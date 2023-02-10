Carnaval 2023: confira a programação dos blocos de rua pelo Espírito Santo

Atualização
24/02/2023 - 10:43
O bloco Pela Donas do Centro não vai desfilar mais no domingo (26) como anunciado anteriormente pela Prefeitura de Vitória (PMV). Os blocos Esquerda Festiva e Prakabá, previstos para desfilarem, respectivamente, nos dias 25 e 26 de fevereiro tiveram seus alvarás suspensos e não poderão desfilar. A medida foi tomada pela PMV, conforme recomendação do MPES (Ministério Público do Estado do Espírito Santo). A matéria foi atualizada com a retirada dos eventos.
Pode preparar a fantasia porque já temos programação dos blocos de rua para o mês inteiro! E o melhor: pelo Espírito Santo todo, de Norte a Sul. Pega a caneta e o papel que abaixo você confere o Agendão de Blocos que "HZ" preparou especialmente para você curtir a folia.
Tem para quem gosta de curtir em família, quem vai levar as crianças e até opção de bloco católico! É para todo mundo se divertir do jeito que quiser.
Confira os blocos de rua já confirmados pelo Espírito Santo:
VITÓRIA
- SÁBADO (18/02)
- BLOCO: Projeto Subúrbio
- BAIRRO: Centro
- HORÁRIO: 9h
- TRAJETO: Praça Getúlio Vargas até a Rua Sen. Atílio Vivacqua
- SÁBADO (18/02)
- BLOCO: De Goiabeiras
- BAIRRO: Goiabeiras
- HORÁRIO: 12h
- CONCENTRAÇÃO: Praça 3 de Maio, em frente à faculdade Multivix
- TRAJETO: Rua Hermínio Coelho de Souza até a Rua Jose Gomes Loreto
- SÁBADO (18/02)
- BLOCO: Afro Kizomba
- BAIRRO: Centro
- HORÁRIO: 13h
- CONCENTRAÇÃO: Av. Beira-Mar, na altura da Rua Atílio Vivacqua, até a praça Getúlio Vargas
- DOMINGO (19/02)
- BLOCO: Regional da Nair
- BAIRRO: Centro
- HORÁRIO: 8h
- TRAJETO: Avenida Beira-Mar, entre a Av. Governador Bley e a Praça Getúlio Vargas
- DOMINGO (19/02)
- BLOCO: Puta Bloco
- BAIRRO: Centro
- HORÁRIO: 14h
- TRAJETO: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes até a Avenida Beira-Mar
- DOMINGO (19/02)
- BLOCO: Maluco Beleza
- BAIRRO: Centro
- HORÁRIO: 14h
- TRAJETO: Rua Sete até a Praça Ubaldo Ramalhete
- SEGUNDA (20/02)
- BLOCO: BatuQdellas
- BAIRRO: Centro
- HORÁRIO: 10h
- TRAJETO: Praça Pio XII, na Rua Marcellino Duarte, até a Praça Getúlio Vargas, na Av Marechal Mascarenhas de Moraes
- SEGUNDA (20/02)
- BLOCO: Vai Que Gama
- BAIRRO: Centro
- HORÁRIO: 14h
- CONCENTRAÇÃO: Rua Gama Rosa
- SEGUNDA (20/02)
- BLOCO: Coisas de Negres
- BAIRRO: Centro
- HORÁRIO: 15h
- TRAJETO: Av. Governador Bley até a Praça Getúlio Vargas
- TERÇA (21/02)
- BLOCO: Amigos da Onça
