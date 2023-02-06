Carnaval 2023: conheça os sambas-enredo das Escolas do Grupo Especial de Vitória

É através do samba-enredo que uma agremiação carnavalesca delimita o enredo de seu desfile e, poeticamente falando, pode expressar aquilo que acredita. Ecoado durante os 60 minutos que a escola desfila, o subgênero do samba é importantíssimo, um dos quesitos essenciais para definir quem será a campeã.
Aqui em Vitória, as escolas já disponibilizaram nas plataformas digitais a letra de suas canções. De compositores tradicionais até contribuições de artistas como Dudu Nobre e Marcelo Adnet, cada agremiação aposta numa composição diferente para conquistar o público - e os jurados - e levar o troféu para casa.
Por sinal, HZ traz abaixo um guia do folião para você não se perder e saber tudo o que vai rolar, quais escolas irão desfilar e o que pode levar para o Sambão do Povo durante a passagem das agremiações.
Voltando aos sambas, nossa turma ainda preparou uma lista com letra e vídeo de cada samba-enredo das Escolas do Grupo Especial, que desfilam no sábado (11), para você decorar e fazer bonito na avenida. Confira:
UNIDOS DA PIEDADE
- HORÁRIO DO DESFILE: 22h
- ENREDO: Bino Santo e as Lutas que Ecoam no Morro
- COMPOSITORES: Thiago Brito, Thiago Meiners, Rafael Mikaiá e Vitor Jaime
- LETRA:
Ê lavadeira ê, banho de abô e axé
São Benedito conduz meu povo de fé
É Bino Santo guardião do meu ilê
Sou Piedade filha de katendê
Fé é luz do meu povo
Lumia o caminho, enxuga meu pranto
Prece refletida na imagem
A benção do Espírito Santo
Quando estala a chibata
E o breu anuncia tristeza e dor
Lua clareia a esperança
E a pele que sangra entoa um clamor
Ôôôô... É força, é raça na sua essência
Ôôôô... De punho cerrado negro é resistência
Pretos rosário de almas benzidas
Missões franciscanas, o verbo pregar
As Irmandades que selam destinos
Serão caramurus e peroás
O mouro guiado por anjos
Milagres em flores a desabrochar
Negras procissões, devotos, orações
E a terra capixaba é seu lugar
De orquestras e congos tambores
De pretos velhos e Ossain ibá
As águas que lavam minh´alma
Abençoam o sincretismo popular
São Benedito conduz meu povo de fé
É Bino Santo guardião do meu ilê
Sou Piedade filha de katendê
Fé é luz do meu povo
Lumia o caminho, enxuga meu pranto
Prece refletida na imagem
A benção do Espírito Santo
Quando estala a chibata
E o breu anuncia tristeza e dor
Lua clareia a esperança
E a pele que sangra entoa um clamor
Ôôôô... É força, é raça na sua essência
Ôôôô... De punho cerrado negro é resistência
Pretos rosário de almas benzidas
Missões franciscanas, o verbo pregar
As Irmandades que selam destinos
Serão caramurus e peroás
O mouro guiado por anjos
Milagres em flores a desabrochar
Negras procissões, devotos, orações
E a terra capixaba é seu lugar
De orquestras e congos tambores
De pretos velhos e Ossain ibá
As águas que lavam minh´alma
Abençoam o sincretismo popular
UNIDOS DE JUCUTUQUARA
- HORÁRIO DO DESFILE: 23h12
- ENREDO: Onde Ocê Foi Morar?
- COMPOSITORES: Leandro Maciel, Rafael Mikaiá, Rico Bernardes, Roberth Melodia, Fernando Brito, Daniel Barbosa, Cassius Macaé, Thiago Meiners, Lucas Rigonato, Gigi da Estiva, Roni Alencastre e Danilo Cezar
- LETRA:
Puxa o fole sanfoneiro, minha gente é arretada
Essa nação é verde, branca, encarnada
Nessa história a vitória assim se fez
O coração vai disparar mais uma vez
Saudades aqui dentro eu carrego
Lembranças daquele sagrado chão
Êta menino! Nordestino, sonhador
Na asa branca então voou
Lá das bandas do sertão
Simbora! A esperança é alento
Sem lenço, nem documento
Desbravar esse mundão
Na estrada dessa vida eu segui
Com os olhos marejados, entender
Que a coragem é bagagem pra vencer
Cabra-macho, avexado, retirante sim sinhô!
