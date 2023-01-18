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Folia!

Amigos da Onça faz esquenta de carnaval nesta sexta (20), no Centro de Vitória

Evento começa às 19h30, no espaço Thelema, contando com a presença de Leo Vais e Filipe Borba prometendo um set dançante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 11:42

O Bloco Amigos da Onça faz esquenta de carnaval nesta sexta-feira (20)
O Bloco Amigos da Onça faz esquenta de carnaval nesta sexta-feira (20) Crédito: Luara Monteiro
E os blocos de rua do Carnaval de Vitória já estão partindo para o esquenta! Nesta sexta (20), a partir das 19h30, na Thelema (Centro), acontece o Rolê da Onça, um evento organizado pelo Bloco Amigos da Onça.
E quem comandará a programação musical desse aquecimento para a folia de Momo serão os seletores Leo Vais e Filipe Borba, que prometem um set dançante e propício à sensualidade festiva, características bem típicas da agremiação. 
Presente no Carnaval de Vitória desde 2016, o Amigos da Onça leva para as ruas um enredo alegre, sensual e tropicalista, que celebra a diversidade sexual e de gênero, defendendo a liberdade e autonomia de todos os corpos, além de promover um olhar preservacionista sobre o meio ambiente.

DIVERSIDADE

Em seu cortejo, que acontece na terça-feira de carnaval, os foliões "embarcam" em uma narrativa debochada, uma paródia ambígua e "queer" sobre o relato colonial da perseguição da onça que dá nome ao Parque Gruta Onça, no Centro de Vitória.
Agremiação de caráter comunitário, o Bloco Amigos da Onça busca valorizar o Centro Histórico de Vitória. Sua criação foi motivada pelo sentimento de pertencimento dos moradores da Rua Barão de Monjardim e adjacências e pela vontade de celebrar com a vizinhança e com os demais moradores da cidade.

ROLÊ DA ONÇA

  • QUANDO:  Sexta (20), a partir das 19h30, no Thelema. Rua Graciano Neves, 90, Centro de Vitória
  • COUVERT: R$ 10 (valor mínimo)

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