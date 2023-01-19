Um dos mais tradicionais grupos do Centro de Vitória, Regional da Nair completa 15 anos

Regional da Nair organiza Ensaio de Verão para este sábado (21) Crédito: Regional da Nair

Se Jorge Ben Jor canta que "amor de carnaval é fantasia e dura pouco" é porque não conhece a história do Regional da Nair com o Carnaval do Centro de Vitória. Sem dor alguma, a folia é a alegria, pensamento e amor em grupo, que completa, nesta quinta (19), 15 anos de história.

O que começou com o propósito de reunir pessoas de diversas classes, gêneros e raças, hoje resulta num grupo de samba e em um bloco que já levou 70 mil foliões para as ruas do centro da capital.

Última edição do bloco Regional da Nair reuniu 70 mil foliões em Vitória Crédito: Helio Filho

Com a celebração de mais um ano de "vida" surge o sentimento de gratidão que define tudo o que os participantes viveram nos últimos tempos. De apresentações para shows de grupos como Fundo de Quintal e Olodum até levar o bloco 10 vezes na rua, são muitos os motivos para comemorar.

"Somos muito felizes por tudo o que aconteceu nesses 15 anos e gratos por cada um que ajudou de alguma forma o grupo a chegar até aqui", disse Felipe Amarelo, diretor-geral de Carnaval e cantor do grupo.

Importante para a história do Carnaval do Centro de Vitória, os integrantes acreditam que o Regional sempre teve como horizonte a participação na construção afetiva da cidade. Em 2014, quando já não era mais possível sair nas imediações do Bar da Zilda, o grupo levou o carnaval para a Avenida Jerônimo Monteiro. Em 2017, a galera chegou a Avenida Beira Mar, inaugurando o carnaval no período da manhã.

"Quem olha de fora, talvez ache que o Regional é um grupo que se junta só para fazer farra. A gente faz isso, mas também faz reunião, ensaia, dialoga, pensa políticas públicas e toma decisões em conjunto, funcionando como um coletivo. Sempre pensando na construção da nossa cultura popular"