- BAIRRO: Centro
- HORÁRIO: 8h
- TRAJETO: Rua Barão de Monjardim até a Rua Henrique Novaes
- TERÇA (21/02)
- BLOCO: Piranhas do Jabour
- BAIRRO: Jabour
- HORÁRIO: 12h
- TRAJETO: Rua Prof. Odila Simões até o Campo de Futebol do Jabour
- TERÇA (21/02)
- BLOCO: Galinha Preta
- BAIRRO: Centro
- HORÁRIO: 14h
- TRAJETO: Rua Maria Saraiva até a Rua Graciano Neves
- SÁBADO (25/02)
- BLOCO: Kustelão
- BAIRRO: Jardim Camburi
- HORÁRIO: 13h30
- TRAJETO: Saída do lado do kartódromo de Jardim Camburi até a rotatória da praia, ao lado do Condomínio Jardins
- DOMINGO (26/02)
- BLOCO: Te Pego Lá Fora
- BAIRRO: Jardim Camburi
- HORÁRIO: 13h
- CONCENTRAÇÃO: Av. Ranulpho Barbosa dos Santos
- SEGUNDA (27/02)
- BLOCO: BK Folia
- BAIRRO: Bela Vista
- HORÁRIO: 11h
- TRAJETO: Praça Gilberto Mendonça Paiva até Rua 7 de Julho
- SÁBADO (4/03)
- BLOCO: Seis a Um
- BAIRRO: Resistência
- HORÁRIO: 13h
- TRAJETO: Rodovia Serafim Derenzi, n° 5235, até a Rua São Sebastião
- SÁBADO (4/03)
- BLOCO: Antimofolia
- BAIRRO: Jardim da Penha
- HORÁRIO: 15h
- TRAJETO: Praça Wolghano Netto até a Praia de Camburi
- DOMINGO (5/03)
- BLOCO: Eu Quero Ela
- BAIRRO: Bonfim
- HORÁRIO: 12h
- TRAJETO: Av. Hermínio Blackman até a Av. Marechal Campos
- DOMINGO (5/03)
- BLOCO: Amigos do Itararé
- BAIRRO: Itararé
- HORÁRIO: 14h, com concentração às 13h
- TRAJETO: Rua das Palmeiras até a Rua Marins Alvarino. Saída da praça do bairro Itararé
- SÁBADO (11/03)
- BLOCO: Da Pelada
- BAIRRO: Jesus de Nazareth
- HORÁRIO: 12h
- TRAJETO: Rua Afonso Sarlo até a Av. Nossa Senhora dos Navegantes, na altura do estacionamento da Cruz do Papa
- SÁBADO (11/03)
- BLOCO: Tradição da Ilha
- BAIRRO: Ilha de Santa Maria
- HORÁRIO: 14h
- TRAJETO: Quadra da Ilha Monte Belo até a Rua José de Carvalho
- DOMINGO (12/03)
- BLOCO: Gurigicão
- BAIRRO: Gurigica
- HORÁRIO: 14h
- TRAJETO: Praça de Gurigica até a Rua Des. Gilson Mendonça
- DOMINGO (12/03)
- BLOCO: Da Pelada
- BAIRRO: Nova Palestina
- HORÁRIO: 15h30
- TRAJETO: Rua Pedestre até a Rua Jorge Rosa
- DOMINGO (12/03)
- BLOCO: Pinduraí
- BAIRRO: Santos Dumont
- HORÁRIO: 12h
- TRAJETO: Rua Balbino dos Santos até a Av. Coronel José Martins de Figueiredo
VILA VELHA
- SÁBADO (18/02)
- BLOCO: Xixi do Bode
- BAIRRO: Itapuã
- HORÁRIO: 12h às 17h
- CONCENTRAÇÃO: Rua Jair de Andrade, 75, Itapuã (em frente a Associação de Moradores)
- SÁBADO (18/02)
- BLOCO: Do Boi
- BAIRRO: Ilha das Flores
- HORÁRIO: 12h às 17h
- CONCENTRAÇÃO: Praça da Cultura, Ilha das Flores
- SÁBADO (18/02)
- BLOCO: Roupa Suja
- BAIRRO: São Conrado
- HORÁRIO: 12h às 17h
