David Brazil brilha no Sambão do Povo como destaque da Chegou o que Faltava

David Brazil chamou a atenção como destaque da Chegou o que Faltava Crédito: Felipe Khoury

Ele prometeu "pocar" e foi uma das grandes estrelas na noite dos desfiles das escolas de samba do Grupo A, nesta sexta (8), no Sambão do Povo, em Vitória.

O ator e produtor David Brazil encantou a todos com sua simpatia e elegância como destaque da Chegou o que Faltava. Ainda na concentração, conversou com HZ e disse estar encantado com a organização e a beleza das escolas de samba capixabas.

"Estar aqui é uma maravilha, uma alegria. Amo esse carnaval, sempre venho para cá, pois sou louco por samba. Graças a Deus estamos voltando depois de dois anos sem desfile", comemora.

"É uma retomada só de alegria, de vitória. É sempre um prazer estar no Espírito Santo, que amo de paixão. Estou encantado com a organização, não só do carnaval, como também da cidade", enfatizou, torcendo para que a Chegou o que Faltava leve o "caneco" do Grupo A.

David Brazil desfilou no Sambão do Povo com uma fantasia inspirada no DNA Crédito: Felipe Khoury

"Tomara que a gente vença, mas, se não levar, 'no have problem' (não tem problemas). No ano que vem, a gente está aqui de novo, na luta", responde, sempre com um sorriso no rosto.

"Estou feliz pois os camarotes estão cheios. Isso é importante, pois tem muitas pessoas que dependem do carnaval para sobreviver e ter o seu salário todo mês", complementa.

Como adiantou a HZ , a fantasia do ator representa o DNA. "Minha roupa é prateada e com detalhes em cores. A cabeça também terá várias cores, bem tchan. Quem está fazendo é o Bruno César, que é o estilista que faz as minhas fantasias da Grande Rio", disse, na ocasião.