátis, com inscrições pela internet

Gratuito

Bloquinho SV Kids vai circular pelo Shopping Vitória Crédito: Divulgação

SHOPPING VITÓRIA (Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória)

(Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória) Bloquinho SV Kids com Macakids - 2023

Data: De sábado (18) a terça ( 21)

De sábado (18) a terça 21) Horário: 16h às 20h

Local: Shopping Vitória, em frente ao Ilha dos Super Macakids (primeiro piso, ao lado da Bodytech)

Shopping Vitória, em frente ao Ilha dos Super Macakids (primeiro piso, ao lado da Bodytech) Entrada: Gratuita, com limite de 20 participantes em cada oficina. As oficinas não foram especificadas pelo estabelecimento

SHOPPING VILA VELHA (Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha)

(Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha) BAILINHO DE CARNAVAL

18/02: a partir das 14h

a partir das 14h 19/02: a partir das 16h30





a partir das 16h30 CARNAVAU E DESFILE PET

Data: Domingo ( 19)

Domingo 19) Local: Área externa - entrada pela Luciano das Neves (o local pode sofrer alterações de acordo com a condição do tempo)

Área externa - entrada pela Luciano das Neves (o local pode sofrer alterações de acordo com a condição do tempo) 14h: Banda de Fanfarra

Banda de Fanfarra 15h: Oficinas e brincadeiras

Oficinas e brincadeiras 16h30: Desfile de Fantasias

Desfile de Fantasias 17h20: Carnaval de Balões

Carnaval de Balões 18h: Encerramento