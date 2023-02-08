Baile Voador: Gastação Infinita, PTK e Bella Mattar garantidos no evento

De Cariacica, a banda Gastação Infinita se apresenta no palco Tropical Crédito: Lucas H. Soares/Divulgação

Chegou a hora de preparar a fantasia para curtir o Festival Baile Voador. O evento segue recheando a programação e apresenta os três artistas selecionados em seu edital. Gastação Infinita será atração no Palco Tropical. Já PTK e Bella Mattar foram selecionados para se apresentar no Palco Surreal. Além disso, eles receberão premiação em dinheiro.

"Eu já estava com o radar ligado para inscrições em editais. Decidi que ia tentar e fiz o melhor aí na inscrição. Agora quero fazer o melhor na apresentação para apresentar um trabalho de excelência", conta o rapper PTK, animado com o evento.

"Estou muito ansioso. Afinal, é uma das maiores festas do Estado. Quero trazer algo inédito para esta apresentação, rompendo paradigmas do trap. Mostrar para as pessoas do que se trata e espero que as pessoas gostem. Podem esperar muita energia e entrega da minha parte", completa.

O Edital é uma iniciativa criada por Bruno Lima, idealizador do Festival Baile Voador. Neste ano, a curadoria ficou por conta de Rodolfo Simor, produtor musical capixaba indicado ao Grammy Latino.

O evento acontece dos dias 17 a 20 de fevereiro no Álvares Cabral, em Vitória, e já contempla artistas regionais em sua programação, como Flavia Mendonça, Jefinho Faraó & Funk Retrô, Orquestra Ammor e Regional da Nair. Eles dividem a programação com os grandes nomes do evento - BaianaSystem, Gilsons e BNegão - num line-up que será divulgado em sua totalidade nos próximos dias.

Quem está animado para esse encontro com o público é o Gastação Infinita. Segundo o baixista Hecthor Murilo Breda Ribeiro, a banda é fã do Baiana System e esperava muito por um show no mesmo dia.

"A gente já conhecia o Baile por causa do bloco Sargento Pimenta que tocou alguns anos no evento. No ano passado, o Voador trouxe o BaianaSystem e todos da banda foram. Teve edital, a gente se inscreveu mas não passou. Pelo Baiana ser referência pra gente, ficamos até tristes pensando quando teríamos uma nova oportunidade. Mas veio o edital de novo e com o Baiana, a gente pensou em outras formas que o show poderia acontecer para ficar mais adaptado. E desta vez, passamos. Tem hora que nem acredito que a gente passou", conta Hecthor.

Quem segue na vibe de animação é Bella Mattar, que também vai adaptar o repertório para o evento. "É carnaval! A vibe do momento já ajuda muito. Vai ser uma coisa bem divertida. Quero que as pessoas se divirtam, dancem, se joguem e aproveite o momento como se fosse o último, que é o que o meu álbum fala. Para quem não conhece a Bella, pode esperar um show animado, pra cima, com a versão mais feliz da Bella. Vamos fazer um show solar e verão com toda energia do carnaval", garante a teceira selecionada.

O QUE ELES VÃO APRESENTAR?

A banda Gastação Infinita apresentará no Palco Tropical - que abarcava uma proposta de show com verve carnavalesca - um repertório autoral que mistura ritmos regionais e internacionais, além de trazer o baião junto do rock psicodélico, o indie com ijexá e reggae, diretamente do underground capixaba. Eles sobem ao palco no primeiro dia de festival, 17 de fevereiro. A banda surgiu em meados de 2018 em Itaquari, Cariacica, e é formada por cinco jovens: Iago Tartaglia, Ivan Zilocchi, Mateus Pimentel, Hecthor Murilo e Pedro Lima.

Já o Palco Surreal, cuja proposta permitia projetos com sonoridade alternativa, receberá PTK e Bella Matta. O rap e DJ PTK, morador de Itapoã, em Vila Velha, prepara uma passagem nos seus primeiros lançamentos ainda nas batalhas de rima, até seus trabalhos mais atuais. O set prevê faixas como “Várias Camisas” e “Dom: um em um milhão”. O show está marcado para o sábado de folia, dia 18.

A cantora Bella Mattar e sua banda apresentam o show "A rua e seus encantos” na segunda-feira de Carnaval, dia 20. A artista, moradora da Vitória, trará um repertório majoritariamente autoral e alguns covers, referenciando artistas que admira, como Marina Sena, Liniker e Anitta. O som dela traz o pop com influência do MPB.

*Com informações da assessoria e de Beatriz Heleodoro

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