- CONCENTRAÇÃO: Rua Gaivotas, 421, São Conrado
- SÁBADO (18/02)
- BLOCO: Surpresa e Bloco das Piranhas
- BAIRRO: Barra do Jucu
- HORÁRIO: 14h às 17h
- CONCENTRAÇÃO: Av. da Praia, Barra do Jucu (em frente ao barracão do Bloco Surpresa)
- DOMINGO (19/02)
- BLOCO: Saco Roxo
- BAIRRO: Coqueiral de Itaparica
- HORÁRIO: 12h às 17h
- CONCENTRAÇÃO: Rua Itapemirim (em frente ao Le Point)
- DOMINGO (19/02)
- BLOCO: Amigos da Gabiroba
- BAIRRO: Ponta da Fruta
- HORÁRIO: 12h às 17h
- CONCENTRAÇÃO: Av. Gabiroba, Balneário Ponta da Fruta
- DOMINGO (19/02)
- BLOCO: Unidos da Vovó
- BAIRRO: Ponta da Fruta
- HORÁRIO: 14h às 17h
- CONCENTRAÇÃO: Rua Joseilda Maria da Vitória, nº1, Ponta da Fruta
- SEGUNDA (20/02)
- BLOCO: Canelinhas da Praia
- BAIRRO: Itapuã
- HORÁRIO: 9h às 12h
- CONCENTRAÇÃO: Praça Agenor Moreira, Itapuã
- SEGUNDA (20/02)
- BLOCO: Roupa Suja
- BAIRRO: São Conrado
- HORÁRIO: 12h às 17h
- CONCENTRAÇÃO: Rua Gaivotas, 421, São Conrado
- SEGUNDA (20/02)
- BLOCO: Surpresa
- BAIRRO: Barra do Jucu
- HORÁRIO: 14h às 17h
- CONCENTRAÇÃO: Av. da Praia, Barra do Jucu (em frente ao barracão do Bloco Surpresa)
- SEGUNDA (20/02)
- BLOCO: Da Vaquinha
- BAIRRO: Barra do Jucu
- HORÁRIO: 14h às 17h
- CONCENTRAÇÃO: Av. da Praia, Barra do Jucu (em frente ao barracão do Bloco Surpresa)
- TERÇA (21/02)
- BLOCO: Amigos da Gabiroba
- BAIRRO: Ponta da Fruta
- HORÁRIO: 12h às 17h
- CONCENTRAÇÃO: Av. Gabiroba, Balneário Ponta da Fruta
- TERÇA (21/02)
- BLOCO: Do Boi
- BAIRRO: Ilha das Flores
- HORÁRIO: 12h às 17h
- CONCENTRAÇÃO: Praça da Cultura, Ilha das Flores
- TERÇA (21/02)
- BLOCO: Unidos dos Blocos Xixi, Bafo de Bode e Unidos da Toca
- BAIRRO: Itapuã
- HORÁRIO: 12h às 17h
- CONCENTRAÇÃO: Rua Jair de Andrade, 75, Itapuã (em frente à Associação de Moradores)
- TERÇA (21/02)
- BLOCO: Surpresa
- BAIRRO: Barra do Jucu
- HORÁRIO: 14h às 17h
- CONCENTRAÇÃO: Av. da Praia, Barra do Jucu (em frente ao barracão do Bloco Surpresa)
CARIACICA
- DOMINGO (19/02)
- BLOCO: Lambe Sal
- BAIRRO: Nova Brasília
- HORÁRIO: 17h às 21h
- CONCENTRAÇÃO: Praça do bairro
- SÁBADO (25/02)
- BLOCO: Tá Lelé, Tá Maluco
- BAIRRO: Padre Gabriel
- HORÁRIO: 15h às 19h
- CONCENTRAÇÃO: Praça do bairro
- DOMINGO (5/03)
- BLOCO: Me Libera, Nega
- BAIRRO: Jardim Campo Grande
- HORÁRIO: 15h às 19h
- CONCENTRAÇÃO: Rua Minas Gerais
- DOMINGO (12/03)
- BLOCO: Das Virgens
- BAIRRO: Piranema
- HORÁRIO: 16h às 20h
- CONCENTRAÇÃO: Rua Vicente Santório Fantini
SERRA
- JACARAÍPE
- Sábado (18)
- Trio: das 18h às 22h30 – Bloco Ratazanas - Trio - Orla de Jacaraipe
- Palco: das 22h30 a 0h - Show musical - Praça Encontro das Águas
