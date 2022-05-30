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A$AP Rocky fala sobre criação de filho com Rihanna: 'Quero uma criança legal'

Rapper disse que espera criar o bebê com a mente aberta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 15:04

Rihanna e A$AP Rocky no MET Gala
Rihanna e A$AP Rocky  Crédito: Reuters/Folhapress
Capa da última edição da revista Dazed, o rapper A$AP Rocky, 33, falou pela primeira vez sobre o nascimento de seu filho com a cantor Rihanna, 34. Na entrevista, ele comentou sobre a criação do filho e ainda indicou que pretende ter mais bebês.
"Sempre lembrarei meus filhos de nunca perderem a imaginação", começou ele dizendo que, mesmo após se tornar adulto, continua assistindo à desenhos infantis. "Espero criar meus filhos com a mente aberta. Para que eles não sejam pessoas que discriminam. E eu não estou tentando descrever um santo, mas realisticamente, eu só quero uma criança legal com pais legais", completou.
O músico também comentou sobre seu relacionamento com a cantora, e sobre seus looks icônicos que roubam a cena nos tapetes vermelhos em que o casal comparece. "Acho que é natural. Ficamos tão bem juntos naturalmente", disse.
"Daria muito trabalho para nos combinarmos coisas de maneira forçada antes de sairmos de casa. Às vezes combinamos as peças, ou apenas usamos as mesmas roupas. Se eu comprar uma camisa que ela gosta, eu já espero que ela vá pegar... mas depois tenho que roubá-la de volta", acrescentou o rapper.
O filho do casal de músicos, que ainda não teve seu nome divulgado nasceu em 13 de maio, em Los Angeles, Estados Unidos, segundo informações do site TMZ. O casal anunciou a espera do primeiro filho em janeiro com uma sessão de fotos para a revista People.
Desde então, a artista vinha desfilando com looks exóticos e barriga à mostra. A última vez foi em 9 de maio quando ela e Rocky jantaram no Giorgio Baldi. A gravidez, no entanto, teve momentos conturbados com a prisão de A$AP Rocky em abril por suspeita de envolvimento em um tiroteio ocorrido em novembro de 2021. Ele foi liberado após pagar fiança de US$ 550 mil, o equivalente a cerca de R$ 2,5 milhões.

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