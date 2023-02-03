Rede Gazeta garante transmissão dos desfiles do Sambão do Povo pelo 5° ano

Rede Gazeta garante 5º ano de transmissão dos desfiles no Sambão do Povo Crédito: Ricardo Medeiros

Chegou a hora de sambar conosco novamente, bebê! Em 2023, você vai conferir - mais uma vez de forma exclusiva - os detalhes dos desfiles das Escolas de Samba de Vitória nas telas da TV Gazeta e do portal G1/ES.

Nesta sexta (3), a Rede Gazeta recebeu representantes da Liesge (Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial) e da Lieses (Liga Espírito-Santense das Escolas de Samba) para reafirmar o contrato de parceria, iniciado em 2018.

Ficou decidido que a TV Gazeta vai realizar a transmissão dos desfiles do Grupo Especial no sábado (11). Um detalhe: o G1/ES começa a exibir assim que a primeira escola entrar na avenida (a Piedade) e a TV Gazeta começa logo depois do "BBB".

O Grupo A, cujas apresentações acontecem na sexta (10), contará com exibição exclusiva do portal G1. Em tempo: a Rede Gazeta detém o direito de transmitir o desfile até 2025.

A Novo Império é a atual campeã do Grupo Especial do Carnaval de Vitória Crédito: Fernando Madeira

A assinatura aconteceu em um encontro realizado na sede da emissora, com presidentes das agremiações e gestores dos veículos de comunicação da empresa.

"É o terceiro desfile mais bonito do Brasil, a gente fala isso com a Globo, só perde para Rio e São Paulo, e em uma data muito acertada. Por começar o carnaval no país, os desfiles capixabas já foram matéria até no 'Fantástico'. E a Rede Gazeta fica muito feliz de contribuir com essa festa. É um investimento alto que fazemos, porque está completamente alinhado com nosso propósito de contribuir para o desenvolvimento do ES. O carnaval é um elo importantíssimo com a cultura e a comunidade capixabas”, destacou o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes.

TRADIÇÃO

A TV Gazeta transmitiu ao vivo os desfiles das escolas do Grupo Especial de Vitória pela primeira vez em fevereiro de 2018. De lá para cá, apenas em 2021 não houve apresentação, por consequência da crise sanitária da Covid-19.

Prefeito da capital, Lorenzo Pazolini também esteve presente na assinatura do contrato e acrescentou que a expectativa deste ano é ainda maior, para deixar de vez a pandemia para trás.

"Ano passado tivemos um carnaval lindo, com as pessoas emocionadas depois de uma crise sanitária. Este ano esperamos ainda mais. A ocupação da rede hoteleira já está em mais de 90%", acrescentou.

TV Gazeta e Liesge assinam contrato e garantem 5º ano de transmissão dos desfiles no Sambão do Povo

Em 2022, a transmissão contou com uma equipe de aproximadamente 170 profissionais dos setores de jornalismo, operação, programação, tecnologia, engenharia, comunicação, comercial, marketing e terceirizados. Para este ano, o estúdio já está sendo montado.

"Estamos muitos ansiosos para colocar essa transmissão no ar. Como Pazolini ressaltou, as pessoas no Sambão ficam emocionadas, e nosso desafio é levar essa mesma emoção para quem está em casa. Vamos tentar implementar uma novidade nesta edição, colocando uma câmera extra, que ficará flutuando por um cabo e vai atravessar a avenida", contou o gerente de Operação e Programação, Kassius Sipolati.

O desfile do Espírito Santo é o terceiro maior do país e 40 mil pessoas assistem nas arquibancadas e camarotes do Sambão do Povo, em Vitória. Este ano, a Rede Gazeta vai levar mais de 180 profissionais para a avenida, diretamente envolvidos na produção de conteúdo.