- Domingo (19)
- Trio: das 18h às 22h30 – Bloco Ratazanas - Orla de Jacaraípe
- Palco: das 22h30 a 0h - Show musical - Praça Encontro das Águas
- Segunda (20)
- Trio: das 18h às 22h30 – Bloco Ratazanas - Orla de Jacaraípe
- Palco: das 22h30 a 0h - Show musical - Praça Encontro das Águas
- Terça (21)
- Trio: das 18h às 22h30 – Bloco Ratazanas - Orla de Jacaraípe Palco: das 22h30 a 0h - Show musical - Praça Encontro das Águas
- MANGUINHOS
- Sábado (18)
- Palco
- 12h – Banho de mar à fantasia (Batucada de Manguinhos)
- 14h – Show com Chico Alves
- 16h - Banda Estrela dos Artistas
- Das 20 às 23h – Show musical com Denise Pontes
- Domingo (19)
- Palco
- 14h – Show musical com Samba da Vila
- Das 20 às 23h – Show musical com Marcelo Ribeiro e Velha Guarda do Samba
- Segunda (20)
- 14h - Marchinha
- 16h – Bloco das Piranhas
- Das 20 às 23h – Show musical com Viviane Miranda
- Terça (21)
- 14h – Banda Estrela dos Artistas
- 16h - Bloco Maratimbinhas (infantil)
- Das 20 às 23h – Show musical com Mistura Perfeita
- NOVA ALMEIDA
- Sábado (18)
- Trio Elétrico – das 19 às 21h - Show musical
- Das 22 a 0h – Show musical
- Domingo (19)
- Trio Elétrico – das 19 às 21h - Show musical
- Das 22 a 0h – Show musical
- Segunda (20)
- Trio Elétrico – das 19 às 21h - Show musical
- Das 22 a 0h – Show musical
- Terça (21)
- Trio Elétrico – das 19 às 21h - Show musical
- Das 22 a 0h – Show musical
- BICANGA/CARAPEBUS
- Sábado (18)
- Trio Elétrico – das 20 às 23h - Show musical
- Domingo (19)
- Trio Elétrico – das 20 às 23h - Show musical
- Segunda (20)
- Trio Elétrico – das 20 às 23h - Show musical
- Terça (21)
- Trio Elétrico – das 20 às 23h - Show musical
- FEU ROSA
- Sábado (18)
- Trio Elétrico parado – das 20 às 22h - Show musical
- Das 22 a 0h – Show musical
- Domingo (19)
- Trio Elétrico parado – das 20 às 22h - Show musical
- Das 22 a 0h – Show musical
- Segunda (20)
- Trio Elétrico parado – das 20 às 22h - Show musical
- Das 22h a 0h – Show musical
- Terça (21)
- Trio Elétrico parado – das 20 às 22h - Show musical
- Das 22h a 0h – Show musical
- VILA NOVA DE COLARES
- Sábado (18) e segunda-feira (20)
- Trio Elétrico – das 16 às 18h - Show musical
- Das 19 às 21h - Show musical
VIANA
- DOMINGO (19/02)
- BLOCO: Das Santinhas
- BAIRRO: Vale do Sol
- HORÁRIO: 13h
CONCEIÇÃO DA BARRA
- SEXTA (17)
- Centro Histórico
- 19h: bandinha da Barra
- 20h30: bandinha pôr do sol
- Praça da Folia (Avenida Atlântica)
- 18h30: banda D'luar - Palco
- 20h30: Val Madeirada - Trio
- 23h: Leo Lima - Palco
- 1h: Banda Auê - Trio
- SÁBADO (18)
- Centro Histórico
