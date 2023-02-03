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Tradição capixaba

Muqui: Festival de Folia de Reis acontece neste fim de semana, confira programação

Reunindo 40 grupos do Espírito Santo e de fora do Estado, festejo será realizado neste sábado (4), a partir das 8h, com entrada franca
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 14:00

A expectativa para o 72º Festival Nacional de Folias de Reis é de receber entre 5 e 10 mil visitantes
A expectativa para o 72º Festival Nacional de Folias de Reis é de receber entre 5 a 10 mil visitantes Crédito: Vitor Nogueira
"Preservar a tradição que é a nossa identidade". Quando questionada sobre a importância do Festival Nacional de Folias de Reis, é assim que a folclorista Joelma Consuelo, uma das organizadoras do evento, responde. Estudiosa do folclore brasileiro, ela está envolvida com a organização da festa desde 2001.
Neste sábado (4), mais um capítulo será escrito, com a realização da 72ª edição do festival. A promessa é que 40 grupos de Folias do Espírito Santo, Rio de Janeiro e de Minas Gerais se encontrem no sítio histórico de Muqui, no Sul do Estado. Com um dia inteiro de programação (de 8h às 20h), o festejo envolve a participação de 800 pessoas, entre foliões e mestres. A entrada é franca.
"Para além do cumprimento da tradição, queremos dar a todos um dia prazeroso. Um momento em que os mestres possam se reencontrar, relembrar histórias e contar causos. Que os mais velhos possam trocar experiências com as crianças. A troca é muito positivo para o evento e para a tradição", completou Joelma.
Para reforçar a manifestação cultural, ao final do dia, cada grupo de Folia receberá a oferta da bandeira, ou seja, uma bonificação no valor de 3 mil reais para ajudar na manutenção das atividades.

ORIGEM

De origem portuguesa, a Folia de Reis é uma festa católica que chegou ao Brasil ainda no Período Colonial. O encontro comemora a visita dos três Reis Magos a Jesus, logo após Seu nascimento.
No Espírito Santo, o Festival foi criado em 1950 por Dirceu Cardoso, então prefeito de Muqui, que era apaixonado pela tradição. Desde então, são 72 anos reforçando a manifestação cultural.
"É uma manifestação muito forte na cidade. Hoje, Muqui tem 5 grupos, mas houve época em que já tivemos 15. Seu Cardoso criou o primeiro", explicou Joelma.
Além de fortalecer e preservar a tradição, se dissemina a necessidade de envolvimento das comunidades. É cumprindo a tradição que se preserva a identidade, tanto nossa como de todo o povo brasileiro, uma vez que essa tradição existe nos 27 Estados do país

72º FESTIVAL NACIONAL DA FOLIA DE REIS

  • ONDE: Muqui
  • QUANDO: Sábado (4)
  • HORÁRIO: 8h às 20h, com entrada franca
  • PROGRAMAÇÃO COMPLETA
  • 8h: Chegada dos grupos de Folias de Reis, momento livre
  • 9h: Abertura oficial
  • 11h: Almoço festivo com os grupos
  • 12h30: Reunião de Mestres e atividades livres com foliões e palhaços
  • 13;30: Cortejo dos grupos de Folias pelo eixo principal do Sítio Histórico de Muqui
  • 15h: Benção das Folias na Matriz São João Batista
  • 16h30: Casas recebem os grupos de Folias de Reis
  • 20h: Show do grupo Moxuara, no Jardim Público Municipal

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