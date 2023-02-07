David Brazil fica de fora do Carnaval de Vitória em 2023

David Brazil durante desfile da Chegou O Que Faltava, em 2022 Crédito: Rodrigo Gavini

O Carnaval de Vitória está batendo na porta com o desfile das escolas de samba do Espírito Santo marcado para começar nesta sexta-feira (10). Mas, em 2023, o brilho de David Brazil não poderá ser conferido na avenida do Sambão do Povo.

Em conversa com HZ, o promotor de eventos revelou que não vai conseguir conciliar a agenda. "Infelizmente, este ano não vou conseguir ir (ao Sambão do Povo). Como nossa escola desfila quase pela manhã e tenho ensaio técnico da Grande Rio no dia 12, aí a logística deu ruim", disse David, informando que não poderia arriscar perder o compormisso com a agremiação carioca.