- 20h: Bandinha da Barra
- Praça da Folia
- 18h30: Kaso Marcado - Palco
- 21h: Ninha da Bahia (ex-Timbalada) - Trio
- 23h30: Alan Venturin - Trio
- 2h Banda Agitus - Palco
- DOMINGO (19)
- Centro Histórico
- 20h: Bandinha pôr do Sol
- Praça da Folia
- 18h30: Kelly Muniz - Trio
- 21h: Thyenry - Palco
- 23h30: André Lellis - Trio
- 2h: Luiza Andrade - Palco
- SEGUNDA (20)
- Centro Histórico
- 20h: Bandinha da Barra
- Praça da Folia
- 17h: Bloco Para Rai - Trio
- 19h30: Kelly Muniz - Palco
- 22h: Carla Visi (ex-Cheiro de Amor) - Trio
- 0h30: Comichão - Palco
- 2h: Leo Mai - Trio
- TERÇA (21)
- Centro Histórico
- 18h: escola de Samba Tradição Serrana
- 20h: Bandinha Pôr do sol
- Praça da Folia
- 16h: Kaso Markado - Palco
- 17h30: Thyenry - Trio
- 18h30: Serrados - Palco
- 20h30: Marcus Rauta - Trio
- 22h: Chocolate - Palco
- 0h00: Alan Venturin - Trio
- 1h30: Sambolada - palco
ITAÚNAS
- SÁBADO (18), a partir das 19h, com entrada franca
- BLOCO: Bloco dos bonecos gigantes Itaúnas para Sempre Vou te Amar e Banda Por do Sol
- DOMINGO (19), a partir das 19h, com entra franca
- BLOCO: Bloco Girino e Bandinha da Barra
- SEGUNDA (20), a partir das 19h, com entrada franca
- BLOCO: Bloco da Perereca e atração surpresa
- TERÇA (21), a partir das 17h, com entrada franca
- BLOCO: Bloco Ói o Jegue e Trio Fogo Humano
SÃO MATEUS
Cinco blocos farão o Circuito dos Blocos. Começando na Praça Vinicius Cavaleiro Milleri, passando pela Avenida Eurico Rezende até no pórtico montado na praça onde se concentram os trios.
Outros três sairão no Circuito dos Trios, montado na Avenida Oceano Atlântico.
- QUINTA (16/02)
- BLOCO: Forró Raiz (Forró Siminino)
- LOCAL: Circuito dos Trios
- HORÁRIO: 22h30
- DOMINGO (19/02)
- BLOCO: Charanga do Adelson*
- LOCAL: Circuito dos Blocos
- HORÁRIO: 17h
- DOMINGO (19/02)
- BLOCO: Bola Preta*
- LOCAL: Circuito dos Blocos
- HORÁRIO: 19h30
- DOMINGO (19/02)
- BLOCO: Saudades de Outrora*
- LOCAL: Circuito dos Blocos
- HORÁRIO: 19h30
- SEGUNDA (20/02)
- BLOCO: Carna Rock
- LOCAL: Circuito dos Trios
- HORÁRIO: 16h
- SEGUNDA (20/02)
- BLOCO: Do Pintinho
- LOCAL: Circuito dos Blocos
- HORÁRIO: 19h30
- TERÇA (21/02)
- BLOCO: As Constâncias
- LOCAL: Circuito dos Trios
- HORÁRIO: 22h30
ANCHIETA
- SÁBADO (18/02)
- BLOCO: Ressaca do Galo
- LOCAL: Rotatória do Canta Galo
- HORÁRIO: 19h
- SÁBADO (18/02)
- BLOCO: Na mão do Palhaço
- LOCAL: Praia Central
- HORÁRIO: 19h30
- DOMINGO (19/02)
- BLOCO: Do Jaraguá
- LOCAL: Casa da Cultura, Rua Getúlio Vargas, nº 161, no Centro
- HORÁRIO: 21h30
- SEGUNDA (20/02)
- BLOCO: Ke pá Nagode é esse?
