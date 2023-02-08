Carnaval de Vitória começa sexta com novidades no Sambão; confira quais

A Novo Império é a campeã do Carnaval Capixaba 2022 Crédito: Fernando Madeira

A cuíca já está quase cantando. Afinal, faltam apenas dois dias para o início das apresentações dos desfiles das escolas de samba do Espírito Santo, que acontecem de 10 a 12 de fevereiro, no Sambão do Povo, dando início ao Carnaval de Vitória.

Folião bem informado, "HZ" conversou com Milton Abreu, da JBL Produções, uma das organizadoras do evento, para saber quais mudanças terão na folia de 2023.

Há, por exemplo, uma nova estrutura de iluminação, que promete destacar o recuo da bateria - com as cores da agremiação desfilante -, além de mudanças no sistema de som, na cabine de jurados e a instalação de telões de Led, que transmitirão o desfile ao vivo em pontos estratégicos da passarela.

Como já anunciado por "HZ" , este ano também contaremos com arquibancada social, espaço exclusivo para pessoas com deficiência (PCD) e a criação de um lounge, embaixo das arquibancadas, um espaço de conforto e sofisticação para quem deseja assistir aos desfiles na maior mordomia.

Abaixo, veja algumas mudanças no Sambão do Povo para o Carnaval. Valendo-se da marchinha, esse ano não vai ser igual àquele que passou...

ARQUIBANCADA SOCIAL

Talvez a maior novidade para o desfile de 2023, a arquibancada social contará com 400 ingressos. Para conseguir um deles, basta doar 2kg de alimento não perecível. O espaço está sendo montado na área de concentração das escolas, onde havia um alambrado.

É como se fosse o Setor 1 da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, em que se concentra (em sua maioria) moradores das comunidades das agremiações. O local perfeito para as escolas de samba sentirem o calor dos fãs.

"O espaço foi criado para o público que não consegue ingressos e também para que comunidades próximas possam assistir ao desfile", adianta Milton Abreu. Até o fechamento da matéria, a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), por meio de sua assessoria de imprensa, não havia repassado a "HZ" como será a distribuição dos bilhetes.

ESPAÇO EXCLUSIVO PARA PCD

O Sambão também contará com entrada e espaço exclusivo para pessoas com deficiência (PCD), localizado próximo à dispersão, ao lado da arquibancada. Ao todo, o local deve ter capacidade de receber cerca de 10 a 15 pessoas.

"Vai ter um espaço exclusivo para o portador e seu acompanhante, onde eles terão um credenciamento prévio para acessar com o veículo próprio ou o Mão na Roda (veículos da Ceturb) para chegar bem próximo da entrada, que será pelo Mar e Terra", disse Milton Abreu, em entrevista cedida a "HZ" no ano passado.

MUDANÇA NOS DIAS DOS DESFILES

Em 2023, houve uma alteração na ordem dos desfiles. Anteriormente, o Grupo B (espécie de terceira divisão) se apresentava na quinta-feira, abrindo os trabalhos. Agora, as agremiações entram na avenida no domingo (12), fechando a festa. O Grupo A e Grupo Especial continuam em seus dias originais, sexta (10) e sábado (11), respectivamente.

"Foi um pedido das agremiações. Anteriormente, membros das escolas do Grupo A e do Grupo Especial não poderiam prestigiar - ou mesmo desfilar - na quinta, até por conta da preparação de seu carnaval. Com o Grupo B passando para domingo, todos os foliões podem participar de alguma forma", ressaltou Abreu. Abaixo, confira a programação dos três dias:

Ordem das escolas do Grupo A (sexta-feira, 10):

1- Imperatriz do Forte

2- Império de Fátima

3- Pega no Samba

4- Independentes de São Torquato

5 - Chega Mais

6- Mocidade da Praia

7- Unidos de Barreiros

Ordem das escolas do Grupo Especial (sábado, 11):

1- Piedade

2- Jucutuquara

3- Novo Império

4- Boa Vista

5- MUG

6- Andaraí

7- Chegou o que Faltava

Ordem das escolas do Grupo B (domingo, 12):

1- Rosas de Ouro

2- União Jovem de Itacibá

3- Mocidade Serrana

4- Independentes de Eucalipto

5- Tradição Serrana

ILUMINAÇÃO CÊNICA, MUDANÇA NO SISTEMA DE SOM E TELÕES DE LED

Quem estiver na área próxima ao recuo da bateria, poderá conferir uma iluminação "espetaculosa", se assim podemos dizer. Haverá refletores potentes, jogando luzes para a bateria. Nesse momento, será refletido a cor de cada escola. "No Rio de Janeiro já está sendo aplicado com um grande efeito cênico, proporcionando um espetáculo ainda mais grandioso à bateria", detalha Milton.

Desfile da Independente de Boa Vista em 2022: organização promete nova iluminação na área do recuo da bateria Crédito: Fernando Madeira

Outra mudança se dará no sistema de som do Sambão do Povo. "Até o ano passado, as caixas ficavam localizadas ao lado esquerdo, o que diminuía a qualidade do som emitido, até porque refletia nos prédios. Agora, o sistema ficará ao lado direito, com o som sem interrupção, passando pelas arquibancadas e chegando até a maré, proporcionando mais nitidez", ressalta o organizador.

Ah, sim: o sambódromo contará com três gigantes telões de lead, próximos aos camarotes, especificamente nos Setores I e K e próximo ao recuo da bateria, contando com a transmissão do desfile ao vivo.

CABINE DE JURADOS

Responsáveis por decidir os campões da folia, os jurados também tiveram sua primeira cabine modificada. "Anteriormente, a cabine do Setor A era colada ao camarote. Agora, fizemos a separação, criando um espaço próprio", aponta Milton. Lembrando que os espaços reservados para os julgadores ficam localizados nos setores A, I e K da passarela do samba.

LOUNGES

Outra novidade é a inserção de lounges embaixo da primeira arquibancada (setor B) e a mudança de lado das mesas, que agora serão alocadas à direita da avenida. Ao todo, o Sambão terá 30 lounges com capacidade para dez pessoas cada.

"Tivemos como inspiração os exemplos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Será uma espécie de bistrô, com bufês, garçons exclusivos, pufes e serviços de bar com comidas e bebidas. Um conforto a mais para o folião".

SEGURANÇA

Milton Abreu, da JBL Produções, confirmou cerca de 900 a mil homens - entre profissionais da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil e Guarda de Trânsito de Vitória - estarão cuidando da segurança em um posto de comando a ser fixado no início do Sambão do Povo, próximo à concentração.