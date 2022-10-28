Rihanna retorna à cena musical e lança 'Lift Me Up', trilha de 'Pantera Negra 2'

Rihanna retorna à cena musical e lança 'Lift Me Up' Crédito: Reuters/Folhapress

A espera acabou. Após seis anos sem lançar uma canção solo, Rihanna finalmente fez o seu tão aguardado retorno ao cenário musical. Na madrugada desta sexta-feira, 28, a cantora lançou o novo single "Lift Me Up", parte da trilha sonora de "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre". A faixa já está disponível nas principais plataformas digitais.

A música é uma homenagem ao legado do ator Chadwick Boseman, o eterno "Pantera Negra", que faleceu em 2020, vítima de câncer. Com vocal inconfundível e um instrumental de arrepiar, Riri fez a espera valer a pena e emocionou os fãs com uma letra que fala, dentre outras coisas, sobre resiliência e força.

Principal faixa do longa, "Lift Me Up" foi escrita por Tems, Ludwig Göransson, Rihanna e Ryan Coogler, e gravada em cinco países. "Depois de falar com Ryan e ouvir suas orientações para o filme e a canção, eu queria escrever algo que fosse como um abraço caloroso em todas as pessoas que perdi em minha vida. Tentei imaginar como seria se pudesse cantar para elas agora e expressar o quanto sinto a falta delas", disse Tems. "Rihanna sempre foi uma inspiração para mim, então ouvi-la transmitir esta canção é uma grande honra", acrescentou.

Ainda para "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre", Rihanna promete mais surpresas. A artista deve lançar, no próximo dia 4 de novembro, uma segunda música, intitulada "Born Again". Nessa mesma data, o álbum com a trilha sonora completa do filme também deve chegar às plataformas digitais.

Rihanna retorna à cena musical e lança 'Lift Me Up' Crédito: Reuters/Folhapress

Essa é a primeira vez que Rihanna surge com uma nova música solo desde o hiato de seis anos. Até então, o último lançamento tinha sido o álbum "Anti", em 2016. Ela passou os últimos anos investindo em seu lado empreendedora, com a marca de cosméticos Fenty Beauty e a linha de lingerie Savage X Fenty - e também na maternidade, após o nascimento do seu primeiro filho.

Há algumas semanas, o retorno da voz de "Umbrella" já era especulado pelos fãs. A artista dava sinais de que estava preparando uma volta triunfal ao ser confirmada como atração principal do Super Bowl 2023.

Na terça-feira, 25, uma publicação enigmática de divulgação de "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre", feita pela Marvel Studios, trouxe a letra "R" em destaque no título e aumentou os rumores da parceria com Riri. Logo depois, a própria cantora anunciou a novidade. Já na quarta-feira, 26, ela surgiu deslumbrante na première do filme, em Los Angeles (EUA).