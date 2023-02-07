David Brazil fica de fora do Carnaval de Vitória em 2023

O Carnaval de Vitória está batendo na porta com o desfile das escolas de samba do Espírito Santo marcado para começar nesta sexta-feira (10). Mas, em 2023, o brilho de David Brazil não poderá ser conferido na avenida do Sambão do Povo.
Há alguns anos, o influenciador desfila como muso da Chegou O Que Faltava, de Goiabeiras, na Capital. Inclusive, ele ajudou a escola a ganhar o título da série A no ano passado. A expectativa para a presença de David no Sambão do Povo, agora que a escola voltou ao Grupo Especial, era grande.
Em conversa com HZ, o promotor de eventos revelou que não vai conseguir conciliar a agenda. "Infelizmente, este ano não vou conseguir ir (ao Sambão do Povo). Como nossa escola desfila quase pela manhã e tenho ensaio técnico da Grande Rio no dia 12, aí a logística deu ruim", disse David, informando que não poderia arriscar perder o compormisso com a agremiação carioca.
Mas David Brazil fez questão de deixar uma mensagem de apoio à Chegou o Que Faltava, agradcendo o carinho e torcendo por mais um título. "Alô, família Chegou O Que Faltava! Este ano não estarei presente de corpo com vocês, mas meu carinho, amor, gratidão, respeito e TORCIDA está mais forte do que nunca, hein... VAMBORA COM MIUITA GARRA E ALEGRIA".