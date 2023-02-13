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Pra cair na folia

Carnaval: 18 itens para caprichar na maquiagem e brilhar

Veja algumas dicas do que usar e o que não pode faltar na hora de fazer a make para curtir a folia
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 13:50

Coleção Quem disse, berenice?
É hora de arrasar na maquiagem pro Carnaval Crédito: Divulgação Quem Disse, berenice?
O carnaval começa neste final de semana. E claro que a make está liberada. É hora de brilhar! A maquiadora Luiza Castro conta que a pele precisa estar limpa para receber a maquiagem. Por isso, o ideal é lavar a pele com sabonete apropriado para o seu tipo de pele.
"Em seguida, aplique um hidratante com textura em gel, ele é rapidamente absorvido pela sua pele garante uma pele sequinha. Antes de começar a maquiagem, é importante passar um bom primer, de preferência os de textura hidratante e não os siliconados, para não pesar na pele neste calor. Em seguida, faça uma pele leve, com corretivo, blush e finalizar com pó bastante pó”. 
Para os olhos, a dica é usar a criatividade e ousar. “Aposte nos brilhos, folhas de ouro, pedrinhas. Aproveite e use sombras coloridas, chamativas e neons que são ótimas para a ocasião. É carnaval e tudo está liberado no quesito maquiagem", conta Luiza Castro.
Na boca, os hidratantes labiais e o gloss são os mais indicados para curtir a folia. “É preciso dar uma atenção especial aos lábios para não parecerem ressecados ou craquelados. Tome muita água e aposte nos hidratantes labiais, lip oil, lip tint e gloss. Não indico colocar muita coisa na boca até porque é carnaval, a gente acaba ingerindo muito e o batom vai acabar saindo e não ficará legal”, diz Luiza Castro.
Azul, rosa, roxo, amarelo, com glitter e sem, os delineados são quase que indispensáveis na hora de fazer uma maquiagem de carnaval. "Do estilo gatinho até os mais complexos, tem várias formas de fazer e combinar com o resto da make", sugere a maquiadora Karol Resende.
Karol também aposta no glitter. "Carnaval é sinônimo de muito brilho, e nada melhor do que usar e abusar do glitter. Lembrando que é importante selecionar aqueles que são do tipo vegano, porque não farão mal ao irem parar no oceano". HZ selecionou 17 itens para caprichar na maquiagem no Carnaval de Vitória. Confira
Produtos para o Carnaval
Um seleção de produtos para fazer a make de Carnaval Crédito: Divulgação
  1. Esmalte Meu Corpo de Verão, da Colorama. Esmalte laranja super vivo para arrasar nas unhas neste Caranaval. Preço: R$ 6,19

  2. Glitter em Gel Beats, da Quem Disse, Berenice?. Com fórmula em gel sólido, ele tem textura cremosa que não escorre, com fácil aplicação, longa duração e secagem rápida. O efeito glow é proporcionado pelos diferentes tamanhos das partículas de brilho, trazendo uma iluminação intensa para usar nos olhos, rosto e corpo. Preço: R$ 45,90

  3. Iluminador Em Bastão Facestudio Master Strobing Stick, da Maybelline NY. Deixa a pele luminosa e radiante, ideal para destacar os traços faciais e dar um aspecto de viço saudável ao rosto. Preço: R$ 86,90

  4. Geleia corporal iluminadora, da Lola Cosmetics. É hidratante e refrescante, possui toque seco que deixa a pele macia. A base de óleos de babaçu, oliva e buriti, a geleia possui mica mineral para deixar a pele iluminada com efeito glow. Preço: R$ 45,90. Na Amazon sai a R$ 27,81 (COMPRE AQUI)

  5. Cílios Postiços Volume 2 Longo 308, da Ricca. Feitos com cabelo humano esterelizado, possuem diferentes volumes e comprimentos, oferecendo diversos efeitos. Preço: R$ 27,20

  6. Glitter Gel Babado e Gliteria, da Dailus. Os géis são fáceis de espalhar e contam com secagem rápida e longa duração. Pode aplicá-lo no rosto para dar um up no seu make, criar um super glow no corpo ou até mesmo em penteados mais ousados. Preço: R$ 34,90.

  7. Brilho Rollete Glitter Color Trend, da Avon. O produto garante um efeito único nos lábios e é uma ótima opção para a folia. Preço: R$ 11,99

  8. Paleta De Sombras Hypnôse, da Lancôme. São 5 tons, que variam do matte ao metálico, oferecendo um look completo. Todos os tons são intensamente pigmentados para criar tanto olhares clássicos, como também um look mais ousado e marcante. Preço: R$ 369,00

  9. Bronzeador Cremoso em Bastão, da Mary Kay. É um produto multiuso. Traz dois tons com dois lados: o matte, para um rosto marcante, e o cintilante, para obter o resultado de um bronzeado radiante. Preço: R$ 99,99
Produtos para maquiagem de Carnaval
Um seleção de produtos para fazer a make de Carnaval Crédito: Divulgação
  1. Paleta de Sombras Ready For, da Ruby Rose. Conta com 20 tons diferentes, sendo 8 sombras metálicas, 5 opacas, e 7 com efeito de glitters cremosos. As tonalidades variam de azul, roxo, marrons, preto, branco e dourado, todas com alta pigmentação e fixação. Preço: R$ 79,90. No Amazon sai a R$ 45,18. (COMPRE AQUI)

  2. Bauny Iluminador Compacto. Com pigmentos minerais e partículas ultrafinas, o iluminador é pigmentado na medida certa para uma maquiagem impecável e com efeito glow. Preço: R$ 49,90

  3. Gel Glitter Faces, de Natura. Com brilho intenso, hidratação refrescante, rápida absorção, fácil de espalhar e você pode se jogar sem preocupação, pois o glitter é livre de plástico e não mancha as roupas após lavagem. Preço: R$ 41,90

  4. Lápis para Olhos Vult Top Hits feat Lexa Dourado Hit Maker. Possui textura macia e cores intensas que pigmentam vários tons de pele. Ideal para criar um delineado gráfico ou até mesmo um olho esfumado sofisticado. Preço: R$ 23,90. 

  5. Glitter Para Decoração De Unhas, da Belliz. Composto por 3 cores diferentes, o glitter pode ser facilmente aplicado com cola para unhas postiças ou com a base umedecida. Preço: R$ 24,51 (COMPRE AQUI)

  6. Esmalte Disco Ball, da Impala. Traz muito brilho com partículas hexagonais e holográficas, adicionando o charme perfeito para qualquer esmaltação. Preço: R$ 6,20.

  7. Delineador Líquido Glitter, da Contém1g. Com ponta fina em 4 cores super hipnóticas, hiper pigmentadas e com partículas de glitter, ele entrega um efeito brilhante, reflexivo e cintilante. À base d’água, sua fórmula contém pérolas micro refletoras que criam um efeito 3D. Preço: R$ 54,90

  8. Gloss Labial Eudora Soul Super Star. Traz partículas de brilho que deixam os lábios iluminados com o efeito laqueado, ou seja, brilhante e sem textura pegajosa, garantindo mais conforto e durabilidade. Preço: R$ 19,99. No Amazon sai a R$ 21,00 (COMPRE AQUI)

  9. Esmalte Ninguém Supera, da Haskell Cosméticos. Esmalte com glitter, brilho intenso e alta cobertura. Preço: R$ 12,80. 

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