Carnaval: 18 itens para caprichar na maquiagem e brilhar

- Esmalte Meu Corpo de Verão, da Colorama. Esmalte laranja super vivo para arrasar nas unhas neste Caranaval. Preço: R$ 6,19
- Glitter em Gel Beats, da Quem Disse, Berenice?. Com fórmula em gel sólido, ele tem textura cremosa que não escorre, com fácil aplicação, longa duração e secagem rápida. O efeito glow é proporcionado pelos diferentes tamanhos das partículas de brilho, trazendo uma iluminação intensa para usar nos olhos, rosto e corpo. Preço: R$ 45,90
- Iluminador Em Bastão Facestudio Master Strobing Stick, da Maybelline NY. Deixa a pele luminosa e radiante, ideal para destacar os traços faciais e dar um aspecto de viço saudável ao rosto. Preço: R$ 86,90
- Geleia corporal iluminadora, da Lola Cosmetics. É hidratante e refrescante, possui toque seco que deixa a pele macia. A base de óleos de babaçu, oliva e buriti, a geleia possui mica mineral para deixar a pele iluminada com efeito glow. Preço: R$ 45,90. Na Amazon sai a R$ 27,81 (COMPRE AQUI)
- Cílios Postiços Volume 2 Longo 308, da Ricca. Feitos com cabelo humano esterelizado, possuem diferentes volumes e comprimentos, oferecendo diversos efeitos. Preço: R$ 27,20
- Glitter Gel Babado e Gliteria, da Dailus. Os géis são fáceis de espalhar e contam com secagem rápida e longa duração. Pode aplicá-lo no rosto para dar um up no seu make, criar um super glow no corpo ou até mesmo em penteados mais ousados. Preço: R$ 34,90.
- Brilho Rollete Glitter Color Trend, da Avon. O produto garante um efeito único nos lábios e é uma ótima opção para a folia. Preço: R$ 11,99
- Paleta De Sombras Hypnôse, da Lancôme. São 5 tons, que variam do matte ao metálico, oferecendo um look completo. Todos os tons são intensamente pigmentados para criar tanto olhares clássicos, como também um look mais ousado e marcante. Preço: R$ 369,00
- Bronzeador Cremoso em Bastão, da Mary Kay. É um produto multiuso. Traz dois tons com dois lados: o matte, para um rosto marcante, e o cintilante, para obter o resultado de um bronzeado radiante. Preço: R$ 99,99
- Paleta de Sombras Ready For, da Ruby Rose. Conta com 20 tons diferentes, sendo 8 sombras metálicas, 5 opacas, e 7 com efeito de glitters cremosos. As tonalidades variam de azul, roxo, marrons, preto, branco e dourado, todas com alta pigmentação e fixação. Preço: R$ 79,90. No Amazon sai a R$ 45,18. (COMPRE AQUI)
- Bauny Iluminador Compacto. Com pigmentos minerais e partículas ultrafinas, o iluminador é pigmentado na medida certa para uma maquiagem impecável e com efeito glow. Preço: R$ 49,90
- Gel Glitter Faces, de Natura. Com brilho intenso, hidratação refrescante, rápida absorção, fácil de espalhar e você pode se jogar sem preocupação, pois o glitter é livre de plástico e não mancha as roupas após lavagem. Preço: R$ 41,90
- Lápis para Olhos Vult Top Hits feat Lexa Dourado Hit Maker. Possui textura macia e cores intensas que pigmentam vários tons de pele. Ideal para criar um delineado gráfico ou até mesmo um olho esfumado sofisticado. Preço: R$ 23,90.
- Glitter Para Decoração De Unhas, da Belliz. Composto por 3 cores diferentes, o glitter pode ser facilmente aplicado com cola para unhas postiças ou com a base umedecida. Preço: R$ 24,51 (COMPRE AQUI)
- Esmalte Disco Ball, da Impala. Traz muito brilho com partículas hexagonais e holográficas, adicionando o charme perfeito para qualquer esmaltação. Preço: R$ 6,20.
- Delineador Líquido Glitter, da Contém1g. Com ponta fina em 4 cores super hipnóticas, hiper pigmentadas e com partículas de glitter, ele entrega um efeito brilhante, reflexivo e cintilante. À base d’água, sua fórmula contém pérolas micro refletoras que criam um efeito 3D. Preço: R$ 54,90
- Gloss Labial Eudora Soul Super Star. Traz partículas de brilho que deixam os lábios iluminados com o efeito laqueado, ou seja, brilhante e sem textura pegajosa, garantindo mais conforto e durabilidade. Preço: R$ 19,99. No Amazon sai a R$ 21,00 (COMPRE AQUI)
- Esmalte Ninguém Supera, da Haskell Cosméticos. Esmalte com glitter, brilho intenso e alta cobertura. Preço: R$ 12,80.
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