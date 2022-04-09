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Carnaval 2022

Espaço "instagramável" de "Pantanal" conquista Sambão do Povo

Instalado no camarote P12, o "Espaço Pantanal", que trouxe "floresta" (de mentirinha, é claro!), com direito à jacaré e onça pintada, foi um dos points mais disputados da avenida
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 23:30

Camarote P12 fez sucesso com o espaço
Camarote P12 fez sucesso com o espaço "instagramável" da novela "Pantanal" Crédito: Jessica Maria Coutinho da Cunha
Sucesso de audiência nas noites da TV Gazeta, a novela "Pantanal", e sua fauna e flora selvagem, também "invadiram" o Sambão do Povo durante os desfiles das escolas de samba do carnaval de Vitória.
Instalado no camarote P12, o "Espaço Pantanal", que trouxe muita "floresta" (de mentirinha, é claro!), com direito à jacaré e uma onça pintada, bem no estilo Juma Marruá, foi um dos pontos mais disputados do local. Totalmente "instagramável", o "pedaço pantaneiro" foi um dos points preferidos na hora dos cliques para as redes sociais.
"Aproveitamos o espaço de descontração e alegria do carnaval para trazer esse sucesso que é 'Pantanal'. As pessoas estão super descontraídas, participando e tirando fotos. A proposta é essa, fazer o público interagir com a novela. Isso é fruto da parceria de sucesso com o camarote P12. Durante o verão, estivemos juntos em Guarapari e resolvemos repetir no carnaval, pois é um espaço ao lado do recuo da bateria. As pessoas vão curtir bastante", garante Márcio Chagas, Diretor de Mercado da Rede Gazeta.
Camarote 12 também ofereceu espaço para maquiagem, tendo brilho e neon como destaques da noite
Camarote 12 também ofereceu espaço para maquiagem, tendo brilho e neon como destaques da noite Crédito: Felipe Khoury
Além do "Espaço Pantanal", o camarote P12 também ofereceu um cantinho para massagem, que dura cerca 15 a 20 minutos, na cabeça, ombros e costas, e um outro espaço para os foliões fazerem maquiagem.  Um luxo só!
"São duas maquiadoras e uma cabelereira, levando glamour para as pessoas que estão curtindo a festa. A tendência é muita purpurina e muita luz, com neons. Para os penteados, todo mundo querendo trancinha, seja embutida ou com corda. A gente espera fazer de 100 a 150 maquiagens só nessa sexta (8)", garante Thays Alfa, da franquia Alice Salazar.

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