Concerto de carnaval e cinema movimentam o Sesc Glória; veja a programação

Que tal passar o Carnaval numa vibe mais tranquila, com uma boa dose de cultura? Essa é a proposta do Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória, que inicia suas atividades de 2023 nesta quarta-feira (15).
No cardápio, cinema, música e literatura. A sétima arte pede passagem com a exibição de filmes da sessão "Panorama Brasil". Na quinta-feira (16), o destaque fica com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, que abre sua temporada de recitais. Não custa nada lembrar que a Biblioteca Guilherme Santos Neves, uma das referências do setor no Estado, também já está de portas abertas.
Para os apaixonados por cinema, entram em cartaz os filmes "O Destino Está na Origem", de Pedro de Castro Guimarães, e "Pyru'ã - A Flor do Centro da Terra”, de Denise Lopes Leal, estão em cartaz dentro do Panorama Brasil Centro-Oeste, que começa nesta quarta (15). Os títulos também serão exibidos nos dias 23 de fevereiro e 15 de março, a partir das 18h20. A entrada é franca.
O cinema também preparou para os meses de fevereiro e março a exibição de uma série de títulos do cineasta capixaba Rodrigo de Oliveira, incluindo o premiado "Os Primeiros Soldados".
MÚSICA ERUDITA
Com a proximidade da folia, a programação musical entra no clima de confete e serpentina. A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) apresentará o espetáculo "No Compasso do Carnaval", nesta quinta (16), a partir das 20h.
Os ingressos custam R$ 20 (inteira), R$ 12 (conveniados), R$ 10 (meia-entrada, comerciários e comerciantes) e podem ser comprados pela internet ou na bilheteria do centro cultural.
O concerto trará obras clássicas, como a famosa abertura "O Carnaval Romano", de Hector Berlioz, que traz consigo ritmos de dança, como o "saltarello". Na sequência, apresentará o célebre "Carnaval de Veneza", com solo do trompetista da Oses, Renan Sena, e também uma versão do "Carnaval dos Animais", do compositor francês Camille Saint-Saens.
A partir de então, o espetáculo deve se transformar em um grito de carnaval, com apresentação de sambas, marchinhas e temas de alguns sambas-enredo, todos em versões orquestrais. Abaixo você confere como foi a última edição.
* Com informações da assessoria de imprensa do Sesc Glória
PROGRAMAÇÃO DO CENTRO CULTURAL SESC-GLÓRIA, EM VITÓRIA
- CineSesc Glória
- Sessões: quarta (15), 23 de fevereiro e 15 de março. às 18h20
- Panorama Brasil Centro-Oeste
- "O destino está na origem"
- Direção: Pedro de Castro Guimarães/Documentário/52’/2022/Goiás
- Classificação: livre
- Sinopse: O filme traz um encontro revelador entre oito etnias indígenas, as caixeiras do Divino do Maranhão, a regente Renata Amaral e o produtor musical André Magalhães.
- Local: Sala de Cinema Cariê Lindenberg (2º andar)
- Ingresso: gratuito
- "Pyru´ã - A flor do centro da terra"
- Direção: Associação Cultural Casulo/Ficção/10’/2021/Goiás
- Classificação: livre
- Sinopse: Na língua kaiowá, Floriza de Souza Silva narra a história do Kunumi, um menino indígena que vai em busca do Pyru´ã; a flor do seu umbigo. Enterrada pela sua avó quando ainda recém-nascido, Kunumi sente necessidade de procurá-la e encontra o caminho através da escuta. Assim, o menino inicia a trajetória da sua aldeia ao seu lugar de pertencimento.
- Local: Sala de Cinema Cariê Lindenberg (2º andar)
- Ingresso: gratuito
- Sessões: quinta (16) e 1 de março, às 18h20
- Panorama Brasil Norte
- "Correria"
- Direção: Silvio Margarido/Documentário/10min/2021/Acre
- Classificação: 12 anos
- Sinopse: Matador de índios tem encontro inusitado no fim.
