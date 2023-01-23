Conheça o Bloco Voador, que estreia no Festival Baile Voador em fevereiro

Maholic, Brenda Mozer, Bozi e Novelo compõe o Bloco Voador Crédito: Victor de Prá

Um dos maiores agitos do Carnaval Capixaba, o Festival Baile Voador agora tem uma banda para chamar de sua. A temporada carnavalesca de 2023 marca a estreia do Bloco Voador. O novo grupo chega na próxima edição do encontro, entre 17 e 20 de fevereiro, no Álvares Cabral, em Vitória.

Segundo Bruno Lima, idealizador do Baile Voador, o bloco bebe da fonte do axé music. O DJ, compositor e produtor Guilherme Schwartz, conhecido na cena musical capixaba como Maholic, ficou fascinado pelo ritmo e pelas nuances musicais que ele desperta após o retorno do Vital. Então, foi a fundo para descobrir a história do movimento cultural: documentários, novas descobertas musicais e muita música, claro, permearam a busca. Em parceria com Bruno, a ideia saiu do papel.

Maholic adianta que o Bloco Voador também tem um pé na Música Eletrônica Popular Brasileira (MEPB), misturando recursos modernos com muito axé para entregar ao público releituras de clássicos nacionais e internacionais, em um formato surpresa. “O Baile Voador já movimenta e reinventa o carnaval em Vitória há anos, agora ele também traz uma estética musical por meio do bloco que amarra um conceito único, rico e moderno”, enfatiza.

Além da produção executiva de Maholic, o Bloco Voador é composto por uma trupe de peso. Brenda Mozer e Serginho Oliveira são a voz do baile. Brenda, articuladora do baile e cantora profissional desde 2006, tem nas veias o sangue musical, a cultura, a voz e a força da mulher capixaba. Já Serginho trabalha há mais de 8 anos com música na Grande Vitória. É vocalista e violonista do grupo de salsa Latinidades e está produzindo seu primeiro disco.

A produção artística é de Bozi, músico, compositor e fundador da banda Chorou Bebel, que se dedica à cena desde 2015. Na percussão, o Bloco conta com Perc, regente de percussões e produtor musical, que soma mais de 100 mil visualizações em plataformas de streams e DJ de grandes festas. Quem comanda a guitarra é Pedro Novelo, cantor e compositor, que além de ser graduado em música tocou em orquestras e passou por vários conservatórios.

O Bloco Voador fará sua estreia no próximo Festival Baile Voador, marcado para fevereiro Crédito: Victor de Prá

Fecha a equipe Rodolfo Simor, produtor musical do baile, músico indicado ao Grammy Latino, vencedor do primeiro Prêmio da Música Capixaba, como melhor produtor, e lidera a produtora musical Estúdio Bravo, considerada um centro de excelência em produção musical no Brasil.

"A diversidade de vertentes musicais e a experimentação são uma das maiores assinaturas do festival e os nossos dois palcos são a prova disso. O Tropical, maior deles, faz companhia ao Surreal, onde toda a sorte de combinações musicais é possível. No ano passado, demos destaque as labels que agitam as principais festas da cidade. Sem contar que abrimos espaço para um line-up majoritariamente capixaba, com a proposta do Edital Voador. O Bloco Voador chega como mais um elemento nessa proposta de agitar a cena cultural, carnavalesca, incentivando, experimentando e o melhor: curtindo o Carnaval em Vitoria", finaliza Bruno Lima.

ATRAÇÕES

O Festival Baile Voador começou a armar seu line-up: Gilsons e BaianaSystem são os primeiros nomes confirmados. A grade completa de atrações será divulgada em breve.

O BaianaSystem é o headliner do primeiro dia (17/02). O grupo é sucesso fazendo uma fusão do reggae jamaicano com ritmos afro-brasileiros, e a mistura resulta num samba-reggae que vem ganhando o coração do público. A banda também ganhou destaque com a música "Sulamericano" na abertura da novela "Um Lugar Ao Sol".

Já os herdeiros de Gilberto Gil – José Gil, Francisco Gil e João Gil, respectivamente filho e netos do ícone da MPB – se apresentam no segundo dia (18/02). Eles acabaram de ser indicados ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. Após uma bem-sucedida série de lançamentos, entre os quais os hits "Várias Queixas" e "Devagarinho", Os Gilsons trazem para Vitória o show baseado no álbum de estreia do grupo, "Pra Gente Acordar", já puxado por novos singles: "Duas Cidades" e "Proposta".

FESTIVAL BAILE VOADOR 2023