Amigos da Onça faz esquenta de carnaval nesta sexta (20), no Centro de Vitória

O Bloco Amigos da Onça faz esquenta de carnaval nesta sexta-feira (20) Crédito: Luara Monteiro

E os blocos de rua do Carnaval de Vitória já estão partindo para o esquenta! Nesta sexta (20), a partir das 19h30, na Thelema (Centro), acontece o Rolê da Onça, um evento organizado pelo Bloco Amigos da Onça.

E quem comandará a programação musical desse aquecimento para a folia de Momo serão os seletores Leo Vais e Filipe Borba, que prometem um set dançante e propício à sensualidade festiva, características bem típicas da agremiação.

Presente no Carnaval de Vitória desde 2016, o Amigos da Onça leva para as ruas um enredo alegre, sensual e tropicalista, que celebra a diversidade sexual e de gênero, defendendo a liberdade e autonomia de todos os corpos, além de promover um olhar preservacionista sobre o meio ambiente.

DIVERSIDADE

Em seu cortejo, que acontece na terça-feira de carnaval, os foliões "embarcam" em uma narrativa debochada, uma paródia ambígua e "queer" sobre o relato colonial da perseguição da onça que dá nome ao Parque Gruta Onça, no Centro de Vitória.

Agremiação de caráter comunitário, o Bloco Amigos da Onça busca valorizar o Centro Histórico de Vitória. Sua criação foi motivada pelo sentimento de pertencimento dos moradores da Rua Barão de Monjardim e adjacências e pela vontade de celebrar com a vizinhança e com os demais moradores da cidade.

ROLÊ DA ONÇA