Não desista de lutar, Velho Chico ensinou
É São João meu amor, olha que lindo o céu
E o repentista canta a vida no cordel
Nessa viagem o destino é a alegria
Pra esse lugar que cabe todo um país
Em verso e prosa escrevendo a poesia
E ser capixaba da penha feliz
Quanta beleza que vejo
Eu, tão sertanejo, lembrei da canção
"Encantos, por cada canto te admirar"
Esse lugar é mais que santo
Onde escolhi para morar
De asas abertas eu chego
Coruja me dá um chamego
Jucutuquara és o meu novo aconchego
Essa nação é verde, branca, encarnada
Nessa história a vitória assim se fez
O coração vai disparar mais uma vez
Saudades aqui dentro eu carrego
Lembranças daquele sagrado chão
Êta menino! Nordestino, sonhador
Na asa branca então voou
Lá das bandas do sertão
Simbora! A esperança é alento
Sem lenço, nem documento
Desbravar esse mundão
Na estrada dessa vida eu segui
Com os olhos marejados, entender
Que a coragem é bagagem pra vencer
Cabra-macho, avexado, retirante sim sinhô!
Não desista de lutar, Velho Chico ensinou
É São João meu amor, olha que lindo o céu
E o repentista canta a vida no cordel
Nessa viagem o destino é a alegria
Pra esse lugar que cabe todo um país
Em verso e prosa escrevendo a poesia
E ser capixaba da penha feliz
Quanta beleza que vejo
Eu, tão sertanejo, lembrei da canção
"Encantos, por cada canto te admirar"
Esse lugar é mais que santo
Onde escolhi para morar
De asas abertas eu chego
Coruja me dá um chamego
Jucutuquara és o meu novo aconchego
NOVO IMPÉRIO
- HORÁRIO DO DESFILE: 00h24
- ENREDO: Imperium - Abram Alas para Vossas Majestades
- COMPOSITORES: Rogério Barbosa, João Machado, Renilson Rodrigues e Kleber Simpatia
- LETRA:
Novo Império voltou, vamos comemorar
Com amor exaltar nossa consagração
Um lindo sonho na avenida coroar
Bordar outra estrela no meu pavilhão
Oh, minha majestade
Eu viajei no tempo pra contar
Todo fascínio desse adereço milenar
Repleto de desejo e cobiça
Na luta pelo poder, a superioridade simboliza
Eleva à luz, coroa que reluz a liderança
Um nobre coração quer a bonança
Mas a maldade também quer reinar
O bem e a pureza encontra os seus
Pela realeza interior, que é escolhida por Deus
Se é de ouro ou de lata, tá lá na periferia
A rainha se destaca à frente da bateria
Bem-vindo ao Reino da família imperiana
Orquestra real do nosso samba
Abrindo-se os portais de toda era
Imortalizando na memória
Um grande baile a corte em festa
Uma majestosa trajetória
O sol soberano vai brilhar
E abençoar nossa coroação
Assim todos os reinos vão se unir
Cantar e sorrir como o rei da canção
Feito um calvário de espinhos
Muitas pedras no caminho, mas venceu a força desse chão
Imperiano de fé, com a maior satisfação
Com amor exaltar nossa consagração
Um lindo sonho na avenida coroar
Bordar outra estrela no meu pavilhão
Oh, minha majestade
Eu viajei no tempo pra contar
Todo fascínio desse adereço milenar
Repleto de desejo e cobiça
Na luta pelo poder, a superioridade simboliza
Eleva à luz, coroa que reluz a liderança
Um nobre coração quer a bonança
Mas a maldade também quer reinar
O bem e a pureza encontra os seus
Pela realeza interior, que é escolhida por Deus
Se é de ouro ou de lata, tá lá na periferia
A rainha se destaca à frente da bateria
Bem-vindo ao Reino da família imperiana
Orquestra real do nosso samba
Abrindo-se os portais de toda era
Imortalizando na memória
Um grande baile a corte em festa
Uma majestosa trajetória
O sol soberano vai brilhar
E abençoar nossa coroação
Assim todos os reinos vão se unir
Cantar e sorrir como o rei da canção
Feito um calvário de espinhos
Muitas pedras no caminho, mas venceu a força desse chão
Imperiano de fé, com a maior satisfação
INDEPENDENTE DE BOA VISTA
- HORÁRIO DO DESFILE: 1h36
- ENREDO: Humor Tanto Riso Oh Quanta Alegria... No Tom da Canção a Boa Vista Contagia!
- COMPOSITORES: Emerson Xumbrega, Ciraninho de Castro, Noca da Portela, Flavinho Bento, Bid do Cavaco, Marcelo Adnet, Noca Neto, Milton Carvalho e Tinoco Tinoco
- LETRA:
Me abraça e me beija
No tom da canção... Cheguei pra fazer
A galera sorrir
Eu sou Boa Vista
Um show de emoção
A Águia que faz
O Sambão sacudir
Amor, hoje acordei de bom humor pra desfilar
Brincar de ser feliz no Paraíso da ilusão
Divina comédia do samba
Que afasta a tristeza dos Bambas
Pecar nessa festa profana merece perdão
Que clima infernal
Na tela da Sétima Arte
Esquenta o purgatório tropical
Um beijo do Gordo Rei Momo já é Carnaval!
