Carnaval 2023: conheça os sambas-enredo das Escolas do Grupo Especial de Vitória

Carnaval de Vitória será realizado nos dias 10 a 12 de fevereiro de 2023, no Sambão do Povo Crédito: Arquivo/AG

É através do samba-enredo que uma agremiação carnavalesca delimita o enredo de seu desfile e, poeticamente falando, pode expressar aquilo que acredita. Ecoado durante os 60 minutos que a escola desfila, o subgênero do samba é importantíssimo, um dos quesitos essenciais para definir quem será a campeã.

Aqui em Vitória, as escolas já disponibilizaram nas plataformas digitais a letra de suas canções. De compositores tradicionais até contribuições de artistas como Dudu Nobre e Marcelo Adnet, cada agremiação aposta numa composição diferente para conquistar o público - e os jurados - e levar o troféu para casa.

Por sinal, HZ traz abaixo um guia do folião para você não se perder e saber tudo o que vai rolar, quais escolas irão desfilar e o que pode levar para o Sambão do Povo durante a passagem das agremiações.

Voltando aos sambas, nossa turma ainda preparou uma lista com letra e vídeo de cada samba-enredo das Escolas do Grupo Especial, que desfilam no sábado (11), para você decorar e fazer bonito na avenida. Confira:

UNIDOS DA PIEDADE

HORÁRIO DO DESFILE: 22h

22h ENREDO: Bino Santo e as Lutas que Ecoam no Morro

Bino Santo e as Lutas que Ecoam no Morro COMPOSITORES: Thiago Brito, Thiago Meiners, Rafael Mikaiá e Vitor Jaime

Thiago Brito, Thiago Meiners, Rafael Mikaiá e Vitor Jaime LETRA:

Ê lavadeira ê, banho de abô e axé

São Benedito conduz meu povo de fé

É Bino Santo guardião do meu ilê

Sou Piedade filha de katendê

Fé é luz do meu povo

Lumia o caminho, enxuga meu pranto

Prece refletida na imagem

A benção do Espírito Santo

Quando estala a chibata

E o breu anuncia tristeza e dor

Lua clareia a esperança

E a pele que sangra entoa um clamor

Ôôôô... É força, é raça na sua essência

Ôôôô... De punho cerrado negro é resistência

Pretos rosário de almas benzidas

Missões franciscanas, o verbo pregar

As Irmandades que selam destinos

Serão caramurus e peroás

O mouro guiado por anjos

Milagres em flores a desabrochar

Negras procissões, devotos, orações

E a terra capixaba é seu lugar

De orquestras e congos tambores

De pretos velhos e Ossain ibá

As águas que lavam minh´alma

Abençoam o sincretismo popular



UNIDOS DE JUCUTUQUARA

HORÁRIO DO DESFILE: 23h12

23h12 ENREDO: Onde Ocê Foi Morar?

Onde Ocê Foi Morar? COMPOSITORES: Leandro Maciel, Rafael Mikaiá, Rico Bernardes, Roberth Melodia, Fernando Brito, Daniel Barbosa, Cassius Macaé, Thiago Meiners, Lucas Rigonato, Gigi da Estiva, Roni Alencastre e Danilo Cezar

Leandro Maciel, Rafael Mikaiá, Rico Bernardes, Roberth Melodia, Fernando Brito, Daniel Barbosa, Cassius Macaé, Thiago Meiners, Lucas Rigonato, Gigi da Estiva, Roni Alencastre e Danilo Cezar LETRA:

Puxa o fole sanfoneiro, minha gente é arretada

Essa nação é verde, branca, encarnada

Nessa história a vitória assim se fez

O coração vai disparar mais uma vez

Saudades aqui dentro eu carrego

Lembranças daquele sagrado chão

Êta menino! Nordestino, sonhador

Na asa branca então voou

Lá das bandas do sertão

Simbora! A esperança é alento

Sem lenço, nem documento

Desbravar esse mundão

Na estrada dessa vida eu segui

Com os olhos marejados, entender

Que a coragem é bagagem pra vencer

Cabra-macho, avexado, retirante sim sinhô!