- Local: Sala de Cinema Cariê Lindenberg (2º andar)
- Ingresso: gratuito
- "Caçador de Cabeças"
- Direção: Rod Rodrigues/Animação/17min/2021/Pará
- Classificação: 14 anos
- Sinopse: Um sádico caçador que sobrevive vendendo animais empalhados perde seu cachorro na floresta durante uma caçada noturna. Enquanto procura o cão, descobre que a mata esconde monstros tão horríveis quanto ele.
- Local: Sala de Cinema Cariê Lindenberg (2º andar)
- Ingresso: gratuito
- "Santo Antônio das Cachoeiras"
- Direção: Joesér Alvarez/Animação/33min/2022/Rondônia
- Classificação: livre
- Sinopse: É uma animação sobre a localidade de Santo Antônio das Cachoeiras - onde foi fundada a 1ª Missão pelos jesuítas portugueses no Rio Madeira. O relato aborda algumas das descobertas arqueológicas feitas ultimamente, enfatizando as ocupações indígenas pioneiras, centenas de anos antes da chegada dos colonizadores, o desaparecimento da Vila de Santo Antônio, da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e o impacto dos projetos de colonização e mineração energética que mudaram a paisagem local.
- Local: Sala de Cinema Cariê Lindenberg (2º andar)
- Ingresso: gratuito
- "MIKE"
- Direção: Cláudio Lavôr/Documentário/25min/2021/Roraima
- Classificação: 12 anos
- Sinopse: MIKE, narrado em primeira pessoa por Marcos Alessandro Edwards, nascido em Georgetown, República Cooperativa da Guiana, é um autorretrato íntimo de um artista, hoje naturalizado brasileiro e residindo em Boa Vista. Ele lembra, através de uma imersão na sua memória e na sua arte musical, os momentos que marcaram e provocaram mudanças singulares em sua vida: a do imigrante que conseguiu reconhecimento com sua arte musical, surgindo então, o cantor e compositor de reggae Mike Guy-Bras.
- Local: Sala de Cinema Cariê Lindenberg (2º andar)
- Ingresso: gratuito
- Sessões sexta (17) e 8 de março, às 18h20
- "Manguebit"
- Direção: Jura Capela/Documentário/ 101min/2020/Pernambuco
- Classificação: livre
- Sinopse: O mangue beat, movimento musical e estético que nasceu em Pernambuco nos anos 90, mudou a visibilidade das periferias e das manifestações culturais da região metropolitana de Recife e colocou o Estado na rota do mercado musical mundial, após o lançamento de bandas, como Chico Science e Nação Zumbi e Mundo Livre S.A. O filme Manguebit experimenta a liberdade do pensar do mangue, por meio de uma linguagem multifacetada que reúne ideias e ideais, refletindo a ousadia que deu vazão ao grande símbolo do movimento: uma antena parabólica enfiada na lama dos estuários.
- Local: Sala de Cinema Cariê Lindenberg (2º andar)
- Ingresso: gratuito
- Sessões 23, 24 e 25 de fevereiro, às 18h20
- "Os Primeiros Soldados"
- Direção: Rodrigo de Oliveira/Drama/1h47/2022/Brasil/Espírito Santo
- Classificação: 14 anos
- Sinopse: No Réveillon da virada de 1983 para 1984, um grupo de jovens capixabas homossexuais decidiu celebrar o ano novo juntos, mas sem terem ideia do mal que estava por vir. Suzano, que é biólogo, começa a perceber os sinais logo cedo. Com futuro incerto e falta de informação, o biólogo se aproxima de Rose, uma transexual, e do videomaker Humberto, ambos também infectados.
- Local: Sala de Cinema Marien Calixte (3º andar)
- Ingresso: R$ 5,00 (credencial Sesc e meia entrada), R$ 6,00 (comerciantes) e R$ 8,00 (conveniados) e 10,00 (usuário/inteira)
- Sessões 25 de fevereiro, 11 e 25 de março, às 14h20
- Sessão para Família
- Panorama Brasil Infanto-juvenil
- "O abraço logo vem"
- Direção: Paulo Accioly/Animação/2min/Alagoas/2020/Cor
- Classificação: livre
- Sinopse: Ninguém estava pronto para isso: sem dois beijinhos, sem um forró, sem rotina de trabalho, busão. Tudo está longe, todo mundo está longe, mas o abraço logo vem.
