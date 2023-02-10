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Carnaval 2023

Guia do folião: tudo que você precisa saber para curtir os desfiles no Sambão

"HZ” preparou um guia completo com tudo que você precisa saber sobre os três dias de evento, como: pontos de acesso, trânsito e ingressos
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 07:00

Ludmilla mandou avisar que é "hoje" o dia de ver a alegria cruzar a Avenida do Sambão do Povo! Até domingo (12), dezenove escolas de samba irão desfilar nos grupos A, Especial e B, respectivamente, do Carnaval de Vitória 2023.
Para você que vai acompanhar essa festa de pertinho, seja assistindo ou desfilando, "HZ" preparou um guia completo com as principais informações sobre acesso, segurança, transporte, regras e muito mais!
Não vai conseguir acompanhar no Sambão? Não se preocupe! Os dois primeiros dias de desfiles serão transmitidos exclusivamente pelo G1 e pela TV Gazeta. Não vai perder, né?

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