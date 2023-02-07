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Folia

Carnaval 2023: ainda há ingressos para arquibancadas do Sambão do Povo

Bilhetes estão sendo vendidos pela internet, no sambódromo, em Vitória, e na loja Country Ville Campo Grande, em Cariacica
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 16:16

Sambão do Povo durante o desfile das escolas de samba de Vitória em 2018
Sambão do Povo durante o desfile das escolas de samba de Vitória em 2018 Crédito: Secundo Rezende
Faltando três dias para o início dos desfiles das Escolas de Samba do Carnaval de Vitória, ainda há ingressos disponíveis para curtir a folia no Sambão do Povo, no bairro Mario Cypreste, em Vitória. Bora que a festança vai pocar!
Em tempo: corra para garantir seu bilhete. Conforme assessoria de imprensa do evento, restam 500 ingressos disponíveis e somente para o setor de arquibancada. 
Além do site Brasil Ticket - que comercializa os ingressos com exclusividade -, o Sambão do Povo conta com uma bilheteria na entrada principal criada especialmente para a ocasião. Os bilhetes também estão sendo vendidos na loja Country Ville Campo Grande, em Cariacica. Os valores variam de R$ 35 a R$ 140.
"Como estamos na reta final e o movimento no Sambão aumenta nesta época, decidimos abrir um ponto de venda no local que irá facilitar para quem ainda não comprou e para quem é acostumado a fazer a compra desta forma", explica a empresária Juliana Barbarioli, da JBL Produções, uma das organizadoras do evento.
O ponto de venda fica na entrada principal do Sambão do Povo e irá funcionar até quinta (9), das 9h às 18 horas. A forma de pagamento será cartões de débito, crédito, dinheiro e PIX. Já na loja Country Ville, às vendas - no mesmo formato de pagamento - serão de 9h às 17 horas.

INGRESSOS PARA O CARNAVAL DE VITÓRIA 2023

  • Valores:
  • Arquibancadas (Setores B e E)
  • Sexta-feira: R$ 70 (inteira) / Meia entrada: R$ 35
  • Sábado: R$ 90 / Meia entrada: R$ 45

  • Passaporte (sexta-feira e sábado)
  • R$ 140 (inteira) / Meia entrada: R$ 70

  • Locais de venda
  • Internet: no site do Brasil Tiket
  • Bilheteria na Entrada do Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Santo Antônio, Vitória.  Até quinta (9), das 9h às 18 horas
  • Country Ville Campo Grande. Av. Expedito Garcia, 197, Campo Grande, Cariacica. Todos os dias, de 9h às 17 horas

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