- Local: Sala de Cinema Cariê Lindenberg (2º andar)
- Ingresso: gratuito
- "O sonho de Zezinho"
- Direção: Edmundo Lacerda/Drama/20min/Bahia/2021/Cor
- Classificação: livre
- Sinopse: Embalado pelo sonho de se tornar cineasta, um menino de periferia inventa a sua maneira de fazer cinema.
- Local: Sala de Cinema Cariê Lindenberg (2º andar)
- Ingresso: gratuito
- "Adeus, querido Mandí"
- Direção: Bruno Villela/Animação/15min/Distrito Federal/2021/Cor
- Classificação: livre
- Sinopse: É uma animação em curta-metragem que dialoga com histórias da Cosmologia do Alto Rio Negro com o conhecido mito japonês de Urashima Tarô. A trama parte de Mandí, um pescador do povo Manaós, que vive na Manaus de 1723, no auge da guerra liderada por Ajuricaba.
- Local: Sala de Cinema Cariê Lindenberg (2º andar)
- Ingresso: gratuito
- "A primeira perda da minha vida"
- Direção: Inês Peixoto/(Ficção/24min/Minas Gerais/2021/Cor
- Classificação: livre
- Sinopse: Trata-se de um encontro casual entre um homem e uma garota de luto, que perdeu sua boneca. Isso desencadeará uma inesperada amizade em que ternura e imaginação transformarão a dor da perda em uma aventura poética. Essa história possivelmente aconteceu com o escritor tcheco Franz Kafka durante sua vida. Um dos escritores mais brilhantes do século XX, que dedicou seu precioso tempo a elaborar cartas fictícias escritas por uma boneca perdida.
- Local: Sala de Cinema Cariê Lindenberg (2º andar)
- Ingresso: gratuito
- "Meu nome é Maalum"
- Direção: Luísa Copetti/Animação/8min/Rio de Janeiro/2021/Cor
- Classificação: livre
- Sinopse: Maalum é uma menina negra brasileira que nasce e cresce em um lar rodeado de amor e de referências afrocentradas. Logo que Maalum sai do seio de sua casa, ela se depara com os desafios impostos pelos discursos e práticas de uma sociedade racista. Assim que ela chega à escola, todos riem do seu nome. Ela não entende o porquê e, com a ajuda da sua família, Maalum vai descobrir o significado, e a tristeza se transforma em orgulho, através da sua ancestralidade.
- Local: Sala de Cinema Cariê Lindenberg (2º andar)
- Ingresso: gratuito
- Sessões 2, 3 e 4 de março, às 18h20
- "Enquanto Estamos Aqui"
- Direção: Clarissa Campolina/Luiz Pretti/Drama, Documentário, experimental/1h17/2022/Brasil/Cor
- Classificação: 12 anos
- Sinopse: Lamis e Wilson são imigrantes em Nova Iorque. Ela, que acaba de se mudar para os EUA, fala das suas impressões e experiências sobre o lugar. Lá, ela conhece Wilson, brasileiro, que já mora na cidade há dez anos, ilegalmente. Os dois mantêm um relacionamento que não é de fato mostrado para o espectador, mas sim, narrado.
- Local: Sala de Cinema Marien Calixte (3º andar)
- Ingresso: R$ 5 (credencial Sesc e meia entrada), R$ 6 (comerciantes) e R$ 8 (conveniados) e 10 (usuário/inteira)
- Sessões 4 e 18 de março, às 14h20
- Panorama Brasil infanto-juvenil
- "O fundo dos nossos corações"
- Direção: Letícia Leão/Ficção/21min/Rio de Janeiro/2021/Cor
- Classificação: livre
- Sinopse: Joana, uma curiosa menina de 7 anos, quer descobrir como veio ao mundo de duas barrigas.
- Local: Sala de Cinema Cariê Lindenberg (2º andar)
- Ingresso: gratuito
- "Criatura"
- Direção: Otto Guerra/Erica Maradona/José Maria Animação/8min/Rio Grande do Sul/2021/Cor
- Classificação: livre
- Sinopse: Depois de perder seu cãozinho de estimação, Bruno recebe a visita de uma criatura que virá a ser seu grande parceiro de aventuras. Zumbata é um enorme ciclope amarelo, fruto da fértil imaginação do menino. Juntos descobrem que a vida real não basta.
