Rihanna diz que fez diversas versões de setlists para o Super Bowl

A cantora Rihanna Crédito: Reuters/Folhapress

Grande atração do intervalo da final do Super Bowl neste domingo, 12, Rihanna falou um pouco da expectativa para a apresentação e deu pistas de como será seu novo álbum, em entrevista coletiva da Apple Music.

"O Super Bowl é um dos maiores palcos do mundo. Por mais assustador que tenha sido, porque não subo no palco há sete anos, há algo estimulante no desafio de tudo isso. É importante para mim fazer este ano. É importante para o meu filho ver isso", disse Rihanna, revelando que pensou bastante antes de aceitar o convite para se apresentar três meses após o parto.

O show no intervalo da competição está previsto para durar em média 13 minutos, por isso, um dos desafios da cantora é condensar os oito álbuns e 17 anos de carreira neste curto espaço de tempo. "Algumas músicas temos que perder por causa disso, e tudo bem. Fizemos um bom trabalho em reduzi-lo. Provavelmente, há cerca de 39 versões do setlist. Cada pequena mudança conta", afirmou.

Rihanna aproveitou para atiçar a curiosidade dos fãs em relação a novos trabalhos, já que não lança um álbum desde Anti, em 2016. "Musicalmente, estou me sentindo aberta para explorar, descobrir, criar coisas novas, coisas diferentes, coisas estranhas. Talvez, nunca faça sentido para os meus fãs. Quero me divertir com a música", pontuou.