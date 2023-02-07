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Sambão do Povo

David Brazil fica de fora do Carnaval de Vitória em 2023

Promotor de eventos não vai conseguir conciliar agenda mas mandou recado para agremiação que costuma desfilar
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 08:00

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David Brazil durante desfile da Chegou O Que Faltava, em 2022 Crédito: Rodrigo Gavini
O Carnaval de Vitória está batendo na porta com o desfile das escolas de samba do Espírito Santo marcado para começar nesta sexta-feira (10). Mas, em 2023, o brilho de David Brazil não poderá ser conferido na avenida do Sambão do Povo.
Há alguns anos, o influenciador desfila como muso da Chegou O Que Faltava, de Goiabeiras, na Capital. Inclusive, ele ajudou a escola a ganhar o título da série A no ano passado. A expectativa para a presença de David no Sambão do Povo, agora que a escola voltou ao Grupo Especial, era grande.
Em conversa com HZ, o promotor de eventos revelou que não vai conseguir conciliar a agenda. "Infelizmente, este ano não vou conseguir ir (ao Sambão do Povo). Como nossa escola desfila quase pela manhã e tenho ensaio técnico da Grande Rio no dia 12, aí a logística deu ruim", disse David, informando que não poderia arriscar perder o compormisso com a agremiação carioca.
Mas David Brazil fez questão de deixar uma mensagem de apoio à Chegou o Que Faltava, agradcendo o carinho e torcendo por mais um título. "Alô, família Chegou O Que Faltava! Este ano não estarei presente de corpo com vocês, mas meu carinho, amor, gratidão, respeito e TORCIDA está mais forte do que nunca, hein... VAMBORA COM MIUITA GARRA E ALEGRIA".

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