- Local: Sala de Cinema Cariê Lindenberg (2º andar)
- Ingresso: gratuito
- "Letícia, Monte Bonito, 04"
- Direção: Julia Regis/Drama/19min/Rio Grande do Sul/2020/Cor
- Classificação: livre
- Sinopse: No interior do Rio Grande do Sul, Laís conhece a intensa Letícia, com quem passa uma tarde letárgica de verão.
- Local: Sala de Cinema Cariê Lindenberg (2º andar)
- Ingresso: gratuito
- "Rabiola"
- Direção: Thiago Briglia/ficção/14min/Roraima/2021/Cor
- Classificação: livre
- Sinopse: Bernardo, um garoto brasileiro, Jeferson e Joisiris, duas crianças venezuelanas, travam uma batalha no céu para ver quem derruba o papagaio de quem. Quando isso acontece, uma nova disputa começa.
- Local: Sala de Cinema Cariê Lindenberg (2º andar)
- Ingresso: gratuito
- "Cadim"
- Direção: Luisa Pugliesi Villaça/Animação/6min/São Paulo/2022/Cor
- Classificação: livre
- Sinopse: Cadim conta a história de seu Zé. Acompanhado de Chico, um pássaro preso em uma frágil gaiola, anda em busca de terras para sua subsistência.
- Local: Sala de Cinema Cariê Lindenberg (2º andar)
- Ingresso: gratuito
- Sessões 9, 10 e 11 de março, às 18h20
- "Teobaldo Morto, Romeu Exilado"
- Direção: Rodrigo de Oliveira/Drama/118 min/2014 /Brasil/ Cor
- Classificação: 16 anos
- Sinopse: Após ser dispensado pela esposa grávida, o músico João (Alexandre Cioletti) decide se isolar no meio do mato. Após três meses afastado, ele conclui que está pronto para voltar e acompanhar o nascimento do filho, mas é surpreendido pela aparição de Max (Rômulo Braga), antigo melhor amigo que ele pensava estar morto.
- Local: Sala de Cinema Marien Calixte (3º andar)
- Ingresso: R$ 5 (credencial Sesc e meia entrada), R$ 6 (comerciantes) e R$ 8 (conveniados) e 10 (usuário/inteira)
- Sessões 16, 17 e 18 de março, às 18h20
- "Eclipse Solar"
- Diretor: Rodrigo de Oliveira/Drama/29min/2016/Brasil/Cor
- Classificação: 10 anos
- Sinopse: Três trabalhadores se reúnem em torno da preparação de uma festa em um museu. Aparentemente desconhecidos, os contatos entre os três revelarão implicações profundas no passado. No centro dos confrontos, está uma criança. À espreita, o Diabo.
- Local: Sala de Cinema Marien Calixte (3º andar)
- Ingresso: R$ 5 (credencial Sesc e meia entrada), R$ 6 (comerciantes) e R$ 8 (conveniados) e R$ 10 (usuário/inteira)
- "A Cor do Fogo e a Cor da Cinza"
- Diretor: André Félix/Documentário/23min/2014/ Brasil/Cor
- Classificação: 10 anos
- Sinopse: Wagner vive na favela e, desde os 7 anos de idade, é proprietário da Rede Metror, um canal de televisão feito de papel e lápis de cor. Após 11 anos e mais de 70 novelas transmitidas, Wagner dirige pela primeira vez atrizes reais.
- Local: Sala de Cinema Marien Calixte (3º andar)
- Ingresso: R$ 5 (credencial Sesc e meia entrada), R$ 6 (comerciantes) e R$ 8 (conveniados) e R$ 10 (usuário/inteira)
- Orquestra Sinfônica do Espirito Santo (OSES)
- Data: Quinta (16)
- "No Compasso do Carnaval"
- Horário: 20 horas
- Classificação: livre
- Ingressos: Pela internet ou na bilheteria do Sesc Glória. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória
- Valores: R$ 20 (inteira); R$ 12 (conveniados); e R$ 10 (meia-entrada comerciários e empresários)