Carnaval: saiba onde pegar seu abadá para curtir os camarotes no Sambão do Povo

Camarotes do Sambão do Povo estão entregando seus abadás para os foliões Crédito: Felipe Khoury

Está chegando a hora! Faltam apenas quatro dias para o início dos trabalhos no Sambão do Povo, com o desfile do Grupo A das Escolas de Samba de Vitória marcado para sexta-feira (10).

Se você vai curtir "de camarote" - e assistir às apresentações na maior mordomia -, saiba que é preciso buscar os abadás para ter acesso aos locais.

E um dos points de encontro das entregas será o Shopping Vitória. O serviço vai rolar na quarta (8) e na quinta (9), das 10h às 22h, e na sexta (10), das 10h às 16h. Mas, claro, cada camarote pode fazer o seu horário específico de expediente. Não esqueça de levar o seu ingresso de comprovante de compra, claro!

Fique ligado nos locais: o Camarote P12 entregará seus abadás em frente à Arezzo, no 2º piso. O Camarote Vix, em frente à Vivara, também no 2º piso, e o Fervô, próximo à Cacau Show, no 1º piso.

OUTROS PONTOS

Para quem comprou o ingresso do Meu Camarote, as entregas dos abadás vão acontecer na quarta (8), das 17h às 20, e na quinta (9), das 9h às 19h, no Bar Barraco (Rua João da Cruz, 150, Praia do Canto, Vitória).

A galera que adquiriu um convite para o Camarote Absolut, pega seu "manto da alegria" na loja física do 247 Bebidas (Av. Saturnino Rangel Mauro, 230, Jardim da Penha, Vitória). O horário de expediente é quinta (9) e sexta (10), das 9h às 20h, e sábado (11), das 9h às 16h.

De acordo com informações de sua assessoria, o Camarote Moqueca 027 já efetuou a entrega de seus abadás no último fim de semana nos shoppings Vitória e Mestre Álvaro.

"HZ" foi informado ainda que os foliões do Moqueca 027 que não fizeram a retirada do figurino estão sendo procurados por uma equipe e combinando a entrega do material. Mais informações pelas redes sociais do espaço

CUSTOMIZAÇÃO DOS ABADÁS

O Shopping Vitória também criou um espaço para quem quiser customizar seu figurino. O local, próximo à Renner, terá o serviço de customização dos abadás e vendas de acessórios de cabeça para os foliões que querem curtir a festa com estilo.

Com a customização, os foliões podem fazer, por exemplo, diferentes cortes e aplicações de brilhos, lantejoulas e rendas. Para a composição do visual, os acessórios de cabeça, confeccionados por Karin Pacheco, estão disponíveis em diversas opções e cores. O espaço de arte vai funcionar de quarta (8) a sábado (11), das 10h às 20h.