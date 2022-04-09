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Carnaval 2022

Coques estilo "blogueirinha" e glitter são tendências de maquiagem nos camarotes

Camarote no Sambão do Povo chegou a oferecer maquiagem para as foliãs que curtiram os desfiles desta sexta (8)
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 22:22

Entre as tendências no Sambão do Povo, estavam maquiagem multicoloridas, com muito brilho e glitter
Entre as tendências no Sambão do Povo, estavam maquiagem multicoloridas, com muito brilho e glitter Crédito: Jessica Maria Coutinho da Cunha
Ainda não tem aquele look básico para curtir a folia no Sambão do Povo? Não se preocupe, pois, pelo menos a maquiagem, pode ser feita ali mesmo, na passarela do samba capixaba.
Na noite de sexta (8), antes de começar os desfiles das escolas de samba do Grupo A, um dos camarotes oferecia serviço de make gratuito, com profissionais do MAWT Atelier.  Ao todo, são quatro profissionais da beleza trabalhado a todo vapor.
"No espaço, as pessoas podem estilizar o visual, colocando mais brilho no rosto, porque o carnaval é isso, brilho e alegria. Entre as tendências, estão maquiagens com pedras e um batom bem retocado. Também oferecemos 'personalização' de cabelo", aponta Luiz Miguel, um dos maquiadores do Camarote Vix.
"Neste carnaval, devido à pandemia, as pessoas querem extravasar no colorido. As clientes querem um rosto bem colorido, com cores bem variadas. Mas o destaque mesmo fica para o brilho", aponta.
Camarote faz sucesso ao oferecer serviço de maquiagem no Sambão do Povo
Camarote faz sucesso ao oferecer serviço de maquiagem no Sambão do Povo Crédito: Felipe Khoury
Gabriela Dardengo, que faz o atendimento do salão, explica o tipo de trabalho oferecido pelo espaço. "São serviços rápidos de maquiagem. Adicionar um glitter no rosto, colocar cor nos olhos e na boca, tranças, glitter no cabelo e rabo de cavalo. Dá para ajustar o look rapidamente, deixando as foliãs ainda mais bonitas. Como tendência da noite, temos dois coques pequenos, no alto da cabeça, dando um visual bem 'blogueirinha'", complementa.

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