Acunha menino!
A sanfona vai tocar
Nordestino faz piada quero gargalhar... Ôôô
Tem João Grilo e Trapalhão
Professores da alegria
Na Escolinha do Sertão
Sai de Baixo ninguém vai me censurar
Se o meu Brasil é um Toma Lá Dá Cá
Eu solto o verbo igual Dercy
Sorrir é resistir! Sorrir é resistir!
O meu Espírito é Santo e brincalhão
Até Marli caiu na Batucada
Eu sou do Circo e Peregrino
No teu sorriso o meu samba faz morada!
No tom da canção... Cheguei pra fazer
A galera sorrir
Eu sou Boa Vista
Um show de emoção
A Águia que faz
O Sambão sacudir
Amor, hoje acordei de bom humor pra desfilar
Brincar de ser feliz no Paraíso da ilusão
Divina comédia do samba
Que afasta a tristeza dos Bambas
Pecar nessa festa profana merece perdão
Que clima infernal
Na tela da Sétima Arte
Esquenta o purgatório tropical
Um beijo do Gordo Rei Momo já é Carnaval!
Acunha menino!
A sanfona vai tocar
Nordestino faz piada quero gargalhar... Ôôô
Tem João Grilo e Trapalhão
Professores da alegria
Na Escolinha do Sertão
Sai de Baixo ninguém vai me censurar
Se o meu Brasil é um Toma Lá Dá Cá
Eu solto o verbo igual Dercy
Sorrir é resistir! Sorrir é resistir!
O meu Espírito é Santo e brincalhão
Até Marli caiu na Batucada
Eu sou do Circo e Peregrino
No teu sorriso o meu samba faz morada!
MOCIDADE UNIDA DA GLÓRIA
- HORÁRIO DO DESFILE: 2h48
- ENREDO: A Caminho das Terras do Sol Poente
- COMPOSITORES: Diego Nicolau e Dudu Nobre
- LETRA:
Minha MUG vai brilhar
Na imagem mais perfeita
Vou te levar, onde a luz do Sol se deita
A Lua do Leão que ilumina
O céu de Colatina
Vou embarcar
Atenção, que o tempo é passageiro
Nessa viagem, minha fé é a bagagem
No meu bilhete, lembranças no roteiro
História de luta, bravura e vitória
Sob a influência das raças
Vai meu sonho na maria fumaça
O progresso ecoou em tantas estações Revoltas e revoluções
Pra renascer e prosperar
Fortalecer, emancipar
No aroma do café, nasce um rebanho mais forte
Nó na madeira, minha Princesinha do Norte
Era industrial
Vai costurando e modelando o arremate
O alfaiate assim te fez a capital
Da moda capixaba
A arte é engrenagem desse caldeirão Imenso relicário, sagrado coração
Vem ver, estive lá e lembrei de você
Tanta beleza, embargou a minha voz
O Eldorado de todos nós
Na imagem mais perfeita
Vou te levar, onde a luz do Sol se deita
A Lua do Leão que ilumina
O céu de Colatina
Vou embarcar
Atenção, que o tempo é passageiro
Nessa viagem, minha fé é a bagagem
No meu bilhete, lembranças no roteiro
História de luta, bravura e vitória
Sob a influência das raças
Vai meu sonho na maria fumaça
O progresso ecoou em tantas estações Revoltas e revoluções
Pra renascer e prosperar
Fortalecer, emancipar
No aroma do café, nasce um rebanho mais forte
Nó na madeira, minha Princesinha do Norte
Era industrial
Vai costurando e modelando o arremate
O alfaiate assim te fez a capital
Da moda capixaba
A arte é engrenagem desse caldeirão Imenso relicário, sagrado coração
Vem ver, estive lá e lembrei de você
Tanta beleza, embargou a minha voz
O Eldorado de todos nós
ANDARAÍ
- HORÁRIO DO DESFILE: 4h
- ENREDO: Carlos Magno e Os Doze Pares de França! Imperador do Sertão, Soberano da Esperança
- COMPOSITORES: João Machado, Renilson Rodrigues, Lauro e Thadeu
- LETRA:
Sertanejo forte, arretado que só
Pedindo a Deus um futuro "mió"
Hoje a Venenosa abraça o Sertão
Chegou Andaraí, se avexe não
De onde vem esse encanto que alumia
Essa terra tem magia, herança medieval
Aperreado cavaleiro lá da França
Empunhou a sua lança, fez o bem vencer o mal
É inspiração de um povo de fé
Que enfrenta a seca e o dragão
Afasta assombração
Engole a fome e pede a chuva pra moiá
É asa branca destruindo o carcará
Ôôô em cada ato, bravura
Que encantou Lampião
Rei valente no cordel
