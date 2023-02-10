Guia do folião: tudo que você precisa saber para curtir os desfiles no Sambão

Ludmilla mandou avisar que é "hoje" o dia de ver a alegria cruzar a Avenida do Sambão do Povo! Até domingo (12), dezenove escolas de samba irão desfilar nos grupos A, Especial e B, respectivamente, do Carnaval de Vitória 2023.

Para você que vai acompanhar essa festa de pertinho, seja assistindo ou desfilando, "HZ" preparou um guia completo com as principais informações sobre acesso, segurança, transporte, regras e muito mais!