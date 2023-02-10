Carnaval: entenda os quesitos julgados nos desfiles das escolas de samba

Desfile da Independente de Boa Vista no Sambão do Povo em 2022 Crédito: Fernando Madeira

"Dez... Nota Dez!!!!". Qual agremiação não sonha em ouvir uma "chuva" de notas dez durante a apuração (quase sempre apertada) de um desfile de carnaval? Quanto mais agora, época em que os campeonatos costumam ser decididos por décimos.

As escolas de samba que desfilarão no Grupo Especial do Carnaval de Vitória em 11 de fevereiro, em busca da tão desejada nota máxima, terão que encarar a "canetada" de 27 jurados. Criteriosamente, eles vão avaliar nove quesitos técnicos: Bateria, Samba-Enredo, Evolução, Harmonia, Enredo, Alegorias e Adereços, Fantasias, Comissão de Frente e Mestre-Sala e Porta-Bandeira.

Serão três avaliadores para cada quesito. Eles darão notas que variam de 9 a 10, com possibilidade de fracionamento, tipo 9,1, 9,5, 9,7... Cada jurado precisa justificar suas avaliações abaixo de 10 em uma espécie de caderno, que deve ser preenchido e entregue a uma comissão da Liesge (Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial) no final do desfile. As mesmas regras de pontuação devem ser praticadas no Grupo A e Grupo B, afinal, o manual do julgador será o mesmo para todas as divisões.

REGRAS DO JOGO

"HZ", entrando na brincadeira, vai transformar você em jurado por um dia. Vamos desvendar os nove quesitos em julgamento, revelando quais pontos são importantes serem observados em cada um deles. Embarque conosco nesse ziriguidum!

Em tempo: existem questões técnicas que também são avaliadas pela organização do espetáculo e que podem tirar décimos e até pontos preciosos das agremiações (isso já decidiu muito carnaval...).

Tópicos como cronometragem (não estourar o tempo na avenida), entrada e saída de alegorias da passarela, concentração e dispersão estão entre os pontos avaliados por uma comissão específica. No Grupo Especial de Vitória, por exemplo, cada agremiação tem 62 minutos para passar pelo Sambão do Povo. Se ultrapassar esse limite, começa a perder pontos preciosos.

Outro exemplo, a escola que não retirar todos os carros e tripés que ficarem na área de dispersão, em torno do Sambão do Povo, no prazo adequado pela regulamentação do desfile, será penalizada em um ponto.

Mesmo não entrando como quesito de avaliação, a ala das baianas é obrigatória. Cada escola deverá levar no mínimo 30 delas para a avenida, ou perde 0,1 décimo por cada componente faltante.

BATERIA

Bateria da Novo Império no Carnaval 2022 Crédito: Rodrigo Gavini

É o "coração" de uma escola de samba. Na hora de dar notas, o julgador precisa avaliar a sustentação dos instrumentos, além de considerar a perfeita conjugação dos sons emitidos, a criatividade e a versatilidade dos instrumentistas. Lembrando que a bateria precisa ter, no mínimo, 100 instrumentistas, caso contrário perde 0,1 décimo para cada componente faltante. Não vale desafinar e "atravessar" o samba na avenida, hein!?

SAMBA-ENREDO

Desfile da Novo Império, campeã do Carnaval de Vitória de 2022: samba foi considerado um dos melhores do ano Crédito: Rodrigo Gavini

O jurado precisa avaliar a letra e a melodia. A adequação da letra ao enredo, sua riqueza poética, beleza e bom gosto, além do perfeito entrosamento dos versos com os desenhos melódicos, devem ser observados. Um bom samba enredo precisa ter rimas ricas e um refrão de fácil acesso, tanto para o público da arquibancada como para os seus componentes.

HARMONIA

Mocidade Unida da Glória fez os componentes cantarem seu samba no desfile de 2022 Crédito: Fernando Madeira

Esse é um dos quesitos mais interpretativos do carnaval. É necessário observar se os membros estão (literalmente) cantando o samba. Sim, não cantar durante o desfile tira pontos preciosos. O canto dos componentes deve estar em sintonia com a voz do "puxador", o intérprete que leva a música para a avenida.

