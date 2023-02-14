De Glauco a Beto Kauê: o que artistas capixabas preparam para a folia

Beto Kauê, Sambasoul e Glauco: capixabas falam de suas apresentações para o Carnaval 2023 Crédito: Reprodução

Após se esbaldar nos desfiles das Escolas de Samba de Vitória, no Sambão do Povo, "HZ", frenético, está se preparando para o Carnaval. Com a gente, a diversão nunca termina!

Ouvimos três artistas capixabas para saber o que eles estão preparando para "estes dias de folia". Um deles, Beto Kauê, representa a geração descolada dos anos 1990, mas que nunca perdeu o fôlego. Os outros dois estão entre as revelações da nossa música, Glauco e Rafael Valadares, do Sambasoul.

Em comum, os três contam o imenso desejo de promover um carnaval inesquecível, daqueles feitos para matar a saudade dos grandes eventos de rua, paralisados por três anos devido à pandemia da Covid-19.

"Será o carnaval do reencontro, do abraço e de comemorar nossas conquistas após esse período difícil. Estávamos esperando o dia da felicidade voltar", confidencia Beto Kauê, eterno Rei do Carnaval de Piúma. O artista baiano - mas que mora no ES há mais de 30 anos - se apresenta (ininterruptamente) na folia do balneário do Sul do Estado desde 1992.

"Fomos um dos pioneiros do trio elétrico no ES nos anos 1990. Nosso auge foi em 1997, quando arrastamos mais de 200 mil pessoas pela Praia Central de Piúma. Era capixaba, mineiro, carioca, goiano e brasiliense celebrando a magia do carnaval. Também fizemos um dos primeiros carnavais fora de época do Estado, o Piumica. Era realizado em dezembro, promovendo a abertura do verão", relembra o artista, sem esconder a emoção e o saudosismo.

Rei da Folia: Beto Kauê se apresenta no carnaval de Piúma desde 1992 Crédito: Reprodução/Instagram @betokaue

Em 2023, Kauê estará, claro, em cima do trio, seu lugar preferido. A apresentação acontece domingo (19), a partir das 17h, na Praia Central de Piúma. Não poderia ser em outra localidade, não é?

"Nesse reencontro, vou reviver um pouco dos meus sucessos que sempre bombaram na folia, como 'Amanaê', 'Piúma', 'Sou Um Rei No Aghá-rei', 'A Rolinha' e 'Sacanagem e Patifaria' (verdadeiros hinos para os fãs do artista). Também vou aproveitar para badalar 'A Vida Começa', que lancei recentemente em parceria com Xande de Pilares. É uma música que remete aos nossos tempos de recomeço e retomada da vida", aponta o artista, que conta com 15 discos gravados.

Abaixo, você confere o teaser de "A Vida Começa", já se preparando para mais uma performance inesquecível de Beto que está por vir. É só jogar as mãos para o alto!

SUPER-AGENDA

Nem só de nostalgia vive a folia capixaba. Glauco, símbolo da nova geração, encantou o país desde os 9 anos, quando participou do programa "Gente Inocente" da Rede Globo. Hoje, com seu swing e simpatia, continua ganhando fãs por onde passa.

Com seus sete anos de carreira solo, já tem um CD gravado e emplacou em 2021 o hit "Fogo no Parquinho", com MC Rogerinho. No final do mesmo outro, veio outro sucesso, "Kika no Pai", com Matheus Fernandes. Agora, em 2023, gravou “Se Acabou", ao lado de Alemão do Forró.

Claro que a faixa já caiu no gosto da galera e conta com quase 200 mil acessos no YouTube em três semanas. A composição certamente será uma das mais tocadas nas cerca de dez (!) apresentações que Glauco fará no ES nesse período de Carnaval. Haja fôlego para tanto show!

"Meu trabalho vai além do palco, pois me preparo física e vocalmente para cada show. Vivo dizendo que faço carnaval o ano inteiro, pois minhas apresentações trazem muita swingueira, axé e pagodão", aponta o artista, dizendo que 2023 será especial por conta de suas performances em cima do trio elétrico.

Glauco fará várias apresentações no Estado durante o Carnaval 2023 Crédito: Bruno Borba/Divulgação

"É uma emoção diferente quando você puxa uma galera atrás do trio e olha ao redor, sentido a vibe. Quanto mais neste ano, após a pandemia, com o público esperando para socializar e aproveitar o momento de estar juntos novamente", afirma Glauco.

Entre suas apresentações sob o trio, estão puxando o Bloco das Piranhas, em Castelo, nesta quinta (16); na Praia Pontal do Ipiranga, em Linhares, na sexta (17); e no tradicional carnaval de Guriri, em São Mateus, no domingo (19), na Avenida Oceano Atlântico.

Pensa que acabou? Claro que não, o artista também faz shows em Marataízes, no sábado (18), no palco principal; em Presidente Kennedy, na segunda (20), no Palco Marobá; em Itapemirim, também na segunda (20), na festa Mahalo; na Serra, em Jacaraípe, na terça (21); além da "Ressaca do Carnaval", que rola dia 24 de fevereiro no Shopping Mestre Álvaro e em um evento em Vitória, no Bar 40 Graus, o Cheers of the samba, no dia 25.

Empolgado, Glauco fala que, logo após a folia - e das merecidas férias nos Estados Unidos -, deve lançar uma nova faixa. "'Ela é Braba' será uma swingueira no estilo que gosto. Confesso que estou na maior ansiedade, querendo apresentar no carnaval. Mas vou segurar a adrenalina", brinca.

ALEGRIA DA BARRA

Crias da Barra do Jucu, em Vila Velha, os meninos do Sambasoul também estão com uma agenda repleta durante a folia de Momo. "Estaremos no Baile Voador, em Vitória, na segunda (20). Vamos dividir o palco com Flávia Mendonça e Jefinho Faraó. O dia também terá a participação do bloco Regional da Nair. Claro, vamos levar axé, mas pretendemos misturar um pouco da nossa brasilidade, com samba, reggae e pop, indo em encontro com nossas referências, como a Banda Lagum, Melim, Delacruz e Xamã", aponta o guitarrista Rafael Valadares.

O Sambasoul se apresenta no Baile Voador, em Vitória, e no Bloco Surpresa, da Barra do Jucu Crédito: Reprodução/Instagram @sambasoul

No repertório da apresentação, músicas autorais como "De Repente", "Tudo o que Você Quiser", "Taí" e "Fica Mais um Pouco". Ah, sim: além de Rafael, o Sambasoul é composto pelo baixista Lucas Carvalho e pelo vocalista Raul Mesquita.

O artista também comemora a volta do Bloco Surpresa ao carnaval da Barra do Jucu, em Vila Velha, garantindo que a banda marcará presença em todos os dias de folia, de sábado (18) a terça (21).

"Queremos nos dedicar ao bloco. Além disso, vamos promover um pós-carnaval, no República da Barra, também na Barra do Jucu (em data ainda a ser confirmada). Vamos aproveitar para comemorar os sete anos de banda. Também temos uma novidade: em breve um novo integrante está pintando na área", complementa Valadares.