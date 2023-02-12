Carnaval 2023: escolas do Grupo de Acesso B levam garra e alegria ao Sambão do Povo

Longe dos holofotes - e dos patrocínios - das escolas do Grupo Especial, as agremiações do Grupo de Acesso B (terceira divisão do Carnaval Capixaba) entram no Sambão do Povo neste domingo (12), a partir das 18h, com muito samba no pé. Impulsionadas pela força de suas comunidades, elas prometem um desfile marcado pela alegria, garra e superação.
A escola Rosas de Ouro foi a primeira a entrar no Sambão na noite deste domingo. O início do desfile sofreu um atraso de 40 minutos.
"Conseguir recursos é mais difícil quando você está no Grupo de Acesso B. Para isso, contar com a força da comunidade é muito importante para colocarmos o nosso carnaval na rua", adianta Francisco Carneiro, presidente da Rosas de Ouro, rebaixada do Grupo A em 2022, que agora tenta voltar ao segundo escalão da folia do ES.
A agremiação, com sede em Serra Dourada (Serra), levará para a passarela um carnaval que desvenda festas populares do Brasil, em especial as capixabas e celebradas na Serra. "Vamos fazer, entre outros recortes, o resgate de eventos como a Festa da Penha e a Festa de São Benedito", destaca o dirigente, dizendo que, para 2023, pretende investir em cursos de capacitação na comunidade, impulsionando a economia criativa do bairro.
"Vamos promover oficinas de formação, tanto de bateria quanto de artesanato. São pessoas que, no futuro, podem contribuir com o carnaval da Rosas. Temos um projeto ambicioso, voltar em breve para o Grupo Especial", ressalta Carneiro.
Sobre o desfile do Grupo de Acesso B acontecer no domingo em 2024 - ao contrário da tradicional quinta-feira de anos anteriores -, Fernando vê com bons olhos. "Foi um dos nossos pedidos. Em outros carnavais, integrantes de outras divisões não podiam participar ou mesmo ver nossas apresentações, pois estavam preparando os seus desfiles. Fechar o Carnaval de Vitória é uma honra e engrandece o nosso trabalho".
HOMENAGEM
Do mesmo município, mas do bairro Vista da Serra, a Mocidade Serrana é outra das cotadas ao título do Grupo de Acesso B. Caneco esse que quase veio no ano passado.
Campeã na apuração dos jurados, a agremiação teve problemas com a bateria, o que fez com que perdesse pontos preciosos - dias após a apuração -, deixando a vaga no Grupo A para a Barreiros, então segunda colocada.
"Ainda estamos engasgados com esse resultado", desabafa Maicon Celestino, Diretor de Carnaval da Mocidade Serrana. "Mesmo com todas as dificuldades em conseguir recursos, algo natural para uma escola longe do Grupo Especial, estamos montando um carnaval para ganhar. Vamos levar para a avenida a história de um dos mestres do samba capixaba, Edson Papo Furado".
Levar a trajetória de Edson Rodrigues Nascimento (nome "oficial" de Papo Furado) vem emocionando a comunidade. "É o maior ícone do nosso carnaval. Ele nasceu na Serra, com uma forte ancestralidade africana. Resgataremos suas histórias mais íntimas, como a passagem que, quando criança, foi impossibilitado por um sacerdote de participar de uma procissão, vestido de anjo, por seu negro", confidencia José Fernando, membro da comissão de carnaval da agremiação.
"Também veremos sua participação no movimento do congo serrano e o encontro com Nelson Mandela em Vitória. Além disso, há o resgate dos 14 títulos com a Piedade, sua escola de coração. Edson vem sentado em um trono, como um rei, reverenciado pela comunidade do samba", destaca Fernando.
TRADIÇÃO
Uma das escolas mais tradicionais do Carnaval Capixaba, a Independente de Eucalipto, da Grande Maruípe (Vitória), também desfila neste domingo e pretende reviver seus anos dourados, especialmente na década de 1980, em que sempre figurou entre as grandes do Grupo Especial, disputando títulos.
"Antes de o carnaval ser paralisado, no início dos anos 1990, a Eucalipto estava no Grupo Especial. Agora, estamos nos reestruturando, com a expectativa arrojada de voltar ao grupo principal nos próximos três anos", adianta Douglas Palluzzo, carnavalesco da escola para 2023.
"Vamos contar a história da vinda dos negros africanos para o Brasil e sua escravização. Muitos eram reis em seu continente de origem. Além disso, terá uma homenagem ao Museu Capixaba do Negro Verônica da Paz (Mucane)", adianta, sem receios de aceitar o rótulo de ser uma das favoritas ao título deste ano, posto citado até por parte de suas coirmãs.
"Estamos compondo um carnaval muito organizado. Mesmo com as dificuldades financeiras, planejamos com antecedência. Fomos uma das primeiras escolas do Estado a entregar todas as fantasias. Além disso, levaremos para o Sambão do Povo o maior abre-alas do Grupo de Acesso B, com cerca de 15 metros de cumprimento. Esperamos, mais que o título, fazer um grande carnaval", complementa Douglas.
O desfile deste domingo - que também contará com Tradição Serrana e União Jovem de Itacibá (outra escola tradicional presente neste grupo) - dará ao campeão o direito de desfilar no Grupo A em 2024. O último colocado do desfile de sexta (10), por sua vez, será rebaixado para o Grupo de Acesso B, se apresentando no domingo no próximo ano.
