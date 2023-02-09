Foliões de Colatina se preparam para os desfiles no Sambão do Povo

Petterson Alves, Carnavalesco da MUG Crédito: Acervo Pessoal

A cidade de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, será homenageada pela Mocidade Unida da Glória (MUG) no Sambão do Povo, em Vitória, no próximo sábado (11). A cidade é o tema do enredo "A Caminho Das Terras Do Sol Poente", que será apresentado em 21 alas, três alegorias e dois tripés. A proposta é encher a avenida com 1.200 componentes durante a sua passagem.

Nesta onda, moradores da cidade homenageada estão na expectativa para levar muita animação para a avenida, seja na pista ou na arquibancada e camarotes. Alguns grupos se uniram e vão lotar um ônibus de foliões para levar os colatinenses ao Sambão.

O agente de turismo Thiago Vieira está na organização de uma destas viagens. Há quatro anos no ramo, essa é a primeira vez que ele organiza uma viagem com destino ao Desfile das Escolas de Samba do Espírito Santo.

"Estudei os horários da escola, a MUG vai entrar ás 04:00 horas da manhã, algumas fantasias ainda estão disponíveis. Estou com o pacote com o ônibus + ingresso ou, quem quiser desfilar, temos acesso direto ao setor de vendas das fantasias", disse Thiago. A viagem será “bate e volta”, explica Thiago.

Thiago Vieira é agente e guia de turismo Crédito: Wando Fagundes

Quem já garantiu presença na folia é a professora Joselita de Castro, que sempre acompanhou o carnaval pela TV e nunca teve interesse em participar dos desfiles. Porém, tudo mudou quando soube que a terra natal estaria em evidência. ”É a primeira vez que eu vou. Eu gosto de ver o desfile na televisão, gosto da cultura, mas nunca fui a Vitória para assistir. É gratificante ver a representatividade de Colatina”.

Joselita de Castro, Professora Crédito: Wando Fagundes

A microempreendedora Rayane Damiani também vai assistir aos desfiles, em Vitória, pela primeira vez. O motivo é o mesmo: prestigiar Colatina. "Além de prestigiar uma cidade que considero minha de coração, amo carnaval, brilho, animação”, conta ela, que já preparou todo o look para acompanhar o desfile da atual vice-campeã do Carnaval de Vitória..