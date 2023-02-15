Concerto de carnaval e cinema movimentam o Sesc Glória; veja a programação

Johnny Massaro é um dos protagonistas de "Os Primeiros Soldados": exibição em fevereiro no Centro Cultural Sesc Glória Crédito: Felipe Amarelo

Que tal passar o Carnaval numa vibe mais tranquila, com uma boa dose de cultura? Essa é a proposta do Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória, que inicia suas atividades de 2023 nesta quarta-feira (15).

No cardápio, cinema, música e literatura. A sétima arte pede passagem com a exibição de filmes da sessão "Panorama Brasil". Na quinta-feira (16), o destaque fica com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, que abre sua temporada de recitais. Não custa nada lembrar que a Biblioteca Guilherme Santos Neves, uma das referências do setor no Estado, também já está de portas abertas.

Para os apaixonados por cinema, entram em cartaz os filmes "O Destino Está na Origem", de Pedro de Castro Guimarães, e "Pyru'ã - A Flor do Centro da Terra”, de Denise Lopes Leal, estão em cartaz dentro do Panorama Brasil Centro-Oeste, que começa nesta quarta (15). Os títulos também serão exibidos nos dias 23 de fevereiro e 15 de março, a partir das 18h20. A entrada é franca.

O cinema também preparou para os meses de fevereiro e março a exibição de uma série de títulos do cineasta capixaba Rodrigo de Oliveira, incluindo o premiado "Os Primeiros Soldados".

MÚSICA ERUDITA

Com a proximidade da folia, a programação musical entra no clima de confete e serpentina. A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) apresentará o espetáculo "No Compasso do Carnaval", nesta quinta (16), a partir das 20h.

Os ingressos custam R$ 20 (inteira), R$ 12 (conveniados), R$ 10 (meia-entrada, comerciários e comerciantes) e podem ser comprados pela internet ou na bilheteria do centro cultural.

O concerto trará obras clássicas, como a famosa abertura "O Carnaval Romano", de Hector Berlioz, que traz consigo ritmos de dança, como o "saltarello". Na sequência, apresentará o célebre "Carnaval de Veneza", com solo do trompetista da Oses, Renan Sena, e também uma versão do "Carnaval dos Animais", do compositor francês Camille Saint-Saens.

A partir de então, o espetáculo deve se transformar em um grito de carnaval, com apresentação de sambas, marchinhas e temas de alguns sambas-enredo, todos em versões orquestrais. Abaixo você confere como foi a última edição.

* Com informações da assessoria de imprensa do Sesc Glória

PROGRAMAÇÃO DO CENTRO CULTURAL SESC-GLÓRIA, EM VITÓRIA