Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Carnaval 2023: Claudia Leitte lança EP 'REALVERSO - Lado A'
Música

Carnaval 2023: Claudia Leitte lança EP 'REALVERSO - Lado A'

Álbum de carnaval resgata as origens da cantora na música; ouça o disco de sete faixas com participações de Saulo, Mari Fernandez e Ivete Sangalo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 16:02

Claudia Leitte na capa do álbum
Claudia Leitte na capa do álbum "Realverso - Lado A" Crédito: Instagram/@claudialeitte
Claudia Leitte lançou nesta sexta, 10, seu novo álbum: REALVERSO - Lado A. Com a promessa de embalar a folia no carnaval deste ano, o novo trabalho da cantora conta com sete faixas e reúne as parcerias especiais de Saulo, Mari Fernandez e Ivete Sangalo.
O projeto valoriza a essência de Claudia, as suas origens na música e a sonoridade pop com sua base: o axé. "Esse álbum está sendo preparado com tanto cuidado, trazendo em detalhes a minha trajetória na música nesses 20 anos, com muito da minha essência. Nesse meu EP de carnaval eu quero levar pro público a minha base, o axé, o pagode baiano, o calor da percussão e parcerias especiais que afloram ainda mais tudo isso" destaca a cantora.
A grande aposta para a folia de 2023 é o single Bolo Doido, um feat com Ivete Sangalo, que apresenta um clima carnavalesco, celebrando a cultura brasileira e a expressão baiana que deu nome a canção.
As parcerias com Fernandez e Saulo trazem músicas mais reflexivas sobre amor, carinho, aproveitar a vida e as coisas mais simples, porém, sem deixar a batida empolgante características dos trabalhos de Claudinha.

Veja Também

Rihanna diz que fez diversas versões de setlists para o Super Bowl

Linkin Park lança 'Lost', música inédita retirada dos arquivos do álbum 'Meteora'

Thaeme e Thiago "caem em cilada" na faixa inédita "Trouxa Mesmo"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Veja como o ovo ajuda a fortalecer a saúde no outono
Imagem de destaque
Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro
Imagem de destaque
Cacatua: 7 curiosidades interessantes sobre essa ave 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados