Carnaval 2023: escolas do Grupo de Acesso B levam garra e alegria ao Sambão do Povo

Início do desfile da Rosas de Ouro teve atraso de 40 minutos Crédito: Ricardo Medeiros

Longe dos holofotes - e dos patrocínios - das escolas do Grupo Especial, as agremiações do Grupo de Acesso B (terceira divisão do Carnaval Capixaba) entram no Sambão do Povo neste domingo (12), a partir das 18h, com muito samba no pé. Impulsionadas pela força de suas comunidades, elas prometem um desfile marcado pela alegria, garra e superação.

A escola Rosas de Ouro foi a primeira a entrar no Sambão na noite deste domingo. O início do desfile sofreu um atraso de 40 minutos.

"Conseguir recursos é mais difícil quando você está no Grupo de Acesso B. Para isso, contar com a força da comunidade é muito importante para colocarmos o nosso carnaval na rua", adianta Francisco Carneiro, presidente da Rosas de Ouro, rebaixada do Grupo A em 2022, que agora tenta voltar ao segundo escalão da folia do ES.

A agremiação, com sede em Serra Dourada (Serra), levará para a passarela um carnaval que desvenda festas populares do Brasil, em especial as capixabas e celebradas na Serra. "Vamos fazer, entre outros recortes, o resgate de eventos como a Festa da Penha e a Festa de São Benedito", destaca o dirigente, dizendo que, para 2023, pretende investir em cursos de capacitação na comunidade, impulsionando a economia criativa do bairro.

Barracão da Rosas de Ouro, durante confecção das fantasias para o Carnaval 2023 Crédito: Francisco Carneiro

"Vamos promover oficinas de formação, tanto de bateria quanto de artesanato. São pessoas que, no futuro, podem contribuir com o carnaval da Rosas. Temos um projeto ambicioso, voltar em breve para o Grupo Especial", ressalta Carneiro.

Sobre o desfile do Grupo de Acesso B acontecer no domingo em 2024 - ao contrário da tradicional quinta-feira de anos anteriores -, Fernando vê com bons olhos. "Foi um dos nossos pedidos. Em outros carnavais, integrantes de outras divisões não podiam participar ou mesmo ver nossas apresentações, pois estavam preparando os seus desfiles. Fechar o Carnaval de Vitória é uma honra e engrandece o nosso trabalho".

HOMENAGEM

Do mesmo município, mas do bairro Vista da Serra, a Mocidade Serrana é outra das cotadas ao título do Grupo de Acesso B. Caneco esse que quase veio no ano passado.

Campeã na apuração dos jurados, a agremiação teve problemas com a bateria , o que fez com que perdesse pontos preciosos - dias após a apuração -, deixando a vaga no Grupo A para a Barreiros, então segunda colocada.

"Ainda estamos engasgados com esse resultado", desabafa Maicon Celestino, Diretor de Carnaval da Mocidade Serrana. "Mesmo com todas as dificuldades em conseguir recursos, algo natural para uma escola longe do Grupo Especial, estamos montando um carnaval para ganhar. Vamos levar para a avenida a história de um dos mestres do samba capixaba, Edson Papo Furado".

Protótipo de fantasia que a Mocidade Serrana levará para o Sambão do Povo Crédito: Maicon Celestino

Levar a trajetória de Edson Rodrigues Nascimento (nome "oficial" de Papo Furado) vem emocionando a comunidade. "É o maior ícone do nosso carnaval. Ele nasceu na Serra, com uma forte ancestralidade africana. Resgataremos suas histórias mais íntimas, como a passagem que, quando criança, foi impossibilitado por um sacerdote de participar de uma procissão, vestido de anjo, por seu negro", confidencia José Fernando, membro da comissão de carnaval da agremiação.

"Também veremos sua participação no movimento do congo serrano e o encontro com Nelson Mandela em Vitória. Além disso, há o resgate dos 14 títulos com a Piedade, sua escola de coração. Edson vem sentado em um trono, como um rei, reverenciado pela comunidade do samba", destaca Fernando.

TRADIÇÃO

Uma das escolas mais tradicionais do Carnaval Capixaba, a Independente de Eucalipto, da Grande Maruípe (Vitória), também desfila neste domingo e pretende reviver seus anos dourados, especialmente na década de 1980, em que sempre figurou entre as grandes do Grupo Especial, disputando títulos.

Preparação das fantasias para o Carnaval 2023 no barracão da Independente de Eucalipto Crédito: Douglas Palluzzo

"Antes de o carnaval ser paralisado, no início dos anos 1990, a Eucalipto estava no Grupo Especial. Agora, estamos nos reestruturando, com a expectativa arrojada de voltar ao grupo principal nos próximos três anos", adianta Douglas Palluzzo, carnavalesco da escola para 2023.

"Vamos contar a história da vinda dos negros africanos para o Brasil e sua escravização. Muitos eram reis em seu continente de origem. Além disso, terá uma homenagem ao Museu Capixaba do Negro Verônica da Paz (Mucane)", adianta, sem receios de aceitar o rótulo de ser uma das favoritas ao título deste ano, posto citado até por parte de suas coirmãs.

"Estamos compondo um carnaval muito organizado. Mesmo com as dificuldades financeiras, planejamos com antecedência. Fomos uma das primeiras escolas do Estado a entregar todas as fantasias. Além disso, levaremos para o Sambão do Povo o maior abre-alas do Grupo de Acesso B, com cerca de 15 metros de cumprimento. Esperamos, mais que o título, fazer um grande carnaval", complementa Douglas.

O desfile deste domingo - que também contará com Tradição Serrana e União Jovem de Itacibá (outra escola tradicional presente neste grupo) - dará ao campeão o direito de desfilar no Grupo A em 2024. O último colocado do desfile de sexta (10), por sua vez, será rebaixado para o Grupo de Acesso B, se apresentando no domingo no próximo ano.

DESFILES DO GRUPO DE ACESSO B

QUANDO: domingo (12), a partir das 18 horas - com portões abertos às 16h - no Sambão do Povo. Av. Dário Lourenço de Souza, Caratoíra, Vitória

domingo (12), a partir das 18 horas - com portões abertos às 16h - no Sambão do Povo. Av. Dário Lourenço de Souza, Caratoíra, Vitória COMO ASSISTIR: entrada franca

ORDEM DE DESFILE

ROSAS DE OURO

Rosas de Ouro Crédito: Reprodução

Fundação: 15/11/1984

15/11/1984 Cores: Azul e Dourado

Azul e Dourado Presidente: Francisco Carneiro Junior

Francisco Carneiro Junior Enredo: " É Festa! De Janeiro a Janeiro, Viva o Povo Brasileiro"

É Festa! De Janeiro a Janeiro, Viva o Povo Brasileiro" Carnavalescos: Fabiano Neppel e Rodrigo Antônio

Fabiano Neppel e Rodrigo Antônio Direção de Carnaval: Gleice Ferreira, Ubiratan Sodré e Kelly Cristina

Gleice Ferreira, Ubiratan Sodré e Kelly Cristina Direção de Harmonia: Márcio Santos (Leleco), Pamela dos Santos e Anselmo Alves

Márcio Santos (Leleco), Pamela dos Santos e Anselmo Alves Mestre de Bateria: Arnaldo Neto (Tonhão)

Arnaldo Neto (Tonhão) Intérprete Oficial: Letícia Jesus

Letícia Jesus Compositores: Diego Nicolau

Diego Nicolau Rainha de Bateria: Lidiane Castelan

Lidiane Castelan Rei de Bateria: Danilo Marombado

Danilo Marombado Comissão de Frente: Thiago da Rocha

Thiago da Rocha 1º Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira: Davidson Oliveira e Grazzi Ferreira

Davidson Oliveira e Grazzi Ferreira Componentes: 550

550 Alegorias: 1 e 2 tripés

1 e 2 tripés Alas: 17

17 O que vai apresentar: A Rosas de Ouro vai levar para a avenida as principais festividades regionais e nacionais, eventos importantes para a preservação dos costumes e da cultura brasileira.

