Carnaval 2023: ainda há ingressos para arquibancadas do Sambão do Povo

Faltando três dias para o início dos desfiles das Escolas de Samba do Carnaval de Vitória, ainda há ingressos disponíveis para curtir a folia no Sambão do Povo, no bairro Mario Cypreste, em Vitória. Bora que a festança vai pocar!
Em tempo: corra para garantir seu bilhete. Conforme assessoria de imprensa do evento, restam 500 ingressos disponíveis e somente para o setor de arquibancada.
Além do site Brasil Ticket - que comercializa os ingressos com exclusividade -, o Sambão do Povo conta com uma bilheteria na entrada principal criada especialmente para a ocasião. Os bilhetes também estão sendo vendidos na loja Country Ville Campo Grande, em Cariacica. Os valores variam de R$ 35 a R$ 140.
"Como estamos na reta final e o movimento no Sambão aumenta nesta época, decidimos abrir um ponto de venda no local que irá facilitar para quem ainda não comprou e para quem é acostumado a fazer a compra desta forma", explica a empresária Juliana Barbarioli, da JBL Produções, uma das organizadoras do evento.
O ponto de venda fica na entrada principal do Sambão do Povo e irá funcionar até quinta (9), das 9h às 18 horas. A forma de pagamento será cartões de débito, crédito, dinheiro e PIX. Já na loja Country Ville, às vendas - no mesmo formato de pagamento - serão de 9h às 17 horas.
INGRESSOS PARA O CARNAVAL DE VITÓRIA 2023
- Valores:
- Arquibancadas (Setores B e E)
- Sexta-feira: R$ 70 (inteira) / Meia entrada: R$ 35
- Sábado: R$ 90 / Meia entrada: R$ 45
- Passaporte (sexta-feira e sábado)
- R$ 140 (inteira) / Meia entrada: R$ 70
- Locais de venda
- Internet: no site do Brasil Tiket
- Bilheteria na Entrada do Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Santo Antônio, Vitória. Até quinta (9), das 9h às 18 horas
- Country Ville Campo Grande. Av. Expedito Garcia, 197, Campo Grande, Cariacica. Todos os dias, de 9h às 17 horas