Não desista de lutar, Velho Chico ensinou

É São João meu amor, olha que lindo o céu

E o repentista canta a vida no cordel

Nessa viagem o destino é a alegria

Pra esse lugar que cabe todo um país

Em verso e prosa escrevendo a poesia

E ser capixaba da penha feliz

Quanta beleza que vejo

Eu, tão sertanejo, lembrei da canção

"Encantos, por cada canto te admirar"

Esse lugar é mais que santo

Onde escolhi para morar

De asas abertas eu chego

Coruja me dá um chamego

Jucutuquara és o meu novo aconchego



NOVO IMPÉRIO

HORÁRIO DO DESFILE: 00h24

00h24 ENREDO: Imperium - Abram Alas para Vossas Majestades

Imperium - Abram Alas para Vossas Majestades COMPOSITORES: Rogério Barbosa, João Machado, Renilson Rodrigues e Kleber Simpatia

Rogério Barbosa, João Machado, Renilson Rodrigues e Kleber Simpatia LETRA:

Novo Império voltou, vamos comemorar

Com amor exaltar nossa consagração

Um lindo sonho na avenida coroar

Bordar outra estrela no meu pavilhão

Oh, minha majestade

Eu viajei no tempo pra contar

Todo fascínio desse adereço milenar

Repleto de desejo e cobiça

Na luta pelo poder, a superioridade simboliza

Eleva à luz, coroa que reluz a liderança

Um nobre coração quer a bonança

Mas a maldade também quer reinar

O bem e a pureza encontra os seus

Pela realeza interior, que é escolhida por Deus

Se é de ouro ou de lata, tá lá na periferia

A rainha se destaca à frente da bateria

Bem-vindo ao Reino da família imperiana

Orquestra real do nosso samba

Abrindo-se os portais de toda era

Imortalizando na memória

Um grande baile a corte em festa

Uma majestosa trajetória

O sol soberano vai brilhar

E abençoar nossa coroação

Assim todos os reinos vão se unir

Cantar e sorrir como o rei da canção

Feito um calvário de espinhos

Muitas pedras no caminho, mas venceu a força desse chão

Imperiano de fé, com a maior satisfação



INDEPENDENTE DE BOA VISTA

HORÁRIO DO DESFILE: 1h36

1h36 ENREDO: Humor Tanto Riso Oh Quanta Alegria... No Tom da Canção a Boa Vista Contagia!

Humor Tanto Riso Oh Quanta Alegria... No Tom da Canção a Boa Vista Contagia! COMPOSITORES: Emerson Xumbrega, Ciraninho de Castro, Noca da Portela, Flavinho Bento, Bid do Cavaco, Marcelo Adnet, Noca Neto, Milton Carvalho e Tinoco Tinoco

Emerson Xumbrega, Ciraninho de Castro, Noca da Portela, Flavinho Bento, Bid do Cavaco, Marcelo Adnet, Noca Neto, Milton Carvalho e Tinoco Tinoco LETRA:

Me abraça e me beija

No tom da canção... Cheguei pra fazer

A galera sorrir

Eu sou Boa Vista

Um show de emoção

A Águia que faz

O Sambão sacudir

Amor, hoje acordei de bom humor pra desfilar

Brincar de ser feliz no Paraíso da ilusão

Divina comédia do samba

Que afasta a tristeza dos Bambas

Pecar nessa festa profana merece perdão

Que clima infernal

Na tela da Sétima Arte

Esquenta o purgatório tropical

Um beijo do Gordo Rei Momo já é Carnaval!

Acunha menino!

