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Após morte de jovem

Prefeitura anuncia reforço e esquema de segurança no Sambão do Povo

Secretário municipal da área afirmou que o aumento no efetivo já estava previsto, devido à aproximação dos dias de desfile, mas que vai intensificar o patrulhamento nos ensaios
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 fev 2023 às 14:40

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 14:40

Homicídio por arma de fogo ocorrido no Sambão do Povo
Homicídio por arma de fogo ocorrido no Sambão do Povo, na noite desta quarta-feira (1) Crédito: Vitor Jubini
O secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Luiz Boni, declarou, nesta quinta-feira (2), para A Gazeta, que a segurança no Sambão do Povo será intensificada, após o assassinato do filho de uma vereadora de Vila Velha. Anunciou ainda a instalação de um centro de comando com as forças de segurança da Capital e do Estado, perto do Tancredão. 
Boni ressaltou que a segurança no Sambão do Povo já seria reforçada na próxima semana, tendo em vista a aproximação dos dias dos desfiles das escolas de samba. Mas declarou que, devido ao homicídio ocorrido perto da área dos camarotes, o patrulhamento também será intensificado nos dias em que ainda estiverem ocorrendo os ensaios técnicos.
“O efetivo foi reforçado em todos os dias, o evento que aconteceu dos ensaios não era um evento que tradicionalmente demandasse um olhar mais apurado, mas colocamos a Guarda nas vias de entrada, saída e locais importantes, e no público, fato que, quando ocorreu, em menos de dois minutos a viatura já estava no local e só não chegou antes porque as pessoas estavam aglomeradas”, pontua.
Nos dias em que os desfiles oficiais das escolas de samba estiverem ocorrendo, o secretário destacou que o Sambão do Povo contará com um posto de comendo e controle, com dois andares, reunindo todas as forças de segurança do Estado.
Prefeitura anuncia reforço e esquema de segurança no Sambão do Povo
“Será logo na entrada do Tancredão. No primeiro andar: Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Civil e agentes da Guarda Municipal. No segundo, uma sala de crise com todos os comandantes responsáveis desses órgãos. Teremos o controle do videomonitoramento com operadores diretamente conversando com a chefia, começando a funcionar na sexta de carnaval. Temos o monitoramento desde o Centro de Vitória até a região de Santo Antônio, com vigilância das passagens atrás do sambódromo por policiais e guardas”, pontua. 
Questionado sobre o homicídio ocorrido na noite dessa quarta-feira (1) e o caso de assédio no último dia (25), Boni defendeu que a Guarda Municipal já estava presente no Sambão do Povo, dentro do planejamento de reforço do efetivo para a região, no carnaval deste ano.
“Nós começamos o planejamento para o carnaval há mais de 40 dias, discutido qual seria o efetivo, os locais que estaríamos presentes. Discutimos ações para evitar a sobreposição de viaturas e equipes, têm mais de 40 câmeras funcionando no local. Conseguimos montar um padrão de atendimento”, afirma. 
“Tínhamos mais de 30 guardas municipais no local, só que onde ocorreu o fato não tinha condições de a Guarda estar em um camarote aberto. No video você percebe, pelo menos, três giroflex da Guarda Municipal a menos de 100 metros do local onde ocorreu o crime. O efetivo não foi o problema”, continua. 
Sobre a segurança dentro dos espaços dos camarotes, como onde começou a briga que levou a morte do jovem, Boni disse que irá exigir da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) seguranças nesses espaços.
“As pessoas estavam aglomeradas para o início do desfile. Não havia a possibilidade de fazer uma vistoria em todo mundo porque o espaço era muito aberto ao público e as pessoas iam e voltavam”, finaliza. 
Câmara de Vila Velha
Vereadora Patricia Crizanto (PSB) teve o filho assassinado no Sambão do Povo, na noite desta quarta-feira (1) Crédito: Reprodução redes sociais

O que diz a Liesge 

Em nota, os integrantes da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial do Carnaval de Vitória (Liesge) e Liga Espírito-Santense das Escolas de Samba (Lieses) afirmaram que estão profundamente entristecidos com o incidente ocorrido no Sambão do Povo, durante o ensaio técnico das escolas de samba de Vitória.
"A diretoria das ligas declarou a suspensão dos ensaios imediatamente após os acontecimentos para evacuar o local e garantir a segurança de todos. Os próximos ensaios serão realizados na segunda-feira (6)", afirma a nota. 
"Destaca-se que foi a primeira vez que aconteceu algo tão excepcionalmente trágico, já que os ensaios servem para integrar a comunidade ao evento cultural capixaba", manifesta o texto. 
"As ligas afirmam ainda que todas as solicitações de segurança e estrutura foram realizadas aos órgãos competentes antecipadamente. E que participam da Comissão de Segurança do Carnaval 2023, juntamente com os órgãos e agentes públicos, para dar à população uma festa segura", finaliza. 

Morte de jovem

Um jovem identificado como Pedro Henrique Crizanto, de 20 anos, foi morto com um tiro na cabeça na noite de quarta-feira (1), durante os ensaios técnicos das escolas de samba no Sambão do Povo, em Vitória. O rapaz era filho da vereadora Patricia Crizanto (PSB), da Câmara de Vila Velha.
Segundo informações do repórter-fotográfico Vitor Jubini, de A Gazeta, que acompanhava o ensaio, teve, a princípio, uma confusão generalizada ao lado da concentração, no momento em que a escola Mocidade Unida da Glória (MUG) tocava e estava pronta para entrar na avenida. Houve correria e foi ouvido um disparo de arma de fogo. Em seguida, o jovem foi encontrado morto, bem na entrada do Sambão do Povo.

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