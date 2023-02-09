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Expectativa para o carnaval

Foliões de Colatina se preparam para os desfiles no Sambão do Povo

Colatinenses organizam viagens para assistir, em especial, ao desfile da Mocidade Unida na Glória (MUG), no sábado (11). Cidade é a homenageada do enredo da agremiação
Bruniely Farias

Bruniely Farias

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 15:04

Petterson Alves, Carnavalesco da MUG
Petterson Alves, Carnavalesco da MUG Crédito: Acervo Pessoal
A cidade de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, será homenageada pela Mocidade Unida da Glória (MUG) no Sambão do Povo, em Vitória, no próximo sábado (11). A cidade é o tema do enredo "A Caminho Das Terras Do Sol Poente", que será apresentado em 21 alas, três alegorias e dois tripés. A proposta é encher a avenida com 1.200 componentes durante a sua passagem.
Nesta onda, moradores da cidade homenageada estão na expectativa para levar muita animação para a avenida, seja na pista ou na arquibancada e camarotes. Alguns grupos se uniram e vão lotar um ônibus de foliões para levar os colatinenses ao Sambão.
O agente de turismo Thiago Vieira está na organização de uma destas viagens. Há quatro anos no ramo, essa é a primeira vez que ele organiza uma viagem com destino ao Desfile das Escolas de Samba do Espírito Santo.
"Estudei os horários da escola, a MUG vai entrar ás 04:00 horas da manhã, algumas fantasias ainda estão disponíveis. Estou com o pacote com o ônibus + ingresso ou, quem quiser desfilar, temos acesso direto ao setor de vendas das fantasias", disse Thiago. A viagem será “bate e volta”, explica Thiago.
Thiago Vieira
Thiago Vieira é agente e guia de turismo Crédito: Wando Fagundes
Quem já garantiu presença na folia é a professora Joselita de Castro, que sempre acompanhou o carnaval pela TV e nunca teve interesse em participar dos desfiles. Porém, tudo mudou quando soube que a terra natal estaria em evidência. ”É a primeira vez que eu vou. Eu gosto de ver o desfile na televisão, gosto da cultura, mas nunca fui a Vitória para assistir. É gratificante ver a representatividade de Colatina”.
Joselita de Castro, Professora
Joselita de Castro, Professora Crédito: Wando Fagundes
A microempreendedora Rayane Damiani também vai assistir aos desfiles, em Vitória, pela primeira vez. O motivo é o mesmo: prestigiar Colatina. "Além de prestigiar uma cidade que considero minha de coração, amo carnaval, brilho, animação”, conta ela, que já preparou todo o look para acompanhar o desfile da atual vice-campeã do Carnaval de Vitória..
Rayane Damiani, Microempreendedora
Rayane Damiani, Microempreendedora Crédito: Wando Fagundes

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