Foi reinar no coração
Ôôô em cada ato, bravura
Que encantou Lampião
Rei valente no cordel
Foi reinar no coração
Assim a esperança brotou
No solo rachado do meu sertão
E se Padim Ciço abençoou
Seus filhos retornam ao chão
É a natureza sorrindo
No mandacarú bela flor
As novas águas do velho rio
Parecem repentes de amor
A vida se renova em poesia
E vê o sonho se tornar real
Pra mode escrever um novo final
Sertanejo forte, arretado que só
Pedindo a Deus um futuro mió
Hoje a Venenosa abraça o Sertão
Chegou Andaraí, se avexe não
Sertanejo forte, arretado que só
Pedindo a Deus um futuro mió
Hoje a Venenosa abraça o Sertão
Chegou Andaraí, se avexe não
Pedindo a Deus um futuro "mió"
Hoje a Venenosa abraça o Sertão
Chegou Andaraí, se avexe não
De onde vem esse encanto que alumia
Essa terra tem magia, herança medieval
Aperreado cavaleiro lá da França
Empunhou a sua lança, fez o bem vencer o mal
É inspiração de um povo de fé
Que enfrenta a seca e o dragão
Afasta assombração
Engole a fome e pede a chuva pra moiá
É asa branca destruindo o carcará
Ôôô em cada ato, bravura
Que encantou Lampião
Rei valente no cordel
Foi reinar no coração
Ôôô em cada ato, bravura
Que encantou Lampião
Rei valente no cordel
Foi reinar no coração
Assim a esperança brotou
No solo rachado do meu sertão
E se Padim Ciço abençoou
Seus filhos retornam ao chão
É a natureza sorrindo
No mandacarú bela flor
As novas águas do velho rio
Parecem repentes de amor
A vida se renova em poesia
E vê o sonho se tornar real
Pra mode escrever um novo final
Sertanejo forte, arretado que só
Pedindo a Deus um futuro mió
Hoje a Venenosa abraça o Sertão
Chegou Andaraí, se avexe não
Sertanejo forte, arretado que só
Pedindo a Deus um futuro mió
Hoje a Venenosa abraça o Sertão
Chegou Andaraí, se avexe não
CHEGOU O QUE FALTAVA
- HORÁRIO DO DESFILE: 5h12
- ENREDO: O Tesouro Que Faltava
- COMPOSITORES: Rafael Mikaiá
- LETRA:
Não adianta não tentar se esconder
Sei o caminho que me leva até você
Tá gravado nesse mapa, vale mais que ouro
Chegou o que faltava o meu maior tesouro
(Chegou o meu maior tesouro)
Um corre-corre começou
Se tem riqueza eu vou, gritou o capitão
Léguas num imenso mar
Fortunas empilhar, prepare a embarcação
E no mastro é içada a bandeira
Estampada com a branca caveira
Na busca do vintém, não temendo ninguém
Em meio à névoa, a terra avistar
Piratas atracar! Atacar!
Olha só, quem vem lá, invadindo esse chão
Cobiça, tentação
Tão “preciosa” a natureza escondeu
Mas seu corsário tira a mão do que é meu
E dessa terra todo mundo quer um pouco
Não caio mais nessa história de assombrar
Cadê o ouro? Cadê? Ave Maria me diz
Onde o baú tá enterrado tem um X
Cadê o ouro? Cadê? Ave Maria me diz
Se é preciso saquear pra ser feliz
Seguir as pistas eu vou de um brilho tão especial
Vem de lá de Goiabeiras a joia desse carnaval
Sei o caminho que me leva até você
Tá gravado nesse mapa, vale mais que ouro
Chegou o que faltava o meu maior tesouro
(Chegou o meu maior tesouro)
Um corre-corre começou
Se tem riqueza eu vou, gritou o capitão
Léguas num imenso mar
Fortunas empilhar, prepare a embarcação
E no mastro é içada a bandeira
Estampada com a branca caveira
Na busca do vintém, não temendo ninguém
Em meio à névoa, a terra avistar
Piratas atracar! Atacar!
Olha só, quem vem lá, invadindo esse chão
Cobiça, tentação
Tão “preciosa” a natureza escondeu
Mas seu corsário tira a mão do que é meu
E dessa terra todo mundo quer um pouco
Não caio mais nessa história de assombrar
Cadê o ouro? Cadê? Ave Maria me diz
Onde o baú tá enterrado tem um X
Cadê o ouro? Cadê? Ave Maria me diz
Se é preciso saquear pra ser feliz
Seguir as pistas eu vou de um brilho tão especial
Vem de lá de Goiabeiras a joia desse carnaval