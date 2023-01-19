Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Um dos mais tradicionais grupos do Centro de Vitória, Regional da Nair completa 15 anos
Cultura

Um dos mais tradicionais grupos do Centro de Vitória, Regional da Nair completa 15 anos

Projeto começou com amigos se reunindo para fazer música e já levou mais de 70 mil foliões para as ruas da capital capixaba
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 16:25

Regional da Nair organiza Ensaio de Verão para este sábado (21)
Regional da Nair organiza Ensaio de Verão para este sábado (21) Crédito: Regional da Nair
Se Jorge Ben Jor canta que "amor de carnaval é fantasia e dura pouco" é porque não conhece a história do Regional da Nair com o Carnaval do Centro de Vitória. Sem dor alguma, a folia é a alegria, pensamento e amor em grupo, que completa, nesta quinta (19), 15 anos de história.
O que começou com o propósito de reunir pessoas de diversas classes, gêneros e raças, hoje resulta num grupo de samba e em um bloco que já levou 70 mil foliões para as ruas do centro da capital.
Última edição do bloco Regional da Nair reuniu 70 mil foliões em Vitória
Última edição do bloco Regional da Nair reuniu 70 mil foliões em Vitória Crédito: Helio Filho
Com a celebração de mais um ano de "vida" surge o sentimento de gratidão que define tudo o que os participantes viveram nos últimos tempos. De apresentações para shows de grupos como Fundo de Quintal e Olodum até levar o bloco 10 vezes na rua, são muitos os motivos para comemorar.
"Somos muito felizes por tudo o que aconteceu nesses 15 anos e gratos por cada um que ajudou de alguma forma o grupo a chegar até aqui", disse Felipe Amarelo, diretor-geral de Carnaval e cantor do grupo.
Importante para a história do Carnaval do Centro de Vitória, os integrantes acreditam que o Regional sempre teve como horizonte a participação na construção afetiva da cidade. Em 2014, quando já não era mais possível sair nas imediações do Bar da Zilda, o grupo levou o carnaval para a Avenida Jerônimo Monteiro. Em 2017, a galera chegou a Avenida Beira Mar, inaugurando o carnaval no período da manhã.
"Quem olha de fora, talvez ache que o Regional é um grupo que se junta só para fazer farra. A gente faz isso, mas também faz reunião, ensaia, dialoga, pensa políticas públicas e toma decisões em conjunto, funcionando como um coletivo. Sempre pensando na construção da nossa cultura popular"
Para o ano de 2023, o grupo está "mais vivo do que nunca" e diz preparar uma festa especial para o Carnaval. "Estamos mais vivos do que nunca e vamos continuar cantando juntos e lutando por um carnaval bonito e popular no nosso tão querido Centro de Vitória", completou Felipe.

Veja Também

Amigos da Onça faz esquenta de carnaval nesta sexta (20), no Centro de Vitória

Carnaval 2023: Vitória repassa mais de R$ 2,2 milhões à Liesge

Festival Baile Voador seleciona músicos capixabas para o carnaval

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval de Vitória Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados