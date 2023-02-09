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Sambão do Povo

Carnaval: dicas para customizar o seu abadá de forma rápida

Aprenda o passo a passo de dois modelos diferentes de customização de camisas dos camarotes para quem quer curtir a festa no Sambão do Povo com muito estilo
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 17:24

Victoria Delaparte mostra o passo a passo de como transformar a camiseta do camarote
Victoria Delaparte mostra o passo a passo de como transformar a camiseta do camarote Crédito: Carlos Alberto Silva
Falta pouco para festa no Sambão do Povo, em Vitória, começar. E, enquanto as escolas de samba prometem um show na avenida, os foliões também se preparam para a diversão, seja na arquibancada ou nos camarotes. Para quem vai curtir os desfiles dos camarotes, os abadás são fundamentais na noite de sábado, pois garantem acesso aos locais.
O jeito para deixar o look um pouco mais transado e no clima de folia é customizar as peças. Para te ajudar na customização, a empreendedora Victoria Delaparte mostra o passo a passo de como transformar sua peça. São dois modelos diferentes e superfáceis de fazer. Assista

TOP COM ALÇA DE STRASS

CAMISETA COM LANTEJOULAS

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