EVOLUÇÃO

Mocidade Unida da Glória e suas alas compactas no desfile de 2022 Crédito: Fernando Madeira

Outro quesito polêmico que costuma decidir muitos carnavais. É uma espécie de harmonia da dança em sintonia com o ritmo do samba. A coesão do desfile é julgado com rigor. Ou seja: é proibido correr ou mesmo deixar "buracos" durante a apresentação. Além disso, as alas precisam respeitar a ordem proposta no início da apresentação. É importantíssimo que a escola mantenha o ritmo cadenciado do desfile, sem atrasar, por exemplo. Atrasos na cronometragem, normalmente, fazem com que alas corram no final da apresentação, para que o tempo do desfile não seja ultrapassado. Uma catástrofe para o quesito Evolução.

ENREDO

Há dois quesitos importantes a serem observados: concepção e realização. É necessário averiguar se a escola está apresentando o desfile proposto, ou seja: desenvolvendo e explorando a história que deseja contar na passarela do samba. A clareza e a coerência na roteirização do desfile, incluindo adequação das fantasias e alegorias, deve ser avaliado. Um exemplo: não adianta desenvolver uma história sobre a abolição da escravatura usando alienígenas como destaque nas alas.

ALEGORIAS E ADEREÇOS

Alegoria da MUG no desfile de 2022 Crédito: Fernando Madeira

É o luxo e a beleza dos carros alegóricos e dos elementos cenográficos. A concepção e a realização devem ser julgadas. Lembrando que nesse quesito entram também os tripés e seguimentos sem rodas. É preciso observar o acabamento, a harmonia de cores e se os elementos estão seguindo a ordem enviada para os jurados em um caderno prévio. A adequação ao enredo é primordial. Os destaques, com suas respectivas fantasias, devem ser julgados como partes integrantes das alegorias. No Grupo Especial de Vitória, cada escola precisa desfilar com três elementos alegóricos. Uma curiosidade: as alegorias precisam ter uma largura mínima de 4,5 (quatro e meio) metros, e o máximo de 8,5 (oito e meio) metros, com comprimento máximo de 20 (vinte) metros, exceto o Abre-Alas, que pode chegar até a 30 (trinta) metros. A altura máxima é de 9,0 (nove) metros, incluindo o destaque ou a escultura.

FANTASIAS

A Independente de Boa Vista trouxe elogiadas fantasias para o Carnaval 2022 Crédito: Fernando Madeira

A concepção e realização precisam ser observadas. A adequação das fantasias ao enredo é primordial. O mosaico impulsionado pelas formas e cores costuma impressionar os jurados. O acabamento e cuidado na confecção ganham pontos. É preciso apresentar roupas leves, que não atrapalhem a evolução dos componentes. Roupas rasgadas e faltando elementos, como chapéus e sapatos, levam penalização à escola. Nada mais belo que uma escola bem vestida, com cores harmônicas e adequadas ao enredo.

COMISSÃO DE FRENTE

Comissão de frente da Unidos da Jucutuquara no desfile de 2022 Crédito: Carlos Alberto Silva

É o cartão de visitas de uma escola de samba. Poderá se apresentar a pé ou sobre rodas, trajando fantasias dentro da proposta do enredo. Nos tempos "clássicos" do carnaval (ou seja, até o início da década de 1980), agremiações tradicionais como Portela, Mangueira e Império Serrano tinham como hábito trazer a velha guarda em suas comissões. Hoje, o quesito virou um espetáculo à parte do carnaval, com shows de pirotecnia e movimentos acrobáticos e ilusionistas. Quem "manda" agora são os bailarinos e coreógrafos. Em tempo: no ES, uma comissão de frente deve desfilar com no mínimo 10 (dez) e no máximo 15 (quinze) pessoas.

MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA

Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira da Andaraí no desfile de 2022 Crédito: Fernando Madeira