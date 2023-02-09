Carnaval: dicas para customizar o seu abadá de forma rápida

Falta pouco para festa no Sambão do Povo, em Vitória, começar. E, enquanto as escolas de samba prometem um show na avenida, os foliões também se preparam para a diversão, seja na arquibancada ou nos camarotes. Para quem vai curtir os desfiles dos camarotes, os abadás são fundamentais na noite de sábado, pois garantem acesso aos locais.
O jeito para deixar o look um pouco mais transado e no clima de folia é customizar as peças. Para te ajudar na customização, a empreendedora Victoria Delaparte mostra o passo a passo de como transformar sua peça. São dois modelos diferentes e superfáceis de fazer. Assista