UNIÃO JOVEM DE ITACIBÁ

União Jovem de Itacibá Crédito: Reprodução

Fundação: 22/05/1976

22/05/1976 Cores: Verde e Branco

Verde e Branco Presidente: Roberto Elias Ohnesorge

Roberto Elias Ohnesorge Enredo: "Axé meu Recôncavo"

"Axé meu Recôncavo" Carnavalesco: Plínio Santos

Plínio Santos Direção de Carnaval: Murilo Marciano

Murilo Marciano Mestre de Bateria: Matheus Neri (Mestre Neri)

Matheus Neri (Mestre Neri) Intérprete Oficial: Riquinho Contes

Riquinho Contes Compositores: Danilo Cézar, Matheus Neri, Mazinho do Forte, Marcelo Antônio, Murilo, Dudu e Jean Andrade

Danilo Cézar, Matheus Neri, Mazinho do Forte, Marcelo Antônio, Murilo, Dudu e Jean Andrade Rainha de Bateria: Joyce Krystiny

Joyce Krystiny Comissão de Frente: Patrick Cadette e Ewander Rocha

Patrick Cadette e Ewander Rocha 1º Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira: Katellen Monteiro e Marcel Souza

Katellen Monteiro e Marcel Souza Componentes: 600

600 Alegorias: 1 e 1 tripé

1 e 1 tripé Alas: 16

16 O que vai apresentar: A escola de Cariacica pretende fazer uma viagem à parte pela história da Bahia e seus redutos de cultura, arte, relicários e poesia

MOCIDADE SERRANA

Mocidade Serrana Crédito: Reprodução

Fundação: 14/01/1980

14/01/1980 Cores: Lilás, amarelo e verde

Lilás, amarelo e verde Presidente: Rogério Orsi

Rogério Orsi Enredo: " Sou Anjo, sim! Anjo Negro"

Sou Anjo, sim! Anjo Negro" Carnavalesca: Rogério Orsi, Maicon Selestino, Junior Caprichosos, Marcos Ferreira

Rogério Orsi, Maicon Selestino, Junior Caprichosos, Marcos Ferreira Direção de Carnaval: Maicon Selestino e Marcos Ferreira

Maicon Selestino e Marcos Ferreira Direção de Harmonia: Paulo Cintra

Paulo Cintra Mestre de Bateria: Yan Carlos

Yan Carlos Intérprete Oficial: Marcelinho Simplicidade

Marcelinho Simplicidade Compositores: Junior Caprichosos, Thiago Tarlher, Andre Filosofia, Nando do Cavaco, Alcides Jr. e Ronny Potolski

Junior Caprichosos, Thiago Tarlher, Andre Filosofia, Nando do Cavaco, Alcides Jr. e Ronny Potolski Rainha de Bateria: Marinan Santos

Marinan Santos Madrinha de Bateria: Lu Rocha

Lu Rocha Comissão de Frente: Danilo Souza Santos

Danilo Souza Santos 1º Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira: Rodrigo França e Cassianne Figueiredo

Rodrigo França e Cassianne Figueiredo Componentes: 500

500 Alegorias: 1 e 1 tripé

1 e 1 tripé Alas: 15

15 O que vai apresentar: A escola faz uma homenagem ao cantor e compositor Edson Papo Furado, contando a história de vida do ícone da música e do samba capixaba

INDEPENDENTE DE EUCALIPTO

Independente de Eucalipto Crédito: Reprodução

Fundação: 02/07/1982

02/07/1982 Cores: Azul e Branco

Azul e Branco Presidente: Neno Bahia

Neno Bahia Enredo: "Do yorubá ao santuário negro"

"Do yorubá ao santuário negro" Carnavalesco: Douglas Palluzzo

Douglas Palluzzo Direção de Carnaval: Axel Fernandes

Axel Fernandes Direção de Harmonia: Peterson Gomes

Peterson Gomes Mestre de Bateria: Leonardo Pereira e Luan Velasco

Leonardo Pereira e Luan Velasco Intérprete Oficial: Neno Bahia

Neno Bahia Compositores: Thiago Brito

Thiago Brito Rainha de Bateria: Fernanda Pereira

Fernanda Pereira Comissão de Frente: Ricardo Reis

Ricardo Reis 1º Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira: Marlon Lamar e Thainá Teixeira

Marlon Lamar e Thainá Teixeira Componentes: 600

600 Alegorias: 1 e 2 tripés

1 e 2 tripés Alas: 15

15 O que vai apresentar: A escola da Grande Maruípe (Vitória) mostrará a escravidão no Brasil - e sua "falsa abolição" -, além de prestar uma homenagem ao Mucane

TRADIÇÃO SERRANA

Tradição Serrana Crédito: Reprodução