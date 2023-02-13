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Carnaval 2023

Apuração dos desfiles do Sambão do Povo: quando, onde e como será?

Agremiações passaram pela avenida no último final de semana e agora aguardam o resultado da campeã de cada um dos três grupos; veja como acompanhar
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 18:08

A Novo Império foi a terceira escola a entrar na Avenida no sábado (11). Neste ano, ela tenta consagrar mais uma estrela no pavilhão
A Novo Império foi a terceira escola a entrar na Avenida no sábado (11). Neste ano, ela tenta consagrar mais uma estrela no pavilhão Crédito: Fernando Madeira
Engana-se quem pensa que a passagem das escolas de samba pelo sambódromo é o único momento de emoção para as agremiações. Após colorirem a avenida e encantarem foliões com desfiles cheios de energia e cor, chegou a hora de descobrir como os jurados avaliaram as 19 agremiações que cruzaram o Sambão do Povo nos dias 10 (Grupo A), 11 (Grupo Especial) e 12 (Grupo de Acesso B) de fevereiro.
Na próxima quarta (15), será feita a apuração das três divisões. Com o resultado, serão anunciadas as vencedoras de cada uma delas. Assim, conheceremos as campeãs do Carnaval de Vitória 2023, as escolas que subirão de grupo e as que serão rebaixadas para os desfiles de 2024. 
A apuração começa às 15h30, no Sambão do Povo (Av. Dário Lourenço de Souza, Caratoíra, Vitória). Além das diretorias de cada agremiação, as arquibancadas estarão abertas ao público, com entrada franca. Quem quiser vibrar com cada nota da escola do coração pode acompanhar de perto o resultado.
E, quem não puder participar, a apuração será transmitida ao vivo pelo site e pelas redes sociais de A Gazeta e também pelo portal g1 ES.
Apuração dos desfiles do Sambão do Povo: quando, onde e como será?

COMO FUNCIONA A AVALIAÇÃO?

Como critérios para a avaliação, cada um dos 27 jurados avaliou nove quesitos técnicos: Bateria, Samba-Enredo, Evolução, Harmonia, Enredo, Alegorias e Adereços, Fantasias, Comissão de Frente e Mestre-Sala e Porta-Bandeira. As notas podem variar entre 9 e 10.
Com a avaliação do júri técnico, as escolas que ficarem nas seis primeiras posições continuarão no Grupo Especial em 2024. Quem acabar em sétimo, será rebaixado para o Grupo A.
A campeã do Grupo Especial poderá escolher sua posição no desfile do próximo ano, enquanto a que ficar em 6º deverá abrir as apresentações.
Do mesmo modo, a agremiação que conquistar o primeiro lugar no Grupo A subirá para o Grupo Especial e encerrará o sábado de desfiles. A escola que ficar na última colocação será rebaixada para o Grupo de Acesso B. 
No Grupo de Acesso B, a vencedora subirá para o Grupo A enquanto as demais permanecem na divisão.

SERVIÇO

  • APURAÇÃO DO CARNAVAL DE VITÓRIA 2023
  • QUANDO: Quarta (15)
  • ONDE: Sambão do Povo. Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória
  • HORÁRIO: 15h30
  • ENTRADA: Franca
  • POR ONDE ASSISTIR: A transmissão em tempo real da apuração será feita no site e nas redes sociais de A Gazeta e pelo portal g1 ES

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