- LOCAL: Praça São Pedro, no Centro
- HORÁRIO: 17h
- SEGUNDA (20/02)
- BLOCO: Puxadinho
- LOCAL: Porto de Cima
- HORÁRIO: 18h
- SEGUNDA (20/02)
- BLOCO: Ressaca do Galo
- LOCAL: Rotatória do Canta Galo
- HORÁRIO: 19h
- TERÇA (21/02)
- BLOCO: Do Jaraguá
- LOCAL: Casa da Cultura, Rua Getúlio Vargas, nº 161, no Centro
- HORÁRIO: 21h30
Iriri
- SÁBADO (18/02)
- BLOCO: Do Piru
- LOCAL: Palco Costa Azul
- HORÁRIO: 18h30
- DOMINGO (19/02)
- BLOCO: Do caldeirão
- LOCAL: Próx. ao quiosque Itamar
- HORÁRIO: 16h
- DOMINGO (19/02)
- BLOCO: Da Resenha
- LOCAL: Próx. ao quiosque Iriri Sunset
- HORÁRIO: 16h
- DOMINGO (19/02)
- BLOCO: Do Piru
- LOCAL: Palco Costa Azul
- HORÁRIO: 19h
- SEGUNDA (20/02)
- BLOCO: Do Piru
- LOCAL: Palco Costa Azul
- HORÁRIO: 18h30
- TERÇA (21/02)
- BLOCO: Do Piru
- LOCAL: Palco Costa Azul
- HORÁRIO: 16h30
Ubu
- SEGUNDA (20/02)
- BLOCO: Uburro Elétrico
- LOCAL: Cantinho Dona Mulata
- HORÁRIO: 16h
Castelhanos
- DOMINGO (19/02)
- BLOCO: Fogo no Barquinho
- LOCAL: Próx. Quiosque do Pitanga
- HORÁRIO: 10h
- DOMINGO (19/02)
- BLOCO: Na Mão do Palhaço
- LOCAL: Próx. Restaurante Batelão
- HORÁRIO: 13h30
MARATAÍZES
- SÁBADO (18/02)
- BLOCO: Bleque
- LOCAL: Praia Central
- HORÁRIO: 20h
- TERÇA (21/02)
- BLOCO: Bote Fé (Católico)
- LOCAL: Avenida Beira-Mar
- HORÁRIO: 18h
O QUE JÁ ROLOU
Dia 10
- SEXTA (10/02)
- BLOCO: Salve Prainha
- BAIRRO: Prainha - Vila Velha
- HORÁRIO: 16h às 22h
- CONCENTRAÇÃO: Praça Otávio de Araújo
Dia 11
- SÁBADO (11/02)
- BLOCO: Balança Penha
- BAIRRO: Prainha - Vila Velha
- HORÁRIO: 16h às 22h
- CONCENTRAÇÃO: Praça Otávio de Araújo
- SÁBADO (11/02)
- BLOCO: 705
- BAIRRO: Nova Brasília - Cariacica
- HORÁRIO: 18h às 21h
- CONCENTRAÇÃO: Ponto final do ônibus
- SÁBADO (11/02)
- BLOCO: Carnapiralto pelas Ruas
- BAIRRO: Alto Lage - Cariacica
- HORÁRIO: 17h às 21h
- CONCENTRAÇÃO: Quadra de esportes do bairro
Dia 12
- DOMINGO (12/02)
- BLOCO: Do Limão
- BAIRRO: Santa Mônica - Vila Velha
- HORÁRIO: 12h às 17h
- CONCENTRAÇÃO: Av. Perimetral (na frente do Bar do Luiz)
- DOMINGO (12/02)
- BLOCO: Tomo Junto
- BAIRRO: Planalto - Vila Velha
- HORÁRIO: 13h às 17h
- CONCENTRAÇÃO: Rua Castro Alves (próximo a quadra do bairro)
- DOMINGO (12/02)
- BLOCO: Soda Reggae
- BAIRRO: Prainha - Vila Velha
- HORÁRIO: 16h às 22h
- CONCENTRAÇÃO: Praça Otávio de Araújo
- DOMINGO (12/02)
- BLOCO: Seu Boneco
- BAIRRO: Santa Luzia - Cariacica
- HORÁRIO: 14h às 18h
- CONCENTRAÇÃO: Distribuidora do Léo, na Rod. Gov. José Henrique Sette, GALPÃO 1
- DOMINGO (12/02)
- BLOCO: Do Orelha
- BAIRRO: Viana Sede
- HORÁRIO: 16h
- DOMINGO (12/02)
- BLOCO: Deu a Louca na Jenifer!
- BAIRRO: Viana Sede
- HORÁRIO: 16h