DESFILES DO GRUPO DE ACESSO B
- QUANDO: domingo (12), a partir das 18 horas - com portões abertos às 16h - no Sambão do Povo. Av. Dário Lourenço de Souza, Caratoíra, Vitória
- COMO ASSISTIR: entrada franca
ORDEM DE DESFILE
ROSAS DE OURO
- Fundação: 15/11/1984
- Cores: Azul e Dourado
- Presidente: Francisco Carneiro Junior
- Enredo: "É Festa! De Janeiro a Janeiro, Viva o Povo Brasileiro"
- Carnavalescos: Fabiano Neppel e Rodrigo Antônio
- Direção de Carnaval: Gleice Ferreira, Ubiratan Sodré e Kelly Cristina
- Direção de Harmonia: Márcio Santos (Leleco), Pamela dos Santos e Anselmo Alves
- Mestre de Bateria: Arnaldo Neto (Tonhão)
- Intérprete Oficial: Letícia Jesus
- Compositores: Diego Nicolau
- Rainha de Bateria: Lidiane Castelan
- Rei de Bateria: Danilo Marombado
- Comissão de Frente: Thiago da Rocha
- 1º Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira: Davidson Oliveira e Grazzi Ferreira
- Componentes: 550
- Alegorias: 1 e 2 tripés
- Alas: 17
- O que vai apresentar: A Rosas de Ouro vai levar para a avenida as principais festividades regionais e nacionais, eventos importantes para a preservação dos costumes e da cultura brasileira.
UNIÃO JOVEM DE ITACIBÁ
- Fundação: 22/05/1976
- Cores: Verde e Branco
- Presidente: Roberto Elias Ohnesorge
- Enredo: "Axé meu Recôncavo"
- Carnavalesco: Plínio Santos
- Direção de Carnaval: Murilo Marciano
- Mestre de Bateria: Matheus Neri (Mestre Neri)
- Intérprete Oficial: Riquinho Contes
- Compositores: Danilo Cézar, Matheus Neri, Mazinho do Forte, Marcelo Antônio, Murilo, Dudu e Jean Andrade
- Rainha de Bateria: Joyce Krystiny
- Comissão de Frente: Patrick Cadette e Ewander Rocha
- 1º Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira: Katellen Monteiro e Marcel Souza
- Componentes: 600
- Alegorias: 1 e 1 tripé
- Alas: 16
- O que vai apresentar: A escola de Cariacica pretende fazer uma viagem à parte pela história da Bahia e seus redutos de cultura, arte, relicários e poesia
MOCIDADE SERRANA
- Fundação: 14/01/1980
- Cores: Lilás, amarelo e verde
- Presidente: Rogério Orsi
- Enredo: "Sou Anjo, sim! Anjo Negro"
- Carnavalesca: Rogério Orsi, Maicon Selestino, Junior Caprichosos, Marcos Ferreira
- Direção de Carnaval: Maicon Selestino e Marcos Ferreira
- Direção de Harmonia: Paulo Cintra
- Mestre de Bateria: Yan Carlos
- Intérprete Oficial: Marcelinho Simplicidade
- Compositores: Junior Caprichosos, Thiago Tarlher, Andre Filosofia, Nando do Cavaco, Alcides Jr. e Ronny Potolski
- Rainha de Bateria: Marinan Santos
- Madrinha de Bateria: Lu Rocha
- Comissão de Frente: Danilo Souza Santos
- 1º Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira: Rodrigo França e Cassianne Figueiredo
- Componentes: 500
- Alegorias: 1 e 1 tripé
- Alas: 15
- O que vai apresentar: A escola faz uma homenagem ao cantor e compositor Edson Papo Furado, contando a história de vida do ícone da música e do samba capixaba
INDEPENDENTE DE EUCALIPTO
- Fundação: 02/07/1982
- Cores: Azul e Branco
- Presidente: Neno Bahia
- Enredo: "Do yorubá ao santuário negro"
- Carnavalesco: Douglas Palluzzo
- Direção de Carnaval: Axel Fernandes
- Direção de Harmonia: Peterson Gomes
- Mestre de Bateria: Leonardo Pereira e Luan Velasco
- Intérprete Oficial: Neno Bahia
- Compositores: Thiago Brito
- Rainha de Bateria: Fernanda Pereira
- Comissão de Frente: Ricardo Reis
- 1º Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira: Marlon Lamar e Thainá Teixeira
- Componentes: 600
- Alegorias: 1 e 2 tripés
- Alas: 15
- O que vai apresentar: A escola da Grande Maruípe (Vitória) mostrará a escravidão no Brasil - e sua "falsa abolição" -, além de prestar uma homenagem ao Mucane
TRADIÇÃO SERRANA
- Fundação: 01/10/2000
- Cores: Azul e Branco
- Presidente: João Victor de Almeida Cunha
- Enredo: "Do Reis magos ao goiapaba-açu, uma história com raízes"
- Carnavalesca: Marcela de Almeida Cunha
- Direção de Carnaval: Marcela de Almeida Cunha
- Direção de Harmonia: Franz Rupert Viana Cordeiro
- Mestre de Bateria: Julian Silva
- Intérprete Oficial: Michel Felipe
- Compositores: Tonico do Cavaco, Flávio, Thiago, Cláudio e Alex Julimar
- Rainha de Bateria: Leidiele Oliveira
- Comissão de Frente: Fernand Queiroz
- 1º Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira: Carlos Eduardo (Moskito) e Roberta Freitas
- Componentes: 500
- Alegorias: 1 e 1 tripé
- Alas: 12
- O que vai apresentar: A agremiação de Feu Rosa (Serra) faz uma reedição do enredo apresentado em 2009, em que contava parte da trajetória de Severo Gomes, desde sua saída da África como escravo até sua chegada em terras capixabas