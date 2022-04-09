Coques estilo "blogueirinha" e glitter são tendências de maquiagem nos camarotes

Entre as tendências no Sambão do Povo, estavam maquiagem multicoloridas, com muito brilho e glitter Crédito: Jessica Maria Coutinho da Cunha

Ainda não tem aquele look básico para curtir a folia no Sambão do Povo? Não se preocupe, pois, pelo menos a maquiagem, pode ser feita ali mesmo, na passarela do samba capixaba.

Na noite de sexta (8), antes de começar os desfiles das escolas de samba do Grupo A, um dos camarotes oferecia serviço de make gratuito, com profissionais do MAWT Atelier. Ao todo, são quatro profissionais da beleza trabalhado a todo vapor.

"No espaço, as pessoas podem estilizar o visual, colocando mais brilho no rosto, porque o carnaval é isso, brilho e alegria. Entre as tendências, estão maquiagens com pedras e um batom bem retocado. Também oferecemos 'personalização' de cabelo", aponta Luiz Miguel, um dos maquiadores do Camarote Vix.

"Neste carnaval, devido à pandemia, as pessoas querem extravasar no colorido. As clientes querem um rosto bem colorido, com cores bem variadas. Mas o destaque mesmo fica para o brilho", aponta.

Camarote faz sucesso ao oferecer serviço de maquiagem no Sambão do Povo Crédito: Felipe Khoury