Carnaval 2023: ainda há ingressos para arquibancadas do Sambão do Povo

Sambão do Povo durante o desfile das escolas de samba de Vitória em 2018 Crédito: Secundo Rezende

Faltando três dias para o início dos desfiles das Escolas de Samba do Carnaval de Vitória, ainda há ingressos disponíveis para curtir a folia no Sambão do Povo, no bairro Mario Cypreste, em Vitória. Bora que a festança vai pocar!

Em tempo: corra para garantir seu bilhete. Conforme assessoria de imprensa do evento, restam 500 ingressos disponíveis e somente para o setor de arquibancada.

Sambão do Povo conta com uma bilheteria na entrada principal criada especialmente para a ocasião. Os bilhetes também estão sendo vendidos na loja Country Ville Campo Grande, em Cariacica. Os valores variam de R$ 35 a R$ 140. Além do site Brasil Ticket - que comercializa os ingressos com exclusividade -, oconta com uma bilheteria na entrada principal criada especialmente para a ocasião. Os bilhetes também estão sendo vendidos na loja, em Cariacica. Os valores variam de R$ 35 a R$ 140.

"Como estamos na reta final e o movimento no Sambão aumenta nesta época, decidimos abrir um ponto de venda no local que irá facilitar para quem ainda não comprou e para quem é acostumado a fazer a compra desta forma", explica a empresária Juliana Barbarioli, da JBL Produções, uma das organizadoras do evento.

O ponto de venda fica na entrada principal do Sambão do Povo e irá funcionar até quinta (9), das 9h às 18 horas. A forma de pagamento será cartões de débito, crédito, dinheiro e PIX. Já na loja Country Ville, às vendas - no mesmo formato de pagamento - serão de 9h às 17 horas.

INGRESSOS PARA O CARNAVAL DE VITÓRIA 2023