A sanfona vai tocar

Nordestino faz piada quero gargalhar... Ôôô

Tem João Grilo e Trapalhão

Professores da alegria

Na Escolinha do Sertão

Sai de Baixo ninguém vai me censurar

Se o meu Brasil é um Toma Lá Dá Cá

Eu solto o verbo igual Dercy

Sorrir é resistir! Sorrir é resistir!

O meu Espírito é Santo e brincalhão

Até Marli caiu na Batucada

Eu sou do Circo e Peregrino

No teu sorriso o meu samba faz morada!



MOCIDADE UNIDA DA GLÓRIA

HORÁRIO DO DESFILE: 2h48

2h48 ENREDO: A Caminho das Terras do Sol Poente

A Caminho das Terras do Sol Poente COMPOSITORES: Diego Nicolau e Dudu Nobre

Diego Nicolau e Dudu Nobre LETRA:

Minha MUG vai brilhar

Na imagem mais perfeita

Vou te levar, onde a luz do Sol se deita

A Lua do Leão que ilumina

O céu de Colatina

Vou embarcar

Atenção, que o tempo é passageiro

Nessa viagem, minha fé é a bagagem

No meu bilhete, lembranças no roteiro

História de luta, bravura e vitória

Sob a influência das raças

Vai meu sonho na maria fumaça

O progresso ecoou em tantas estações Revoltas e revoluções

Pra renascer e prosperar

Fortalecer, emancipar

No aroma do café, nasce um rebanho mais forte

Nó na madeira, minha Princesinha do Norte

Era industrial

Vai costurando e modelando o arremate

O alfaiate assim te fez a capital

Da moda capixaba

A arte é engrenagem desse caldeirão Imenso relicário, sagrado coração

Vem ver, estive lá e lembrei de você

Tanta beleza, embargou a minha voz

O Eldorado de todos nós



ANDARAÍ

HORÁRIO DO DESFILE: 4h

4h ENREDO: Carlos Magno e Os Doze Pares de França! Imperador do Sertão, Soberano da Esperança

Carlos Magno e Os Doze Pares de França! Imperador do Sertão, Soberano da Esperança COMPOSITORES: João Machado, Renilson Rodrigues, Lauro e Thadeu

João Machado, Renilson Rodrigues, Lauro e Thadeu LETRA:

Sertanejo forte, arretado que só

Pedindo a Deus um futuro "mió"

Hoje a Venenosa abraça o Sertão

Chegou Andaraí, se avexe não

De onde vem esse encanto que alumia

Essa terra tem magia, herança medieval

Aperreado cavaleiro lá da França

Empunhou a sua lança, fez o bem vencer o mal

É inspiração de um povo de fé

Que enfrenta a seca e o dragão

Afasta assombração

Engole a fome e pede a chuva pra moiá

É asa branca destruindo o carcará

Ôôô em cada ato, bravura

Que encantou Lampião

Rei valente no cordel

Foi reinar no coração

Ôôô em cada ato, bravura

Que encantou Lampião

Rei valente no cordel

Foi reinar no coração

Assim a esperança brotou

No solo rachado do meu sertão

E se Padim Ciço abençoou

Seus filhos retornam ao chão

É a natureza sorrindo

No mandacarú bela flor

As novas águas do velho rio

Parecem repentes de amor

A vida se renova em poesia

E vê o sonho se tornar real

Pra mode escrever um novo final

Sertanejo forte, arretado que só

Pedindo a Deus um futuro mió

Hoje a Venenosa abraça o Sertão

Chegou Andaraí, se avexe não

Sertanejo forte, arretado que só

Pedindo a Deus um futuro mió

Hoje a Venenosa abraça o Sertão

Chegou Andaraí, se avexe não



CHEGOU O QUE FALTAVA

HORÁRIO DO DESFILE: 5h12

5h12 ENREDO: O Tesouro Que Faltava

O Tesouro Que Faltava COMPOSITORES: Rafael Mikaiá

Rafael Mikaiá LETRA: