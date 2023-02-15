Regionalzinho da Nair não vai desfilar no carnaval em 2023

Desfile do Bloco Regionalzinho da Nair em 2020, no Parque Moscoso, no Centro de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A folia dos pequenos terá um desfalque em 2023. O esperado Regionalzinho da Nair, que normalmente entra na programação de blocos de Vitória e desfila no Parque Moscoso, no Centro, não vai para a rua neste ano.

Em comunicado no Instagram, o bloco informou que o motivo seriam questões financeiras. "A notícia é triste, mas viemos informar que, devido a questões financeiras, esse ano não vai ter Regionalzinho da Nair. Esse bloco - assim como o dos adultos - é gratuito e sem fins lucrativos, por isso precisamos de inúmeros apoios para realizá-los e dessa vez não será possível colocar o Regionalzinho na rua", diz trecho do comunicado.

Mas o bloco não acabou, integrantes projetam um retorno em 2024. "Mas é isso: a volta do Regionalzinho teve que ficar para o próximo Carnaval!", completa. (Confira o comunicado na íntegra no post abaixo e no fim do texto)

O Regionalzinho da Nair é uma extensão do Regional da Nair, bloco para os adultos e garantido na folia de 2023 . Iniciado em 2014, o bloco para as crianças é animado por música e brincadeiras, muitas vezes com distribuição de guloseimas, atrações circenses e muita diversão.

Tristes com o cancelamento, alguns pais comentaram na publicação do bloco. "Ah, como vou dar essa notícia para as minhas meninas, estão ansiosas", disse uma internauta. "Puxa vida, nossas crianças perdem tanto, um momento de alegria que sempre levam na memória", comentou outra.

Teve gente que se dispôs a iniciar uma campanha colaborativa para colocar o bloco na rua ainda neste ano. "Sinto muito gente, evento maravilhoso de vocês. Mas aqui, não rola uma campanha colaborativa??", escreveu Emmanuel 7Linhas.

A mensagem deu uma animada em alguns pais, mas o grupo disse que neste momento a organização ficaria muito em cima para a folia. Mas para o próximo ano, é uma ação que pode ser realizada. "Talvez sim, mas agora pro carnaval acabou ficando muito em cima da hora... Ano que vem a gente vai dar um jeito", respondeu o perfil do bloco nos comentários.

OUTRAS OPÇÕES PARA OS PEQUENOS

COMUNICADO REGIONALZINHO

A notícia é triste, mas viemos informar que, devido a questões financeiras, esse ano não vai ter Regionalzinho da Nair. Esse bloco - assim como o dos adultos - é gratuito e sem fins lucrativos, por isso precisamos de inúmeros apoios para realizá-los e dessa vez não será possível colocar o Regionalzinho na rua.

Recebemos muuuuitas mensagens e comentários perguntando sobre e ficamos felizes demais de ver o quanto vocês têm carinho pelo nosso bloquinho infantil. Sabemos da importância de haver espaços voltados para a diversão das crianças e também dos papais e das mamães. Adoramos proporcionar esse dia tão feliz para as famílias de vocês (e também para as nossas)!

Demoramos a dar essa resposta definitiva, porque tentamos até o último minuto, justamente por entender como nossa sociedade falha em oferecer esses momentos de diversão gratuita e pública para crianças e pessoas que têm filhos. Mas é isso: a volta do Regionalzinho teve que ficar para o próximo Carnaval!